У ЗСУ за добу виявили 148 випадків коронавірусу, зафіксовано 19-й летальний випадок, - Командування Медсил

У Збройних Силах України зафіксовано 19 летальний випадок, викликаний захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00 6 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2030 осіб. Всього за час пандемії одужало 4456 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 406 осіб", - йдеться в повідомленні.

На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 19 летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Працівник ЗС України (Хмельницька область) перебував на амбулаторному лікуванні, за місцем проживання з приводу гострої респіраторної хвороби COVID-19, ускладненої лівобічною нижньодолевою вірусною пневмонією (Позитивний ПЛР-тест від 05.10.2020). 28.10.2020 після погіршення самопочуття звернувся до Хмельницького військового госпіталю, 30.10.2020 року було отримано позитивний результат ПЛР. тесту на COVID-19. 31.10.2020 року у пацієнта почали наростали явища дихальної недостатності, стан здоров’я пацієнта значно погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка на жаль не дала позитивного результату. Працівник ЗС за наявної інформації мав хронічні супутні захворювання.

Зі 148 нових випадків COVID-19 в закладах охорони здоров'я перебуває 23 людини. Вдома під наглядом медичної служби - 125 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року за фактами ухилення від призову на строкову службу відкрито 229 кримінальних проваджень, - прокуратура