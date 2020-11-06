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ВР (8166) КС (928) Порошенко (9203) Європейська Солідарність (778)

Суддів КС можна призначати тільки після перевірки на доброчесність за допомогою Ради міжнародних експертів, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суддів КС можна призначати тільки після перевірки на доброчесність за допомогою Ради міжнародних експертів, - Порошенко

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав застосувати під час призначення нових суддів Конституційного Суду процедуру, яка була застосована під час конкурсу до Верховного Суду України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Я перш за все хочу привітати весь зал, всю Верховну Раду України з дуже важливою перемогою. Перемогою, коли ми не дали знищити Конституцію, коли ми не дали узурпувати владу, коли ми не дали без будь-яких конституційних повноважень пану Зеленському привести 100% своїх людей, зруйнувавши конституційну юрисдикцію, Конституційний Суд. Дуже важливо, що представники всіх фракцій, розуміючи важливість цієї позиції, об’єдналися і зберегли Україну. Я дякую вам за це", - сказав Порошенко з трибуни парламенту.

"Ми всі чули звернення Зеленського і монобільшості про те, що процедура призначення суддів КСУ буде кардинально змінена, змінена через механізм залучення іноземних радників, через залучення Громадської ради доброчесності для того, щоб додатково до професійних знань – так само, як ми це зробили при формуванні Вищого Антикорупційного суду, – ми мали гарантований механізм не потрапляння сумнівних особистостей до КСУ", - зазначив п'ятий президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не змогла призначити нових суддів до складу КС

За словами лідера політсили, зараз у парламенту є дві вакансії, тому необхідно сформувати зміни в законодавство.

"Для того, щоб комісія по Раді доброчесності за участю міжнародних радників взяла на себе функцію допомоги і президенту, і вищій суддівській владі, і Верховній Раді для того, щоб кожна кандидатура пройшла перевірку на доброчесність, відновивши довіру до України і до української Конституції в усьому світі", - пояснив Порошенко.

"В мене прохання зараз конкурс скасувати, поставити закон, який сьогодні зареєстрований, на голосування, сформувати процедуру, коли ми залучаємо комісію по доброчесності до призначення суддів КСУ, і після цього повернутися до призначення можливо цих достойних людей. Це допоможе їм бути в Конституційному Суді України нової якості", - підсумував Порошенко.

Також читайте: Призначення суддів у КС розблокує його роботу, яку президент називав загрозою для державності, - нардеп "Голосу" Юрчишин

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Топ коментарі
+15
куйло и зебилы ненавидят Петро одинакого....кули,братья по недоразуму...
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06.11.2020 13:20
+13
1,5 року основним критерієм підбору кадрів у владі являється лояльність до Зеленського.
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06.11.2020 13:14
+13
Не льсти себе. Народ выбирает того,кого пиарят по телевизору.
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06.11.2020 13:26
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То-то оно и видно ,каких Пэтя судей поназначал ,теперь хрен разгребёшь ... Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность с помощью Совета международных экспертов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6542
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06.11.2020 13:13 Відповісти
куйло и зебилы ненавидят Петро одинакого....кули,братья по недоразуму...
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06.11.2020 13:20 Відповісти
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Ну если бы оно было не Барыгой а патриотом Украины ,не вором а честным человеком ,не лжецом а правдолюбом ,то его бы народ поддержал и он бы победил на выборах а так вишь как обернулось ,людей то не обманешь ... Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность с помощью Совета международных экспертов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2041
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06.11.2020 13:24 Відповісти
Не льсти себе. Народ выбирает того,кого пиарят по телевизору.
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06.11.2020 13:26 Відповісти
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Нет милок ,народ голосует за того кто народу даёт покушать хорошо а не лапшу на уши вешает,лапшой с ушей от Барыги особо не наешься ,на а сказки про мову-виру это для неполноценных ...
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06.11.2020 13:31 Відповісти
Ти ідіот.
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06.11.2020 13:39 Відповісти
ти правий, саме тому він сидить в моєму кондуїті як зебіл: різниці між зебілами та ідіотами (навіть якщо вони топлять за ЄС і НАТО) - практично непомітна.
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06.11.2020 13:43 Відповісти
Це реальна людина: «сталін навів би порядок», «земля належить народу-продавати не можна», «фсє варуют» і.т.д. Якийсь пєнс зі сходу, якого навчили тикати пальцями в компі.
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06.11.2020 13:46 Відповісти
Та ні, я за ним помічаю часто доволі адекватні речі (щоправда, коли бубочку шугає). Скоріш за все - ваньки суліпи кодла.
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06.11.2020 13:54 Відповісти
Серій цапа, наелся с соски куйла и подху"енка, сос"ул? Ты реально тупой рязанский троль Суддів КС можна призначати тільки після перевірки на доброчесність за допомогою Ради міжнародних експертів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8392
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06.11.2020 13:47 Відповісти
Да уж заметно, что для "полноценных" больше подходит "жрать-ржать-срать" а не основы независимости.
Как там кстати зарплата, пенсия, коммуналка? Оправдал Клоун надежды лохов?
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06.11.2020 14:29 Відповісти
Саме тому ті люди вибрали ще більшого баригу і брехуна? Цікавоооо...
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06.11.2020 13:27 Відповісти
Серый цапа, ты случайно не перепил? Оно это ты, а Петро Олексійович ПРЕЗИДЕНТ для нормальних людей. Олень ты рязанский. Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность с помощью Совета международных экспертов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4242
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06.11.2020 13:28 Відповісти
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Да ,первые четыре буквы правильные ,ПРЕЗ а дальше у тебя ошибки грамматические и смысловые,надо ни ИДЕНТ а ЕРВАТИВ ,так будет полностью соответствовать реальности . Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность с помощью Совета международных экспертов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3863
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06.11.2020 13:34 Відповісти
Понял,плэтому ты сделал как куйло тебя попросил....с любым будем вести диалог кроме Порошенко..ты подкуйловник и предатель Украины...просто ФАКТ.
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06.11.2020 13:33 Відповісти
Дебилам пофиг, что те судьи которые прошли по квоте Порошенко, голосовали против того конституционного беспредела.
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06.11.2020 13:25 Відповісти
Тех, которые не голосовали за отмену антикоррупционных норм.
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06.11.2020 13:25 Відповісти
Зебил, трое из четверых, назначенных Порохом, проголосовали против.
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06.11.2020 13:58 Відповісти
пороходебил, так таки один из назначенных порошенко голосовал ЗА? тебе этого мало пороходебил?
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06.11.2020 14:09 Відповісти
Ты с Клоуном точно не путаешь?
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06.11.2020 13:23 Відповісти
Баканов чей друг детства?
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06.11.2020 13:29 Відповісти
фамилии в студию! без фамилий ответственно заявляю, что вы чпокнутый бородатой бабушкой в ухо, глаз и рот ! Суддів КС можна призначати тільки після перевірки на доброчесність за допомогою Ради міжнародних експертів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8487
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06.11.2020 13:58 Відповісти
Он и без фамилий такой.
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06.11.2020 13:59 Відповісти
говорю тебе опарыш, тут г*на нет, весь навоз в зеленых темах ! Суддів КС можна призначати тільки після перевірки на доброчесність за допомогою Ради міжнародних експертів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7553
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06.11.2020 14:44 Відповісти
1,5 року основним критерієм підбору кадрів у владі являється лояльність до Зеленського.
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06.11.2020 13:14 Відповісти
С этого надо было начинать...
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06.11.2020 13:19 Відповісти
tZE
2020-11-05
Грабеж Госрезерва

Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность с помощью Совета международных экспертов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8152

" ... вам и не снилось" (с)
"Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації" - с таким сенсационным заявлением выступила 05.11.2020 пресс-служба Минэкономики, по результатам аудита "Держрезерву"
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d0838d5d-6d86-4aa0-82e0-58f369836994&title=AuditderzhrezervuPidtverdivTotalneRozkradanniaZapasivIMilionniZbitki
То, о чем мы писали и предупреждали с ноября 2019 году подтвердилось.
Все это началось с нашего сообщения Хроники от 23.11.2019 г.
"В Украине распечатаны оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна. Официальное объяснение - обновление запасов. Это ложь. Реактивация запасов закончилась в октябре."
Само по себе это действие уникально. Вскрытие резерва после реактивации (перезакладки запасов), укладки под консервацию и мероприятий изолирования - это ЧП и никакими техническими обстоятельствами это объяснить нельзя. Именно потому это и привлекло наше внимание.
Кроме того, данное действие - это сложный административный процесс, фиксируемый в документах и спецсообщениях с конечным решением которое принимает исключительно Президент (при его отсутствии, лицо выполняющее функции Президента). Без такого решения, доставляемого по специальное процедуре никто никого и близко не подпустит к Государственному резерву. У нас нет возможности доступа к Госрезерву, потому вопрос был поставлен на контроль.
Аналитический контроль и анализ косвенных данных показал аномальный рост экспорта зерна из не совсем понятных источников, о чем мы уведомили в сообщении Хроники от 25.03.2020 г. "Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%. Заранее предупреждаем власть Зеленского - проверьте реальные запасы продовольственного зерна. Проверьте государственные запасы в госрезерве. "
Первой жертвой такого развития событий пал министр финансов Уманский, который в своем анализе деятельности таможенных служб упомянул о информация о периодических сбросах и изменении данных касающихся деятельности транспортно-перевалочных объектов экспорта зерна из Украины, в том числе и Одесского припортового элеватора принадлежащего государству и был уволен 30 марта 2020 года без объяснения причин, пробыв на должности 26 дней.
Но информация уже пошла ...
И 1 апреля 2020 г. у Зеленского собралось вовсе не первоапрельское собрание
Сообщение Хроники "02.04.2020 г. Вчера у Зеленского собралась странная компания. он, Ермак, Тимошенко Кирилл, Шефир Сергей и Устенко (советник Зеленского) и Аваков.. Докладывал Устенко. О чем говорили мы не знаем, но Устенко недавно почти сутки провел в Государственном агентстве резерва Украины".
Из этого можно сделать вывод, что президент и его окружение прекрасно знало о ситуации, но вот что в Госрезерве делал Устенко стало понятно через неделю.
Сообщение Хроники "08.04.2020 г. С поста исполняющего обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ, национальный оператор зернового ринку Украины, в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых) уходит назначенный в декабре 2019 года Саймон Чернявский . На посту отработал прекрасно. Структурные вопросы решил, кредитные вопросы с Китаем порешал. Уход связан с конфликтом с советником Зеленского Устенко. Обстоятельства нам ПОКА неизвестны. "
Произошло то что, г-н Чернявский, по роду своей деятельности и занимаемой должности увидел то же что и мы - "аномальный рост экспорта зерна из не совсем понятных источников". Будучи профессионалом в своей сфере, он естественно точно определил "источник" аномального роста и соответственно начал задавать вопросы. Власть посчитала его источником нашей информации и решила его уволить, отсекая от опасной для нее информации.
Власть ошиблась и в определении источника и в оценке своих возможностей контролировать выток информации. Общие объемы вывоза зерна из Госрезерва были нами оглашены.
Собощение Хроники "07.05.2020 г. За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО. "
Далее было еще более интересно. Задолго до всяких "проверок Госаудитслужбы по распоряжению Кабинета министров" управление "К" СБУ провело обследования единиц хранения "Державного агентства резерву України", результаты которого мы огласили в Хронике 30.06.2020 г.
"... обнаружена недостача материальных ценностей на общую сумму свыше 10 млрд. гривен. в том числе
зерна продовольственной группы - 9,311 млрд. гривен (на 4,890 млрд есть договора перевложения)
топливо - 890,73 млн.гривен (на 611.2 млн. гривен есть договора перевложения)
предметы медицинского назначения 3,41 млн. гривен (есть акты списания на сумму 890.6 тысяч гривен)
металлоконструкции 9.12 млн. гривен (по остаточной стоимости)
соль пищевая - 2,01 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
строительные материалы - 1.91 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
спирт этиловый технический 4.98 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)"
Уже тогда стало ясно что масштаб хищений колоссален.
Зеленский решил действовать по привычному методу - молчать и все все забудут. Вполне логично. Без смены власти расследования такого масштаба и уровня, которые затрагивают высшие этажи власти практически невозможны.
Он не рассчитал одного - его власть не вечна и публикация информации Минэкономики кроме всего прочего, ясно говорит и об этом.
P.S. Для тех , кому "да какая разница ?". Разницу вы увидите в цене на хлеб в феврале.
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06.11.2020 13:22 Відповісти
У "нарітного" зЕзідента свої, перевірені корпоративами, надійні і віддані йому, і фуйлу, експрерДи. Наприклад, портнов з дерьмаком. Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность с помощью Совета международных экспертов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5576
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06.11.2020 13:34 Відповісти
Да где-же Зеля найдёт таких фуфловых экспертов как Петя, он же - лох Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность с помощью Совета международных экспертов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1708
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06.11.2020 13:28 Відповісти

Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность / проверяющие на доброчестность в кодлане Коломойского это Волк, Портнов и Богдан: Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом.
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06.11.2020 13:31 Відповісти
Шо ты мелешь? Кто ТЕБЕ мешал уволить этих судей к чертовой матери? Или они то же все из "95 квартала"? И не надо тут заливать про "международных экспертов"! Никому из этих "экспертов" и в голову не придет что многомиллионные состояния можно оформить на "водителей, друзей и дальних родственников". Но ТЫ прекрасно знаешь все эти схемы. И даже не заикался об этом (молчу уже о борьбе) в свою каденцию.
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06.11.2020 13:36 Відповісти
Чому Зеленський не звільняє?
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06.11.2020 13:42 Відповісти
Так пытается, но ты же орешь, шо это переворот, узурпация и прочее
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06.11.2020 13:50 Відповісти
Питается?! Игде?! Падаванием нових законов?
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06.11.2020 14:05 Відповісти
Тут ти неправий - подав же бубочка в ВР законопроект "анулювати весь склад КС" Що саме цікаве: свій указ не видає, а вимагає, щоб Верховна Рада взяла на себе такий гріх...
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06.11.2020 13:50 Відповісти
Причем тут Зеленский? Статья про Порошенко.
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06.11.2020 13:57 Відповісти
ще один ідіот...
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06.11.2020 13:59 Відповісти
Суддів КС можна призначати тільки після перевірки на доброчесність за допомогою Ради міжнародних експертів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 13 Самокритичність - поширена риса адептів другого приходу
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06.11.2020 14:06 Відповісти
Ні відміну від адептів "какаяразніца" ми в курсі, що
"Відповідно до статті 16 того ж закону суддя Конституційного Суду призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно."

Хоча, вам Закон не писаний. Суддів КС можна призначати тільки після перевірки на доброчесність за допомогою Ради міжнародних експертів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8492
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06.11.2020 14:50 Відповісти
Зебіл, звільняти суддів КС президент за конституцією не має права. Має право тільки призначати, якщо звільнилася вакансія по президентській квоті.
А про якість призначення говорить те, що 73% суддів КС проголосували за скасування е-декларування, втой час, коли 75% призначених Порохом проголосувалипроти.
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06.11.2020 14:04 Відповісти
Какие там эксперты?
На Полиграф их, в прямом эфире, с вопросами от зрителей.
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06.11.2020 13:38 Відповісти
сегодня черный день для Киева, Ватутин с российськымы вийськамы оккупировал столицу.
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06.11.2020 13:45 Відповісти
Рюзьгє курва вже бухий
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06.11.2020 13:47 Відповісти
А шо не так? Моему дедушке дали 20 лет лагерей, он был полицаем в вильном Киеве. бедняга, не дожил до светлых дней 2014.
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06.11.2020 14:06 Відповісти
Во штырит ковидного)))
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06.11.2020 13:48 Відповісти
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Пєця щось там белькоче. За п'ять його років довіра до українських судів впала до нуля. Що тепер Пєця хоче нам порадити???
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06.11.2020 14:00 Відповісти
Суддів КС можна призначати тільки після перевірки на доброчесність за допомогою Ради міжнародних експертів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6786 Навіщо такі складності ...Треба перевіряти "бази МВД"...
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06.11.2020 14:03 Відповісти
Суддя Конституційного суду не обов'язково повинен бути із когорти тих, хто носить мантію, а це повинні бути люди із середовища найвидатніших науковців-конституціоналістів (правда не тих, хто отримував "заслужених" юристів та докторські ступені при проффесору Януковичу. Ті люди не повинні мати і сірих плям в біографії ( нічим не виправданого збагачення, зрадницьких "заслуг"), а ще по кільки кримінальних справ та корупційних протоколів. Для перевірки таких людей на доброчесність не потрібно іноземних спеціалістів, бо вони тільки ліплять фігури та отримують поважні оплати, а що вони мають знання та бази даних українських служб, сміх та й годі. Це щоб свої злодійські призначення прикрити іноземними експертами та спеціалістами. А все набагато простіше, треба створити нормальні комісії по відбору, а до перевірки на доброчесність залучити кількох лейтенантів спецслужб, які за тиждень накопають на кожного стільки, що вони самі знімуть себе із конкурсів. За такі зарплати та при теперішніх повноваженнях у Конституційному суді повинні працювати тільки світила юриспруденції, яким жоден президент і інший чиновник не буде указом, для яких турборежим і інша дурість буде підставою для скасування незаконних нормативних актів. А таких в країні знайдеться чимало.
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06.11.2020 14:38 Відповісти
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ПОПуASSы вазбудились...
🤣
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06.11.2020 15:01 Відповісти
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Какой ******* умный!!! Только где же был весь его ум когда он назначал эту ******** свору в КС???
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06.11.2020 15:08 Відповісти
Від нього були призначені 4 судді. Вони проголосували проти. Всі інші за.
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06.11.2020 16:23 Відповісти
Питро захвилювався, відчуває гарячий подих правосуддя в потилицю
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06.11.2020 15:34 Відповісти
Петя, обычный неудачник. Даже по-человечески его немного жаль.
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06.11.2020 15:59 Відповісти
Ніколи не шкодуйте мільярдерів. )
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06.11.2020 16:33 Відповісти
Ветеран АТО: если прямо сейчас к власти вернется Порошенко, то через неделю восстановится сотрудничество с МВФ и Кремль получит новые санкции
Валерий Прозапас пишет на своей странице в Facebook, если прямо сейчас к управлению страной вернется Порошенко, то примерно за неделю восстановится сотрудничество с МВФ, за месяц Кремль получит новые санкции, и в тот же день коллективный Портнов с Коломойским уйдут в Сызрань.
Валерий Прозапас отмечает, в больницы моментально начнут завозить кислород, оборудование и тесты, врачи получат доплаты и страхования. Весной начнется рост экономики. За полгода все убыточные госпредприятия снова станут прибыльными, местные бюджеты снова будут сводиться с профицитом, а доходы от таможни удвоятся. Где-то за год армия выйдет на уровень обеспечения и боевой подготовки образца 2018 года, в «Укроборонпроме» исчезнет задолженность по зарплате. Пенсионеры в конце года получат дополнительную пенсию. Тарифы останутся такими же, но вернутся субсидии. За 400 баксов снова будут отказываться работать даже чернорабочие, евробляхеры снова накупят евроблях, а антикоррупционер Лещенко купит еще одну квартиру за 7 миллионов, но это опять мало кто оценит и его начнут проклинать с удвоенной энергией, потому что перестанет быть страшно и конечно возникнет «очень много вопросов». Поэтому - не время, потому что просто не заслужили даже того, что имели.
Блогер подчеркивает, народ сполна должен почувствовать все последствия своего выбора, чтобы еще немного поржать, ярче пережить правление «просто порядочного парня» и осознанно, и радостно вернуть к власти государственников. И то не факт. Так что зима будет тяжелой, но это к лучшему.
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06.11.2020 20:12 Відповісти
Прозапас тот еще сказочник🤣🤣
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07.11.2020 03:55 Відповісти
 
 