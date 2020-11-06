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Новини Політика України
2005 35
місцеві вибори (911) облрада (180) Полтавщина (410) Кулініч (12)

Вибори в Полтавську облраду: "Довіра" - 17,17%, "СН" - 14,68%, "За Майбутнє" - 13,47%, "Батьківщина" - 11,96%, ОПЗЖ - 10,64%, "Рідне місто" - 9,2%, "ЄС"- 8,69%

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вибори в Полтавську облраду: "Довіра" - 17,17%, "СН" - 14,68%, "За Майбутнє" - 13,47%, "Батьківщина" - 11,96%, ОПЗЖ - 10,64%, "Рідне місто" - 9,2%, "ЄС"- 8,69%

Політична партія "Довіра" набирає 17,17% голосів виборців в Полтавську обласну раду, посідаючи перше місце і випереджаючи "Слугу народу" на 2,49%, або майже на 10 000 голосів виборців.

Про це свідчить протокол засідання обласної ТВК, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином, "Довіра" отримала майже 66,5 тис. голосів виборців, "Слуга народу" набирає 14,68%, або 56,8 тис. голосів, партія "За Майбутнє" отримала на виборах до Полтавської обласної ради 13,47% , або понад 52 тисячі голосів.

Четвертою йде партія "Батьківщина" з 11,96% голосів, "Опозиційна платформа - За життя" набирає 10,64% і займає п'яту позицію. "Рідне місто" отримує 9,2%, а "Європейська Солідарність" проходить в Полтавську облраду з результатом 8,69%. Всі інші політичні сили не подолали прохідний бар'єр.

Таким чином, у складі нового обласної ради "Довіра" сформує фракцію з 16 депутатів, 14 депутатів представлятимуть "Слугу народу", 13 - партію "За Майбутнє", 12 мандатів отримала "Батьківщина", 11 - "Опозиційна платформа - За життя" , по 9 представників будуть від "Рідного міста" і "Європейської Солідарності".

Як повідомляє на своїй сторінці народний депутат, лідер партії "Довіра" Олег Кулініч, політична сила також отримала найбільше представництво в радах громад - 299 депутатів від "Довіри" працюватимуть у новому складі рад об'єднаних громад. Крім того, 32 депутати від партії "Довіра" увійшли до складу районних рад нових, об'єднаних районів.

У свою чергу, 20 кандидатів від партії "Довіра" перемогли на виборах голів громад, а це практично третина громад в Полтавській області.

На виборах в Лохвицькій громаді переміг Віктор Радько, Сенчанську громаду очолить представник "Довіри" Наталія Сліпухова, перемогу на виборах голови Чорнухинської громади святкував Олександр Василенко.

Жителі Миргородської громади обрали своїм головою Сергія Соломаху, жителі Зіньківської громади - Сергія Максименка, головою Шишацької громади переобраний Олександр Тутка.

Перемогу на виборах також здобули представники "Довіри" - в Комишнянській громаді - Володимир Харченко, в Великосорочинській громаді Олександр Тищицький, в Ромоданівській громаді - Олександр Верещака, в Кобеляцькій громаді Олександр Копелець, в Гадяцькій громаді - Володимир Нестеренко.

Великобудищанську громаду після виборів очолить Микола Шаблій, Сергіївську громаду - Ігор Лідовий, Решетилівську громаду - Оксана Дядюнова, Новооржицьку громаду - Анатолій Титенко, Лубенську громаду - Олександр Грицаєнко.

Сергій Волошин переміг у Хорольській громаді, Людмила Милашевич - в Семенівській громаді, Мирослав Носа - в Градизькій громаді, Тетяна Корост - в Котелевській громаді.

"Такий результат "Довіри" - величезний успіх для молодої партії, яка дійсно об'єднала в своїх лавах кращих представників місцевого самоврядування Полтавщини. Але так само це і велика відповідальність для кожного, кому люди довірили свій голос. ... Зробимо все можливе, щоб до місцевого самоврядування прислухалися на найвищому рівні, щоб його проблеми вирішувалися, а його інтереси були для держави першочерговими", - прокоментував результати виборів на своїй сторінці лідер партії "Довіра" Олег Кулініч.

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Топ коментарі
+19
Полтава...який жах. Опзж и зебіли
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06.11.2020 16:18
+11
Полтава превратилась в ватное гавно!
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06.11.2020 17:54
+10
Тьху, аж знудило. Вата! Полтава хоче в новососію-2? Выборы в Полтавский облсовет: "Довіра" - 17,17%, "СН" - 14,68%, "За Майбутнє" - 13,47%, "Батькивщина" - 11,96%, ОПЗЖ - 10,64%, "Рідне місто" - 9,2%, "ЕС" - 8,69% - Цензор.НЕТ 6172
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06.11.2020 16:22
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Полтава...який жах. Опзж и зебіли
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06.11.2020 16:18 Відповісти
А 13,47% За Майбах никого не смущает?
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06.11.2020 17:05 Відповісти
пипец !!! зажрались галушками !!!!
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06.11.2020 18:50 Відповісти
Це вже не наша Полтава.Манкурти впевнено йдуть шляхом Харрькава-Адьйоси.
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06.11.2020 22:40 Відповісти
Полтава превратилась в ватное гавно!
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06.11.2020 17:54 Відповісти
На жаль це - так Вибори в Полтавську облраду: "Довіра" - 17,17%, "СН" - 14,68%, "За Майбутнє" - 13,47%, "Батьківщина" - 11,96%, ОПЗЖ - 10,64%, "Рідне місто" - 9,2%, "ЄС"- 8,69% - Цензор.НЕТ 4525 .. Мені ,як полтавчанину, надзвичайно прикро й соромно це усвідомлювати . В усій області повигравало якесь лайно ,то майбахи , то шахрайські "Довіри " , то ще щось , неадекватне . Як здуріла , вся область .
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06.11.2020 18:41 Відповісти
А говорят юго-восток Украины совково-ватный. Полтава-то чем лучше? Разве только тем, что партия Шарикова пролетела
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06.11.2020 16:21 Відповісти
Та в принципе упоротых (ваты) не сильно много. Меньше 20%. ЕС и Опзж.
Остальные как бы нормальные без радикальных наклонностей.
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06.11.2020 16:37 Відповісти
Не раньше, чем над Крымом будет развиваться флаг Украины и твое ***** сдохнет
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06.11.2020 16:25 Відповісти
Тьху, аж знудило. Вата! Полтава хоче в новососію-2? Выборы в Полтавский облсовет: "Довіра" - 17,17%, "СН" - 14,68%, "За Майбутнє" - 13,47%, "Батькивщина" - 11,96%, ОПЗЖ - 10,64%, "Рідне місто" - 9,2%, "ЕС" - 8,69% - Цензор.НЕТ 6172
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06.11.2020 16:22 Відповісти
Аа-а!
91 % дебилов! Аа-аааа!
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06.11.2020 16:25 Відповісти
Шо, плачешся про 8% у ЖП, в смислі ЄС?
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06.11.2020 19:07 Відповісти
Ну слава Богу хоч збіговисько петушарія не пройшло... Полтава розчарувала! Це ж треба такому: "За жиддя" набрало більше ніж "ЄС". Стидоба!!!
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06.11.2020 16:34 Відповісти
А хомяки продолжали голосовать за проекты бабушки Бени... Что ты с ними не делай.
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06.11.2020 16:35 Відповісти
Хоч і моя рідна область..
Але ватна на всю голову...люді усталі ат вайни((
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06.11.2020 16:52 Відповісти
Выборы в Полтавский облсовет: "Довіра" - 17,17%, "СН" - 14,68%, "За Майбутнє" - 13,47%, "Батькивщина" - 11,96%, ОПЗЖ - 10,64%, "Рідне місто" - 9,2%, "ЕС" - 8,69% - Цензор.НЕТ 4636 Полтава - українське місто!

...немецкая карта Речи Посполитой XVII века под названием "Украина" дает территории нынешних Житомирской, Черкасской, Киевской и Полтавской областей.
Карта француза Боплана, - Гали/чина названа Russia Pars (с латыни - русская область)...
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06.11.2020 16:56 Відповісти
Полтавчани переїлись галушок.
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06.11.2020 17:09 Відповісти
Полтава не галушок переїлася,вона переїлася ватного телебачення!Забагато,доречі в Полтаві кацапських військових пенсіонерів,вони потужно гадять на виборах!
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06.11.2020 18:07 Відповісти
Якщо людина "їсть" телебачення, то вона дебіл, який не має власної думки.
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06.11.2020 18:14 Відповісти
хохляцька ти наша ПолтавщинО!
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06.11.2020 17:57 Відповісти
Тому й живуть по вуха в гімні , що в головах полова .
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06.11.2020 19:00 Відповісти
А ти з якого гімна пишеш?
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06.11.2020 19:09 Відповісти
В Полтаві за ОПЗЖ 10,6% і за партію Коломойського "За Майбутнє" - 13,47%.
Полтавчани ви що там зовсім з глузду з'їхали чи що?
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06.11.2020 19:18 Відповісти
Я в шоці вд Полтави, така куча гівна в області жах!!!
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06.11.2020 20:18 Відповісти
А гетьман сказал, что он везде победил
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06.11.2020 22:51 Відповісти
Більшість новоствореної депутатської групи - 12 депутатів - фігуранти антикорупційних розслідувань. Десятьох депутатів спіймали на кнопкодавстві, лідирує з-поміж них екс-заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Іванчук, у якого 92 зафіксовані факти порушення процедури особистого голосування. Також нещодавно Рух ЧЕСНО зафіксував десятого кнопкодава ВРУ 9-го скликання - ним виявився закарпатський мажоритарник Роберт Горват.
11 представників "Довіри" "гречкосіяли" під час виборчої кампанії (подарунки виборцям, зокрема продукти або послуги, квитки на розважальні заходи, які можуть вплинути на волевиявлення виборців). Окрім того, 11 депутатів із групи "Довіра" вже були або ж балотувались у нардепи ВРУ попередніх скликань, більшість - від "Блоку Петра Порошенка". У групі також є єдиний нардеп, обраний від "Самопомочі", - екс-мер Яворова Павло Бакунець.
Групу "Довіра" очолив мажоритарник із Полтавщини (округ №147) Олег Кулініч, який був депутатом парламенту двох попередніх скликань: у 8-му скликанні входив до групи "Відродження", а в 7-му - був членом фракції "Партія регіонів". Кулініч є фігурантом антикорупційних розслідувань щодо податкових зловживань, неодноразовим кнопкодавом і гречкосієм.-----це про депутатів з цієї партії в ВР.
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07.11.2020 07:29 Відповісти
 
 