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Новини Київські новини
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карантин (15166) Київ (8274) Кличко (2133) статистика (1994) COVID-19 (16831) коронавірус (15936)

Ситуація з COVID-19 у Києві складна, а динаміка вкрай негативна: більш як тисяча хворих, серед яких 69 дітей і 39 медиків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Ситуація в Києві складна і динаміка - вкрай негативна. За минулу добу в Києві - понад тисячу нових випадків захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Мер повідомив, що за минулу добу коронавірус виявили у 1002 осіб. Померли 14 хворих. Загалом від коронавірусу в столиці вже 841 летальний випадок, а підтверджених випадків захворювання - 42 375.

Так, захворіли: 556 жінок віком від 18 до 84 років, 377 чоловіків віком від 18 до 92 років, 34 дівчинки від 8 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 25 днів до 17 років. Також захворіли 39 медиків.

До лікарень столиці за минулу добу госпіталізували 55 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу найбільша кількість людей від початку пандемії - 1449. Загалом коронавірус подолали 15 218 мешканців Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На карантин у столиці закрито 3 школи і 13 дитсадків, - Кличко

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Подільському районі - 164, Оболонському - 154, Деснянському районі - 114 випадків.

"Ми вже підготували майже 4000 ліжок у 24 комунальних медзакладах столиці. Зокрема, на цьому тижні місто визначило майже 800 ліжок у чотирьох міських лікарнях. І їх зараз готують для прийому хворих на коронавірус. У лікарнях №3, №5, №7 та № 12", - повідомив Кличко.

Ситуація з COVID-19 у Києві складна, а динаміка вкрай негативна: більш як тисяча хворих, серед яких 69 дітей і 39 медиків, - Кличко 01
Ситуація з COVID-19 у Києві складна, а динаміка вкрай негативна: більш як тисяча хворих, серед яких 69 дітей і 39 медиків, - Кличко 02

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Топ коментарі
+2
Закривайте школи на карантин, пускайте більше транспорту, перевіряючі бригади, щоб всі були у масках. Беріть приклад з Польші
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06.11.2020 12:37
+1
1) Заоохотити роботодавців по максиму перевести офісних робітників на дистанційну роботу вдома.
2) Заборонити маршрутки.
3) Спецпропуски для стратегічних підприємств повернути в громадський транспорт і все одразу стане на свої місця.
Але так як торгували спецпропусками навесні, і кому треба і кому не треба купували, то потрібно ще й ввести жорсктий контроль за "продажем" цих спецпропусків.
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06.11.2020 12:48
+1
Школи й садки вже не дадуть так просто закрити. "Мамашкі" вже захделегіть пооб'єднувались в групах вайбера по інтересу, налаштовані відсотків 30 рішуче проти дистанційки.
Спілкування йде в стилі: "а как жє мой фитнесс, что я дАлжна с дИтьом дома сидеть?"
"он мне дома мешает..." "они всё врут, нету никакой кАронки" і т.д. і т.п.
Влада нічого не контролює і не є авторитетом. Приклад "червонозононного Тернополя" наперед все нівеліював в плані хоч якогось загального додержання правил.
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06.11.2020 12:55
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ЗЕчмо звезло до Києва заразу з усього світу. Тепер маєте що маєте. Зате ж пропіарився який він спасітєль чілавєков.
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06.11.2020 12:23 Відповісти
Закривайте школи на карантин, пускайте більше транспорту, перевіряючі бригади, щоб всі були у масках. Беріть приклад з Польші
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06.11.2020 12:37 Відповісти
NOPE! А где вам тогда статистику брать, если заболевших поменьшае?
А то вы еще митинги вдруг вздумаете организовать.
Готовимся к полному Локдауну. ЗеЛупа наш приЗедент.
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06.11.2020 12:50 Відповісти
Он не киевский.
Он - запорожский.
Но во всём эсперт, т.к. - пенсионер.
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06.11.2020 12:50 Відповісти
Школи й садки вже не дадуть так просто закрити. "Мамашкі" вже захделегіть пооб'єднувались в групах вайбера по інтересу, налаштовані відсотків 30 рішуче проти дистанційки.
Спілкування йде в стилі: "а как жє мой фитнесс, что я дАлжна с дИтьом дома сидеть?"
"он мне дома мешает..." "они всё врут, нету никакой кАронки" і т.д. і т.п.
Влада нічого не контролює і не є авторитетом. Приклад "червонозононного Тернополя" наперед все нівеліював в плані хоч якогось загального додержання правил.
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06.11.2020 12:55 Відповісти
А ничего, что абсолютное большинство родителей ходят на работу, а не по фитнесам? И куда девать детей, если закроются садики? Или лишь бы ляпнуть?
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06.11.2020 13:02 Відповісти
Не то Кличко маску не так носил не то руки не так мыл. Короче инструктор с него так себе.
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06.11.2020 12:25 Відповісти
Нужно мосты перекрыть, и изолировать левый берег. Ситуація з COVID-19 у Києві складна, а динаміка вкрай негативна: більш як тисяча хворих, серед яких 69 дітей і 39 медиків, - Кличко - Цензор.НЕТ 7715
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06.11.2020 12:48 Відповісти
Почему левый?
Правый нужно изолировать.
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06.11.2020 12:52 Відповісти
Не, как раз левый, особенно Троещина жжёт. А вот на Подоле меньше всего, самые дисциплинированные!
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06.11.2020 13:04 Відповісти
1) Заоохотити роботодавців по максиму перевести офісних робітників на дистанційну роботу вдома.
2) Заборонити маршрутки.
3) Спецпропуски для стратегічних підприємств повернути в громадський транспорт і все одразу стане на свої місця.
Але так як торгували спецпропусками навесні, і кому треба і кому не треба купували, то потрібно ще й ввести жорсктий контроль за "продажем" цих спецпропусків.
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06.11.2020 12:48 Відповісти
то укрзалізниця припинить брати пасажирів в Києві? Чи вони можуть таке витворяти тільки з обс. центрами, а Київ недоторканий???
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06.11.2020 12:50 Відповісти
В Киеве живет более 4 млн., в Херсоне 300 тыс. и он считается одним из самых благополучным сейчас в плане Ковида, но когда приезжаешь в Херсон этого не чувствуешь - тот заболел этот заболел, тот умер. В Киеве из за его размеров высокое количество случаев не особо ощущается, не так много знакомых заболело, а в нашем районе Шевченковском пока еще ни одного не знаю человека кто переболел.
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06.11.2020 12:54 Відповісти
Главное чтобы датских норок не завезли, бо там такое... а так все идет по описанному нормальными инфекционистами сценарию, если бы не дикий психоз вокруг этой темы, то может и смертность была еще ниже.
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06.11.2020 12:50 Відповісти
Если бы не всенародный ******* и дебилы при власти.
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06.11.2020 12:52 Відповісти
В Киеве я не вижу всенародного пох..ма, вообще. Алкашей в расчет не берем. С весны большинство носят маски в людных местах...и продолжают заболевать. Не в масках же дело, а в уме. Еще когда было тепло я задолбался в каждой маршрутке и такси открывать окна -это в 1000 раз важнее формальных масочек, но этого же никто не понимает , ну реально дебилизм носить грязные маски из жопы но закупоривать все окна.
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06.11.2020 13:00 Відповісти
Я это и имел в виду, в т.ч. когда маски носят неделями то на морде то в жопе.
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06.11.2020 13:41 Відповісти
У тебя поверхностная информация о вирусе.
Мне кажется, что такие как ты, опаснее датских норок. Ситуація з COVID-19 у Києві складна, а динаміка вкрай негативна: більш як тисяча хворих, серед яких 69 дітей і 39 медиків, - Кличко - Цензор.НЕТ 6585
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06.11.2020 12:55 Відповісти
Кроме бзда по существу что-то будет?
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06.11.2020 13:01 Відповісти
Тебе - нет.
Тебе - только бздо.
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06.11.2020 13:03 Відповісти
МОжно подумать ты способен на большое))
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06.11.2020 13:06 Відповісти
Не бзди малыш, ВОЛК))))) и необздим будешь
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06.11.2020 13:07 Відповісти
 
 