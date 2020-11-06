Суддів КС можна призначати тільки після перевірки на доброчесність за допомогою Ради міжнародних експертів, - Порошенко

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав застосувати під час призначення нових суддів Конституційного Суду процедуру, яка була застосована під час конкурсу до Верховного Суду України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Я перш за все хочу привітати весь зал, всю Верховну Раду України з дуже важливою перемогою. Перемогою, коли ми не дали знищити Конституцію, коли ми не дали узурпувати владу, коли ми не дали без будь-яких конституційних повноважень пану Зеленському привести 100% своїх людей, зруйнувавши конституційну юрисдикцію, Конституційний Суд. Дуже важливо, що представники всіх фракцій, розуміючи важливість цієї позиції, об’єдналися і зберегли Україну. Я дякую вам за це", - сказав Порошенко з трибуни парламенту.

"Ми всі чули звернення Зеленського і монобільшості про те, що процедура призначення суддів КСУ буде кардинально змінена, змінена через механізм залучення іноземних радників, через залучення Громадської ради доброчесності для того, щоб додатково до професійних знань – так само, як ми це зробили при формуванні Вищого Антикорупційного суду, – ми мали гарантований механізм не потрапляння сумнівних особистостей до КСУ", - зазначив п'ятий президент України.

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За словами лідера політсили, зараз у парламенту є дві вакансії, тому необхідно сформувати зміни в законодавство.

"Для того, щоб комісія по Раді доброчесності за участю міжнародних радників взяла на себе функцію допомоги і президенту, і вищій суддівській владі, і Верховній Раді для того, щоб кожна кандидатура пройшла перевірку на доброчесність, відновивши довіру до України і до української Конституції в усьому світі", - пояснив Порошенко.

"В мене прохання зараз конкурс скасувати, поставити закон, який сьогодні зареєстрований, на голосування, сформувати процедуру, коли ми залучаємо комісію по доброчесності до призначення суддів КСУ, і після цього повернутися до призначення можливо цих достойних людей. Це допоможе їм бути в Конституційному Суді України нової якості", - підсумував Порошенко.

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