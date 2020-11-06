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Новини Політика України
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Пєсков пояснив видачу російських паспортів жителям Донбасу: Там "живуть етнічні росіяни", і РФ їх захищатиме

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пєсков пояснив видачу російських паспортів жителям Донбасу: Там "живуть етнічні росіяни", і РФ їх захищатиме

У Кремлі заявляють, що видають російські паспорти жителям тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, тому що там "живуть етнічні росіяни", і Росія продовжить їх захищати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це сказав журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

На прохання кореспондента прокоментувати вимогу України припинити видачу російських паспортів Пєсков відповів: "Що значить - повинна?".

Він підкреслив, що Україна повинна піклуватися про своїх громадян.

"Хіба Україна не повинна про них піклуватися, хіба Україна не повинна забезпечувати соціальні потреби громадян, хіба Україна не повинна займатися захистом здоров'я та забезпеченням охорони здоров'я цих громадян, хіба Україна не повинна забезпечувати всю необхідну соціальну інфраструктуру? Безумовно, повинна, але оскільки це не робиться і оскільки це етнічні росіяни, Росія завжди захищала і захищатиме інтереси росіян, де б вони не проживали", - підкреслив Пєсков.

Також читайте: Росія вимагає легалізувати окупаційні адміністрації і блокує роботу ТКГ, - Україна в ОБСЄ

На репліку, що Україна хоче повернути окуповані території, щоб виконувати всі перераховані вище пункти, але для цього, на думку Києва, Кремль повинен припинити роздавати там російські паспорти, Пєсков заявив: "Позиція зрозуміла, але вона докорінно розходиться із зобов'язаннями України, які зафіксовані підписом президента України в Мінському комплексі заходів".

Пєсков підкреслив, що в цьому документі "такого положення немає".

На уточнення, що в Мінських угодах немає згадки про паспорти, і чи означає, що відповідь Кремля на запитання про російські документи в ОРДЛО негативна, Пєсков сказав: "Моя відповідь така, яка вона дана".

Нагадаємо, українська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

Цими п'ятьма пунктами визначено:

  • виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців із території України на початку 2021 року;
  • скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням у життя ОРДЛО, приміром, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;
  • відновлення контролю над відповідною ділянкою українсько-російського державного кордону за допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ;
  • збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1 тис. 500 осіб);
  • тільки при виконанні перших чотирьох умов - підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Ця пропозиція української делегації наразі надана посередникам (ОБСЄ) та російській делегації.

Читайте: За виведення найманців РФ з Донбасу відповідає Росія, - Резніков

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Топ коментарі
+62
Статус негражданина - цивилизованное европейское решение.
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06.11.2020 12:52
+46
Забирайте их на Роисю и защищайте там хоть до усрачки.
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06.11.2020 12:54
+38
так что тогда, нужно выселить оттуда этнических русских или расселить, иначе РФ не успокоится...
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06.11.2020 12:51
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на...й нужен зараз отот гемор. Років через 10-15 вони самі себе сжеруть - буде треба тільки "почистити авгієви конюшні"
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06.11.2020 14:33 Відповісти
Песков преступник- с ними нельзя пробовать поговорить!
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06.11.2020 13:48 Відповісти
ну.. дак о чём разговаривать с этими клоунами? они там защищали и будут защищать этнических лаптеногих.
там не о чем разговаривать. там надо делать как чехи с судетамипосле воны сделали. всех этнических немцев - в германию. шоб более не было прецедентов аннексии. так и тут - у этих ушлёпков в конституции прописано шо они будут защищать. это государство террорист. мира не будет.
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06.11.2020 13:51 Відповісти
А как быть с этниескими украинцами скажем Кубани...
Только НАТО спасет Украину!!
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06.11.2020 14:01 Відповісти
Надо отказаться от Крыма и ОрДло, и вступать срочно в НАТО
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06.11.2020 14:04 Відповісти
Пока эти агрессоры не захватили пол-Украины или Украину.
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06.11.2020 14:05 Відповісти
А что в рахе в конституции прописано, что она будет защищать всех кто назовет себя русским, в любой точке мира?
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06.11.2020 14:02 Відповісти
Они просто знают и в отличии от Украины выполняют главный Закон Державотворення !выдают своё гражданство только людям которые имеют российскую идеологию, цель и ценности , тем кто принимает законы и ментальность РФ ! Это и есть главное правило = Фундамент страны! В Украине не создан "Государственный Институт Гражданства", который по международным правилам должен был провести процедуру ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ!!! Вместо этого всем без разбора, и тем кто хотел создания Украинской Державы и тем кто никогда не принимал ничего украинского , больше того, просто люто ненавидел всё украинское - всем ОБМЕНЯЛИ паспорт ССср на паспорт "гражданин" Украины! Вот откуда эта наглость и неприятие , взгляд хозяина-оккупанта , предательство,война и оккупация наших территорий ! Вот почему до тех пор пока это ПРЕСТУПЛЕНИЕ перед Державой Украина не накажем и не исправим враги и государственные преступники в Украине продолжат уничтожение нашего Государства ! А РФ продолжит их умножение в нём !!!
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06.11.2020 16:23 Відповісти
Один гордый, обиженный поражением, народ, помнится со школьной истории, уже защищал как-то судетских немцев. Что из этого вышло - весь мир учил это на своих уроках. Путлер не дает забыть это и в своей, сказочной Стране м...чудаков-рашистов, укрывшейся за аббревиатурой (инициалами) РФ.
Песков лишь прикидывается, что не слышал об этом.
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06.11.2020 14:10 Відповісти
И вообще, этих, условно называемых русских, никто не трогал. По указанию кремлевской ОПГ они начали бунт, а теперь рашенфашисты их будут защищать. Это все спланированная операция по оккупации Украины.
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06.11.2020 14:10 Відповісти
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный", который уже не помнит кем он был позавчера. И других "русских" в природе не существует, как их не существовало до 18-века. Плод имперского проекта московии...
Это как "советский человек" в совке... Исчез совок - исчез "советский народ". Исчезнет эрефия - исчезнут "русские"... Останутся мордва, мокша, эрзя и прочие, "трахнутые имперским величием".
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06.11.2020 15:13 Відповісти
переселяй их к себе и защищай скоко хочешь Пєсков пояснив видачу російських паспортів жителям Донбасу: Там "живуть етнічні росіяни", і РФ їх захищатиме - Цензор.НЕТ 616
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06.11.2020 14:10 Відповісти
Значит выход один-переместить этнических русских на родину этнических русских.
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06.11.2020 14:10 Відповісти
Жили-были себе в Судетах этнические немцы. И тут некто, широко известный в узких кругах, как Адик, стал о них ********** заботиться. Оккупировал Судеты на глазах обеспокоенной Европы и под поздравления от СССР, паспорта им раздавал. А после войны их почти вежливо попросили чухать на фатерланд. Но прибыло их в фатерланд на несколько десятков тысяч меньше, чем отправились из Судет. Пропавших так никто и не искал.
Отака фигня, малята.
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06.11.2020 14:20 Відповісти
кроме азербайджанского варианта как в карабахе, другого не просматривается.
раша с донбасса никогда добровольно не уйдет.
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06.11.2020 14:27 Відповісти
40-ка миллионная страна просто исходит страхом перед кучкой вооруженной шпаны, если ГОСУДАРСТВО ничего не может с этим поделать, то такое гос. не жизнеспособно и со временем будет порабощено.
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06.11.2020 19:28 Відповісти
На Донбассе надо еще очень хорошо поискать "этнических русских", почти все украинцы или перемешанные с украинцами, отсюда и знаменитый "донецкий говор". Это снова дутый российский фейк о "русском Донбассе" ,который по факту не имеет никаких оснований.
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06.11.2020 14:39 Відповісти
Такое заявление, -то для Украины нет другого варианта,как разрешить эту проблему военным путём.Кравчуку,Зеленскому,Ермаку и опзж в своей риторике необходимо говорить конкретно,кто стороник войны и от вас не надо *толстых* намёков,что они находятся внутри Украины.С вашими подходами и их реализации,к миру как до Шанхая раком.
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06.11.2020 14:41 Відповісти
Больше всего "русссссских" в национальных парках Кении . Там очень много разного вида приматов . Вот где настоящий "рузкый мыр" !
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06.11.2020 14:52 Відповісти
Ну и "защищай" их как в странах Прибалтики, чего ж при этом окупировать чужие территории. Глядите ещё и Китай таким "макаром" начнет "защищать" коренных китайцев в Сибири. Закон бумеранга не отменен.
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06.11.2020 14:55 Відповісти
Ты пасатри - "этническия рюськие"... Вы, мацкавиты, и пр., населяющие земли к востоку от р.Дон - помесь угро-финнов с татарами. Этнические "русичи" - это украинцы, так как Русь простиралась от границ Польши до Дона (В.Рубрук, "Путешествие в восточные страны", 1253 г.). В раскопанных курганах Мацковии (граф А.Уваров, ХIХ век, «Меряне и их быт по курганным раскопкам») не найдено ни одного скелета и/или предмета, указывающего на принадлежность "этнических русских" к славянскому этносу. Всего было исследовано 163 местности и разрыто 7729 курганов, относящихся к VIII-XVIвеку.Также не найдено никаких артефактов, свидетельствующих о торговых и культурных связях местного населения с Русью. Во всех раскопанных курганах останки принадлежали угро-финнскому, татарскому этносу (профессор А.Богданов, ХIХ век). Никаких других захоронений на территории Ярославской, Владимирской, Московской, Тверской, Вологодской, Рязанской, Нижегородской и пр. губерний найдено не было.
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06.11.2020 14:56 Відповісти
Із цього, прихованого за запитаннями журналістів, "аналіза кала" голов-москаля потрібно розуміти що дозвіл на подальшу депопуляцію москальні отримано.
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06.11.2020 14:59 Відповісти
Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они не проживали", - подчеркнул Песков.Источник:https://censor.net/ru/n3229487 Вывод: Россия сра.ла на нерусских, но русскоязычных. Это на заметку нацменам России и других государств, где живут русскоязычные. Этнические русские для России - превыше всего! Ничего не напоминает?
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06.11.2020 15:00 Відповісти
Примечательно, что среди монет, обнаруженных А.С. Уваровым в могильниках VIII-XVI века, не оказалось ни одной руськой (Киевской) монеты, хотя Русь с IX века чеканила свои деньги. А это однозначно говорит о том, что эта территория никогда не входила в состав Руси, а также о том, что местное население не имело с Русью никаких экономических отношений.
В то же время обилие персидских монет говорит о том, что все отношения с внешним миром Меряне осуществляли через Волжских булгар, которые активно торговали с Персией.
Примечательно также и то,что среди тысяч раскопанных Уваровым захоронений, относящихся даже ко второму периоду (XII-XVI век), не встречаются христианские могилы. Но Русь то еще с X века была христианским государством.
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06.11.2020 15:00 Відповісти
Таким образом, археологические, антропологические и филологические исследования, проведенные ещё в XIX веке выдающимися российскими учеными, однозначно свидетельствуют о том, что предками нынешних «русских» были финские племена Меря, Мещера и Мурома, которые проживали на территории Московии в IV-XVI веке.
Никакие славяне-выходцы из Руси («Киевской», другой не было) на территории Московии в этот период (VIII-XVI век) не селились, а если и селились, то только отдельными семьями.
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06.11.2020 15:02 Відповісти
А сколько в ВР этнических русских, американцев, евреев, канадцев, англичан и все с паспортами))
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06.11.2020 15:08 Відповісти
А на Алясці москалики не хочуть роздати паспорти і там їх захищати
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06.11.2020 15:08 Відповісти
Именно - вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года! А не только из нескольких районов Донецкой и Луганской областей! Крым это тоже территория Украины!
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06.11.2020 15:13 Відповісти
- Знаешь, я уже боюсь на улице разговаривать по-русски.
- Ты боишься, что тебя могут побить бандеровцы?
- Нет, я боюсь, что придут русские и будут меня защищать
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06.11.2020 15:24 Відповісти
турецкие "байрактары" спокойно могут начать раздавать "паспорта" в оккупированому рашистом украинском Крыму,там же етнические крымские татары живут, а на Курилах японские самолеты невидимки тоже могут начать насыпать да и в Кенгсберге в Карелии в Осетии.Абхазии...На Кубани Дон тоже должны получить паспортины с тризубом... Пєсков пояснив видачу російських паспортів жителям Донбасу: Там "живуть етнічні росіяни", і РФ їх захищатиме - Цензор.НЕТ 7839
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06.11.2020 15:34 Відповісти
Это же догмы Гитлера и нацистов! По всей Украине есть этнические русские и живут лучше чем на отсталой и грязной рассии.
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06.11.2020 15:46 Відповісти
Рада повинна прийняти закон згідно якого особи з іноземним паспортом та подвійним громадянством позбавляються виборчого права та служити на державних посадах, при порушенні ввести жорстку кримінальну відповідальність бо інакше просеремо країну.
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06.11.2020 16:22 Відповісти
А можно мне японский паспорт? Я настругаю мимишных тян.
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06.11.2020 16:22 Відповісти
Песков как всегда генерирует бред.Да мало ли,кто где живёт?!Ты раздаёшь паспорта на территории другого Государства.Это уже ненормально.Тебе не кажется Песков?Пробей ты их национальность хоть до десятого колена,сама раздача паспортов на территории другого Государства,гражданам этого Государства-это уже залёт за который с Рашки спросят Пєсков пояснив видачу російських паспортів жителям Донбасу: Там "живуть етнічні росіяни", і РФ їх захищатиме - Цензор.НЕТ 6045
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06.11.2020 17:31 Відповісти
Мені тількт одне не зрозуміло,ЧОГО МОВЧИТЬ КИТАЙ,такий шанс випадає раз в століття!!! Як хочеться подивитись на харю цього козла,коли почнуть видавати пачпорта китайцям!!!!
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06.11.2020 18:09 Відповісти
Песков заложники своей роли - озвучивать то, что нравится тухнущему путину. *****, как уже известно многим, в след году будет покидать пост, но видать там что -то с башкой у него нелады, бо все больше и больше маразма льется рупоров Хремля.
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06.11.2020 18:44 Відповісти
Какие на хрен этнические руские на Даунбассе?? это придурок и сатрап Сталин, после войны пригнал со всей России, всех зеков и зечек на восстасновление шахт Даунбасса и они так и остались здесь на поселении!! Так,,что это ни какие не этнические русские, а бесплатные рабы со всего СССР!!
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06.11.2020 19:26 Відповісти
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