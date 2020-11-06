Мінськ відкинув рекомендації доповіді ОБСЄ щодо Білорусі: Документ не вважаємо юридичним, висновки для нас неприйнятні
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Влада Білорусі не вважає себе зв'язаною рекомендаціями ОБСЄ, не визнає документ юридичним висновком.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив посол Білорусі в Австрії Андрій Дапкюнас.
"Білоруська влада не вважає представлений документ юридичним висновком, заснованим на аналізі всіх доступних фактів і обставин, не сприймають його висновки і не вважають себе зв'язаними рекомендаціями, які в ньому містяться", - сказав Дапкюнас на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 5 листопада, текст його виступу опублікував у п'ятницю сайт білоруського МЗС.
Минулого четверга доповідач ОБСЄ Вольфганг Бенедек у постійному раді ОБСЄ представив доповідь про порушення прав людини в Білорусі. Державам-учасницям ОБСЄ рекомендовано не визнавати результати президентських виборів у Білорусі і наполягати на проведенні нових виборів.
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Тепер упирається стосовно рекомендацій єврокомісії... Дурень ти, Лука... Треба було "підстрахуваться"... Змінить назву країни на "Велике князівство Литовське", прийнять "Погоню" в якості державного герба, проголосить себе "Великим князем"... І ВСЕ!!! А потім і править до смерті, або Микольцю коронувать... А там, при Великому князю Миколаю, сидіть регентом, до його повноліття...