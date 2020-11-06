Ситуація з COVID-19 у Києві складна, а динаміка вкрай негативна: більш як тисяча хворих, серед яких 69 дітей і 39 медиків, - Кличко

Ситуація в Києві складна і динаміка - вкрай негативна. За минулу добу в Києві - понад тисячу нових випадків захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Мер повідомив, що за минулу добу коронавірус виявили у 1002 осіб. Померли 14 хворих. Загалом від коронавірусу в столиці вже 841 летальний випадок, а підтверджених випадків захворювання - 42 375.

Так, захворіли: 556 жінок віком від 18 до 84 років, 377 чоловіків віком від 18 до 92 років, 34 дівчинки від 8 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 25 днів до 17 років. Також захворіли 39 медиків.

До лікарень столиці за минулу добу госпіталізували 55 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу найбільша кількість людей від початку пандемії - 1449. Загалом коронавірус подолали 15 218 мешканців Києва.

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Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Подільському районі - 164, Оболонському - 154, Деснянському районі - 114 випадків.

"Ми вже підготували майже 4000 ліжок у 24 комунальних медзакладах столиці. Зокрема, на цьому тижні місто визначило майже 800 ліжок у чотирьох міських лікарнях. І їх зараз готують для прийому хворих на коронавірус. У лікарнях №3, №5, №7 та № 12", - повідомив Кличко.



