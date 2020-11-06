Пєсков пояснив видачу російських паспортів жителям Донбасу: Там "живуть етнічні росіяни", і РФ їх захищатиме

У Кремлі заявляють, що видають російські паспорти жителям тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, тому що там "живуть етнічні росіяни", і Росія продовжить їх захищати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це сказав журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

На прохання кореспондента прокоментувати вимогу України припинити видачу російських паспортів Пєсков відповів: "Що значить - повинна?".

Він підкреслив, що Україна повинна піклуватися про своїх громадян.

"Хіба Україна не повинна про них піклуватися, хіба Україна не повинна забезпечувати соціальні потреби громадян, хіба Україна не повинна займатися захистом здоров'я та забезпеченням охорони здоров'я цих громадян, хіба Україна не повинна забезпечувати всю необхідну соціальну інфраструктуру? Безумовно, повинна, але оскільки це не робиться і оскільки це етнічні росіяни, Росія завжди захищала і захищатиме інтереси росіян, де б вони не проживали", - підкреслив Пєсков.

Також читайте: Росія вимагає легалізувати окупаційні адміністрації і блокує роботу ТКГ, - Україна в ОБСЄ

На репліку, що Україна хоче повернути окуповані території, щоб виконувати всі перераховані вище пункти, але для цього, на думку Києва, Кремль повинен припинити роздавати там російські паспорти, Пєсков заявив: "Позиція зрозуміла, але вона докорінно розходиться із зобов'язаннями України, які зафіксовані підписом президента України в Мінському комплексі заходів".

Пєсков підкреслив, що в цьому документі "такого положення немає".

На уточнення, що в Мінських угодах немає згадки про паспорти, і чи означає, що відповідь Кремля на запитання про російські документи в ОРДЛО негативна, Пєсков сказав: "Моя відповідь така, яка вона дана".

Нагадаємо, українська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

Цими п'ятьма пунктами визначено:

виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців із території України на початку 2021 року;

скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням у життя ОРДЛО, приміром, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

відновлення контролю над відповідною ділянкою українсько-російського державного кордону за допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ;

збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1 тис. 500 осіб);

тільки при виконанні перших чотирьох умов - підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Ця пропозиція української делегації наразі надана посередникам (ОБСЄ) та російській делегації.

Читайте: За виведення найманців РФ з Донбасу відповідає Росія, - Резніков