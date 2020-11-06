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Байден (1343) вибори (3751) США (6785) Трамп (1889)

Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною (оновлено)

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден вирвався вперед у штаті Джорджія після підрахунку 99% голосів виборців.

Про це повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Байден випередив президента США Дональда Трампа на 917 голосів, при цьому у кандидатів зазначається рівне процентне співвідношення голосів - у кожного по 49,4%.

Станом на 11:40 за Києвом в Джорджії оброблено 99% голосів.

Станом на 13:22 за Києвом Байден випереджав Трампа вже на 1,096 голосів.

Слід зазначити, що Трамп, який вже отримав 214 голосів виборників, не зможе набрати необхідні для переобрання 270 голосів без перемоги в Джорджії і Пенсильванії.

Читайте: Трамп закликає Верховний Суд розібратися з "незаконними" голосами: його твіт знову позначений як такий, що "вводить в оману"

Байден, в свою чергу, на цей момент заручилася 253 голосами виборників. У тому випадку, якщо він отримає 16 голосів виборників Джорджії, а перемога в Арізоні, яку деякі ЗМІ вже віддали кандидату від демократів, підтвердиться, його можна буде вважати переможцем виборів.

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Топ коментарі
+34
Трамр -- это обычный фрик, играющих на самых низменных чувствах люмпена. Как и наши кукловоды у бубочки. Ему самое место на свалке истории.
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06.11.2020 12:23
+32
Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 8046
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06.11.2020 13:20
+28
Так кнур сейчас и так у корыта. И не отрывается. Действительно -- зебилы идиоты .

Байден выходит на первое место в Джорджии после обработки 99% голосов: победа в штате может быть решающей - Цензор.НЕТ 5267
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06.11.2020 12:32
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Він увійде у твою дупу.
В мене нормальна орієнтація. Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 274
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06.11.2020 13:25 Відповісти
Специально для тебя. Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 5911
Не "виключенням", в "винятком", украинец ты наш кацапский.
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06.11.2020 13:17 Відповісти
Нет.
Ты дебилоид. Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 7245
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06.11.2020 13:09 Відповісти
Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 4726
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06.11.2020 13:05 Відповісти
Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 377
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06.11.2020 13:15 Відповісти
Обрати внимание, зебил, кто именно это писал. Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 8182
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06.11.2020 13:38 Відповісти
Зебілізм не лікується. Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 8921
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06.11.2020 13:44 Відповісти
Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 9294
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06.11.2020 13:41 Відповісти
жесть, кернес поменял пол Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 254 Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 254
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06.11.2020 18:59 Відповісти
Счас лейтенант младшой Баканов против черта Деркача возбудит дело. За измену не меньше!
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06.11.2020 13:06 Відповісти
Деркач в Гуантанамо поедет.
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06.11.2020 13:23 Відповісти
Йому простіше в Україні залишитися, бо "рука дяди Сема" скрізь, а Гуантанамо, за "бонуси" від США ще й на "тарілочці" віддасть деркача
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06.11.2020 13:37 Відповісти
Было бы неплохо, если в кампании Коломойского и Боголюбова
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06.11.2020 19:04 Відповісти
уже нет... успокоится придется тебе
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06.11.2020 13:20 Відповісти
а если это не вбросы и суд скажет что реальные голоса... зачем писать притянутое за уши заранее и высосанное из пальца... есть бюллетени, их считают
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06.11.2020 13:13 Відповісти
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Прекращай писать высосанное.
Ударения сам расставь. Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 5230
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06.11.2020 13:19 Відповісти
Прикольно, у власти Трамп, а какие-то демократы его власти лишают, путем вбросов, хотя во всем остальном мире фальсификациями занимается обычно действующая власть. А в штаны Трампу какашку случайно не демократы вбросили?
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06.11.2020 13:32 Відповісти
Ты пишешь откровенное враньё.
Вбросами занимаются и те, кто у власти, и другие.
Главное - иметь ресурсы.
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06.11.2020 13:43 Відповісти
Какие ресурсы? Нефть, золото, мана? Что мешает Трампу отдать команду силовикам, что бы фальсификаторов немедленно поймать и запереть в цугундер, а еще лучше не подпускать к избирательным участкам на пушечный выстрел? Что может сделать в таком случае оппозиция, ей то силовики не подчиняются.
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06.11.2020 13:55 Відповісти
Ресурсы это деньги и люди, готовые взять эти деньги. Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 5068
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06.11.2020 14:07 Відповісти
Деньги в такой ситуации мало чем помогут. Потому что люди, взявшие эти деньги, рискуют надолго угодить за решетку, да и толку от этого будет немного, потому что фальсификации легко нейтрализуются банальным пересчетом голосов.
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06.11.2020 14:39 Відповісти
Всеобъемлющей не имеет, но дать фальсификаторам по рукам вполне ему власти хватит. Правда для этого фальсификаторы должны существовать в реальности, а не в его больном воображении.
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06.11.2020 13:59 Відповісти
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Организация выборов была прекрасная!!!
По почте смогли проголосовать даже те, кто умер 10 лет назад. Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 5012
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06.11.2020 13:41 Відповісти
Так шо - трампопон - фсьо? Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 3631
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06.11.2020 14:45 Відповісти
Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 8046
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06.11.2020 13:20 Відповісти
Дякуємо, пане Джоне.
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06.11.2020 16:19 Відповісти
На самом деле ООН, НАТО, ВОЗ, ЕС, ОБХСС и прочие любители собачек и кошек вытерли холодный пот. Потому что Трамп творил вещи которые ни в какие ворота не лезли. Это и нарушение всех мыслимых международных договоров, гонка вооружений, и торговая война с Китаем.
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06.11.2020 13:22 Відповісти
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Байден хороший человек и опытный политик, но он серьезно болен, а при президентских нагрузках его организм может не выдержать...вобщем, лучше здоровый Трамп...
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06.11.2020 13:23 Відповісти
Американская медицина самая передовая медицина в мире. От президентов все равно многого не требуется, а от выступлений он может отказываться ссылаясь на здоровье.
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06.11.2020 13:24 Відповісти
тут главное Команда Президента, Администрация Белого Дома (кабинет), Сенат, Конгресс, Правящая Партия и т.д.... а Байден или Камалу он делегирует или Помпео себе возьмет в Госсекетари уже не суть важно
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06.11.2020 13:45 Відповісти
Брехня. Бодро бегает, бодро шутит и опускает Трампа.
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06.11.2020 16:01 Відповісти
Кацапня уже сообразила что трампецу всё таки жопа и начинает менять тактику высеров-хоронят Байдена,ссылаясь на его возраст. Это агония.
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06.11.2020 13:44 Відповісти
Цапи не за Трампа. Цапи і не за Байдена. Цапи за громадянську в Америці.
Дай Господи розуму і мудрості американцям
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06.11.2020 13:52 Відповісти
Ну зараз вже рівень ейфорії в них суттєво впав , бо Трамп вже фактично програв . Навіть навпаки , риторика кацапів змінюється на - слабак , розмазня фсьо просрав , та інше . А ще вранці 4 листопада був - трампнаш , красава , порвібайдена і т.д . Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 5962 .
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06.11.2020 14:17 Відповісти
Отакої (відео). Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 7175

"В России представители неформального движения «Отряды Путина» заявили о своем непризнании президентских выборов в США. Соответствующее обращение было опубликовано на YouTube-канале движения.
На видео группа пенсионеров заявляет о том, что выборы президента США являются «бардачным шоу, устроенным на весь мир». Представители движения также считают, что США не могут навести порядок в собственной стране, при этом вмешиваются в политическую и внутреннюю жизнь других стран.
«То, как проходят выборы в США, - это вакханалия и нарушение всех человеческих прав в стране. Так быть не должно. Это не выборы, а уродливое шоу», - говорится в обращении.
Среди прочего «Отряды Путина» призвали все мировое сообщество не признавать выборы президента в США."
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06.11.2020 14:02 Відповісти
тьху-тьху! Нам не надо этих стюардес1
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06.11.2020 14:16 Відповісти
Уроды юродствуют.
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06.11.2020 14:33 Відповісти
А що то за пітухи путіна?
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06.11.2020 14:47 Відповісти
О-о-о-о, как на рашке все запущено.....!
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06.11.2020 19:11 Відповісти
Як московити переживають за здоров*я Байдена. Не переживайте, він здоровий і розумний. Переждивайте за свого "молодого" ботоксного. Байден свою справу зробить, він пам*ятає, що витворяли полудурки мокши. Будуть спецслужби США розслідувати хто влазив у вибори, хто розпиляв по встому світу "новічок", хто розв*язав війни у світі і прикидається миротворцем. Ще пару місяців кацапчики і все почнеться.
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06.11.2020 14:11 Відповісти
Ходит слух что к х-лу пришел Паркинсон и ему нужно скоро "уходить". Возможно и вперёд ногами. По крайней мере основной сценарий озвучен - "по состоянию здоровья"
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06.11.2020 14:15 Відповісти
фараоны ждут его!
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06.11.2020 14:17 Відповісти
https://nypost.com/2020/11/05/vladimir-putin-planning-to-step-down-next-year-report/
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06.11.2020 14:29 Відповісти
Все главные московиты твердят, что он уже не тот, удача ушла, что по личным причинам.
Кто-то много пил, и спился, а путин скончался (путин и мальчики - гугл).
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06.11.2020 16:05 Відповісти
И кто выпустил Ковид-19.
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06.11.2020 14:28 Відповісти
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.....ну тий кретин, йооомайоооо!! Байден старий маразматик, корупціонер, який крав не де небудь, а в Україні, обкрадав НАС в буквальному сенсі слова, брав гроші від москалів, причому "злив" за кацапські гроші допомогу Україні після захоплення Криму і насрав на Будапештський меморандум (заради справедливості - президентом був Обама, але Байден йому не заперечував, тож підтримував). ТО ЩО ти пишеш, наївний дурник?!
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06.11.2020 14:40 Відповісти
Так що - трампфсьо?
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06.11.2020 14:48 Відповісти
Може у ВАС через Байдена і старился втрати, але в України Байден нічого не вкрав.
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06.11.2020 16:29 Відповісти
Вы всё врете!!!
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06.11.2020 19:41 Відповісти
Байден берет еще два штата и побеждает с большим отрывом Ноябрь 6, 2020Без рубрикиКомментарии: 18

Следите за руками кремлёвских шуллеров и будьте бдительны.
Следите за руками…
Байден очевидно берёт ещё и Пенсильванию с Джорджией. Он побеждает с хорошим отрывом.
Такой прекрасный прогноз огласил несколько минут назад известный социолог и политолог Игорь Эйдман, который внимательно следит за выборами в США.
- Да пошел ты… Суды в двух штатах отклонили иски штаба Трампа
В этой ситуации российская пропаганда начала активно поддерживать фейк о фальсифицированных результатах американских выборов. Дугин уже договорился до того, что Россия (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) должна при любом раскладе признать «победу Трампа». Идеальная ситуация для Кремля была бы в случае существования в США двух «президентов», считающих себя легитимными.
Внешнеполитическая цель кампании «по разоблачению фальсифицированных выборов» - углубить раскол и дестабилизировать американское общество, лишить легитимности новую американскую власть, то есть будущую администрацию Байдена, и, в конечном итоге, максимально ослабить «основного противника», т.е. США.
У этой кампании есть и побочная внутриполитическая задача - оправдать собственные фальсификации выборов: «просмотрите, у них всё ещё хуже»
Массовые фальсификации итогов голосования возможны только при централизованной авторитарной власти, контролирующей суды, дающей исполнителям уверенность в собственной безнаказанности, жестко пересекающей попытки взять их за руку.
В США ничего этого нет, поэтому просто не существует условий для фальсификаций. Там никогда в современной истории не было массовых вбросов голосов, провести их незаметно технически невозможно.
Трамп обиженно блеет о фальшивых голосах, потому что не в силах признать поражение. Путину это крайне выгодно.
- Телеканалы США массово прервали трансляцию выступления Трампа после его заявления о краже голосов
Он использует ситуацию по полной программе, пытаясь взорвать США. Следите за руками кремлёвских шуллеров и будьте бдительны.
***
Кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа в Джорджии, что делает почти гарантированной его победу на выборах 46-го президента США.
Об этом сообщает «Европейская правда«.
Джорджия - один из ключевых штатов, где имя победителя было трудно спрогнозировать до последнего. В течение более двух суток в штате лидировал Трамп, однако эти подсчеты базировались на голосовании тех, кто физически приходил на участке.
Однако Байден начал резко сокращать отрыв, когда избирательная комиссия перешла к подсчету бюллетеней, поступивших по почте, поскольку почтовое голосования значительно популярнее среди избирателей Байдена. В 2020 году из-за пандемии количество почтовых голосов было особенно высоким.
В пятницу утром Байден вышел на первое место в Джорджии.
После обработки примерно 99,8% бюллетеней Байден опередил Трампа на 917 голосов, подтверждает местная телекомпания 11alive. При этом остаются не подсчитаны более 10 000 почтовых бюллетеней, преимущественно собранных в пригородах Атланты, где Байден имеет огромное преимущество (получил более 80% по в посчитанных почтовых бюллетенях из этих районов).
К завершению подсчета, как ожидается, отрыв увеличится до нескольких тысяч голосов.
Джорджия дает 16 голосов в Коллегию выборщиков - орган, чьи члены выбирают нового президента США, голосуя так, как поручили им избиратели штата. С их голосами Байден получает ориентировочно 286 голосов выборщиков - на 16 больше необходимого минимума.
Это гарантирует ему победу даже в случае, если в любом другом спорном штате победителем снова станет Трамп. При этом продолжается подсчет в Пенсильвании (20 выборщиков), где по имеющимся прогнозам Байден также выйдет на первое место с твердым преимуществом.
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06.11.2020 15:15 Відповісти
Ще вчора було зрозуміло, що Байден візьме і Пенсильванію, і Джорджію, а Неваду не віддасть.
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06.11.2020 16:23 Відповісти
Округ Лас-Вегаса в спорном американском штате Невада будет принимать голоса до 12 ноября. Об этом сообщил глава отдела регистрации голосов округа Кларк Джо Глория.

Янукович в Ростове заплакал.
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06.11.2020 23:00 Відповісти
Трамп уже знает, что проиграл выборы.
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06.11.2020 19:40 Відповісти
Не долго осталось Траму трамповать. Байден вернет все достижения Обамы - перезагрузку с рашкой, ядерную сделку с Ираном и эмбарго против Украины.
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06.11.2020 19:49 Відповісти
ну и конечно анальные шарики для ХЛА и Зеленского
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06.11.2020 22:47 Відповісти
В американское ЦВК случайно не командировали никого из украинских инструкторов? что-то долго считают
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06.11.2020 22:46 Відповісти
Лишь бы Трампу победу не насчитали. Верно я говорю?
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06.11.2020 22:54 Відповісти
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