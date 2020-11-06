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У ЗСУ за добу виявили 148 випадків коронавірусу, зафіксовано 19-й летальний випадок, - Командування Медсил

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У ЗСУ за добу виявили 148 випадків коронавірусу, зафіксовано 19-й летальний випадок, - Командування Медсил

У Збройних Силах України зафіксовано 19 летальний випадок, викликаний захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00 6 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2030 осіб. Всього за час пандемії одужало 4456 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 406 осіб", - йдеться в повідомленні.

На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 19 летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Працівник ЗС України (Хмельницька область) перебував на амбулаторному лікуванні, за місцем проживання з приводу гострої респіраторної хвороби COVID-19, ускладненої лівобічною нижньодолевою вірусною пневмонією (Позитивний ПЛР-тест від 05.10.2020). 28.10.2020 після погіршення самопочуття звернувся до Хмельницького військового госпіталю, 30.10.2020 року було отримано позитивний результат ПЛР. тесту на COVID-19. 31.10.2020 року у пацієнта почали наростали явища дихальної недостатності, стан здоров’я пацієнта значно погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка на жаль не дала позитивного результату. Працівник ЗС за наявної інформації мав хронічні супутні захворювання.

Зі 148 нових випадків COVID-19 в закладах охорони здоров'я перебуває 23 людини. Вдома під наглядом медичної служби - 125 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

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Плохо . У них нет вариантов . Живут в тесных блиндажах . Пока наш народ выпендривается по поводу карантина , эти люди защищают Украину . Цените .
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06.11.2020 12:27 Відповісти
В данном случае речь идёт не о военнослужащем, а о работнике ВСУ, т.е. о гражданском вольнонаемном
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06.11.2020 12:57 Відповісти
из 148 случаев заражения 19 летальных !? То есть каждый 7-й умирает?!
Могу предположить, что для командования ВСУ нет смысла утаивать посмертные диагнозы как гос. чиновникам. Исходя из этого статистике от ВСУ можно доверять и... И...
И из этого следует, что смертность гражданского населения так же КАЖДЫЙ 7-й заболевший!!!! Может даже и больше, чем каждый 7-й потому, что в армию больных и старых не берут....
В числе гражданских много больных и старых и по этому можно предположить что мрет каждый 5-6-й заболевший!!! В ВСУ за сутки выявили 148 случаев коронавируса, зафиксирован 19-й летальный случай, - Командование Медсил - Цензор.НЕТ 5294 .
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06.11.2020 12:44 Відповісти
Елена Голиц "По состоянию на 10:00 6 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 030 человек. Всего за время пандемии выздоровели 4 456 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 406 человек", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3229481

А 19 летальних це за весь час,не за сьогодні 19.
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06.11.2020 12:52 Відповісти
Интересная у вас арифметика 😁 не 19 летальных, а 19-й летальный за ВСЁ время пандемии. А это несколько разные вещи!
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06.11.2020 12:55 Відповісти
У вас в дитсадку чи першому класі напевно рахувальних паличок не було, так?
148 - це стільки захворіло за ОДИН день. За попередні дні теж були хворі, і в сумі захворівших - сотні. З цих багатьох сотень вмерло 19. Це загальне число, за весь час епідемії.
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06.11.2020 14:49 Відповісти
 
 