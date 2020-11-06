Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден вирвався вперед у штаті Джорджія після підрахунку 99% голосів виборців.
Про це повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Байден випередив президента США Дональда Трампа на 917 голосів, при цьому у кандидатів зазначається рівне процентне співвідношення голосів - у кожного по 49,4%.
Станом на 11:40 за Києвом в Джорджії оброблено 99% голосів.
Станом на 13:22 за Києвом Байден випереджав Трампа вже на 1,096 голосів.
Слід зазначити, що Трамп, який вже отримав 214 голосів виборників, не зможе набрати необхідні для переобрання 270 голосів без перемоги в Джорджії і Пенсильванії.
Байден, в свою чергу, на цей момент заручилася 253 голосами виборників. У тому випадку, якщо він отримає 16 голосів виборників Джорджії, а перемога в Арізоні, яку деякі ЗМІ вже віддали кандидату від демократів, підтвердиться, його можна буде вважати переможцем виборів.
Будь ласка, зачекайте...
Він увійде у твою дупу.
В мене нормальна орієнтація.
Не "виключенням", в "винятком", украинец ты наш кацапский.
Ты дебилоид.
Ударения сам расставь.
Вбросами занимаются и те, кто у власти, и другие.
Главное - иметь ресурсы.
По почте смогли проголосовать даже те, кто умер 10 лет назад.
Дай Господи розуму і мудрості американцям
"В России представители неформального движения «Отряды Путина» заявили о своем непризнании президентских выборов в США. Соответствующее обращение было опубликовано на YouTube-канале движения.
На видео группа пенсионеров заявляет о том, что выборы президента США являются «бардачным шоу, устроенным на весь мир». Представители движения также считают, что США не могут навести порядок в собственной стране, при этом вмешиваются в политическую и внутреннюю жизнь других стран.
«То, как проходят выборы в США, - это вакханалия и нарушение всех человеческих прав в стране. Так быть не должно. Это не выборы, а уродливое шоу», - говорится в обращении.
Среди прочего «Отряды Путина» призвали все мировое сообщество не признавать выборы президента в США."
Кто-то много пил, и спился, а путин скончался (путин и мальчики - гугл).
Следите за руками кремлёвских шуллеров и будьте бдительны.
Следите за руками…
Байден очевидно берёт ещё и Пенсильванию с Джорджией. Он побеждает с хорошим отрывом.
Такой прекрасный прогноз огласил несколько минут назад известный социолог и политолог Игорь Эйдман, который внимательно следит за выборами в США.
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В этой ситуации российская пропаганда начала активно поддерживать фейк о фальсифицированных результатах американских выборов. Дугин уже договорился до того, что Россия (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) должна при любом раскладе признать «победу Трампа». Идеальная ситуация для Кремля была бы в случае существования в США двух «президентов», считающих себя легитимными.
Внешнеполитическая цель кампании «по разоблачению фальсифицированных выборов» - углубить раскол и дестабилизировать американское общество, лишить легитимности новую американскую власть, то есть будущую администрацию Байдена, и, в конечном итоге, максимально ослабить «основного противника», т.е. США.
У этой кампании есть и побочная внутриполитическая задача - оправдать собственные фальсификации выборов: «просмотрите, у них всё ещё хуже»
Массовые фальсификации итогов голосования возможны только при централизованной авторитарной власти, контролирующей суды, дающей исполнителям уверенность в собственной безнаказанности, жестко пересекающей попытки взять их за руку.
В США ничего этого нет, поэтому просто не существует условий для фальсификаций. Там никогда в современной истории не было массовых вбросов голосов, провести их незаметно технически невозможно.
Трамп обиженно блеет о фальшивых голосах, потому что не в силах признать поражение. Путину это крайне выгодно.
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Он использует ситуацию по полной программе, пытаясь взорвать США. Следите за руками кремлёвских шуллеров и будьте бдительны.
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Кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа в Джорджии, что делает почти гарантированной его победу на выборах 46-го президента США.
Об этом сообщает «Европейская правда«.
Джорджия - один из ключевых штатов, где имя победителя было трудно спрогнозировать до последнего. В течение более двух суток в штате лидировал Трамп, однако эти подсчеты базировались на голосовании тех, кто физически приходил на участке.
Однако Байден начал резко сокращать отрыв, когда избирательная комиссия перешла к подсчету бюллетеней, поступивших по почте, поскольку почтовое голосования значительно популярнее среди избирателей Байдена. В 2020 году из-за пандемии количество почтовых голосов было особенно высоким.
В пятницу утром Байден вышел на первое место в Джорджии.
После обработки примерно 99,8% бюллетеней Байден опередил Трампа на 917 голосов, подтверждает местная телекомпания 11alive. При этом остаются не подсчитаны более 10 000 почтовых бюллетеней, преимущественно собранных в пригородах Атланты, где Байден имеет огромное преимущество (получил более 80% по в посчитанных почтовых бюллетенях из этих районов).
К завершению подсчета, как ожидается, отрыв увеличится до нескольких тысяч голосов.
Джорджия дает 16 голосов в Коллегию выборщиков - орган, чьи члены выбирают нового президента США, голосуя так, как поручили им избиратели штата. С их голосами Байден получает ориентировочно 286 голосов выборщиков - на 16 больше необходимого минимума.
Это гарантирует ему победу даже в случае, если в любом другом спорном штате победителем снова станет Трамп. При этом продолжается подсчет в Пенсильвании (20 выборщиков), где по имеющимся прогнозам Байден также выйдет на первое место с твердым преимуществом.
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