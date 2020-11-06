УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47232 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
21166 121
вибори (3751) США (7521) Трамп (1889)

Трамп готується достроково розпочати другий термін незалежно від результату виборів, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп готується достроково розпочати другий термін незалежно від результату виборів, - Politico

Чинний президент США Дональд Трамп збирається чинити так, як ніби він достроково починає свій другий термін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на обізнані джерела.

Так, Трамп і його помічники розробили план, згідно з яким він повинен і надалі поводитися як президент. Він може звільнити кількох членів свого кабінету і вищих помічників, в тому числі директора ФБР Крістофера Рея і міністра оборони Марка Еспера. Звільнення можуть відбутися протягом наступного тижня, навіть якщо результати виборів будуть на користь Байдена або залишаться неясними.

"Серед іншого, Трамп може підписати безліч підлих розпоряджень, а також відновити свій графік поїздок. Тим часом команда Трампа планує подати ще більше позовів і висунути низку безпідставних претензій щодо бюлетенів", - зазначає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+42
Трамп готовится досрочно начать второй срок независимо от результата выборов, - Politico - Цензор.НЕТ 6437
показати весь коментар
06.11.2020 13:21
+38
Згідно рішення КСУ від 5.11.2020. перемогу в штаті Джорджія впевнено і в один тур отримує Міхєіл Саакашвілі.В звязку з чим,результати кандидатів Д.Байдена і Д.Трампа вважати такими,які не відповідають дійсності.

Трамп готовится досрочно начать второй срок независимо от результата выборов, - Politico - Цензор.НЕТ 5308
показати весь коментар
06.11.2020 13:27
+35
В паРаше???
показати весь коментар
06.11.2020 13:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Моя школа!
Трамп готується достроково розпочати другий термін незалежно від результату виборів, - Politico - Цензор.НЕТ 1302
показати весь коментар
06.11.2020 14:15 Відповісти
Трамп действует как типичный цапский чинушка или силовичок (впрочем и у нас таких полно, из одного совка же вышли).
Главное правило - будь невероятно, фантастически наглым, и весь мир падет к твоим ногам. Однако же США не Раися, не Беларусь и даже не Украина, там ему быстро рога обломают. Американцы не будут терпеть самопровозглашенного отца нации.
показати весь коментар
06.11.2020 14:19 Відповісти
Ну не будет же он кацапам говнить на последок ,как сделал Обама...помню,как трампуша старался первым делом те санкции отменить...
показати весь коментар
06.11.2020 14:35 Відповісти
брехня.
показати весь коментар
06.11.2020 14:35 Відповісти
Знайомо. Знаю Генерального директора однієї великої компанії, якого виносили з кабінета у кріслі. Трамп готується достроково розпочати другий термін незалежно від результату виборів, - Politico - Цензор.НЕТ 9272
показати весь коментар
06.11.2020 14:39 Відповісти
подлых распоряжений 😂
Видна рука мастера пропагандиста
показати весь коментар
06.11.2020 14:58 Відповісти
Пора уже в Ростов собираться.
показати весь коментар
06.11.2020 15:01 Відповісти
У Трампа зять хабадівець. Ось вже і він сам поводить себе как хабадівець - хуцпа + Лукашенко "набзділо трохи", Трамп готується достроково розпочати другий термін незалежно від результату виборів, - Politico - Цензор.НЕТ 4823
показати весь коментар
06.11.2020 15:11 Відповісти
Это вирусня называется **************
показати весь коментар
06.11.2020 15:19 Відповісти
срочно выдать Трампу автомат без магазина
показати весь коментар
06.11.2020 15:28 Відповісти
Первый срок в Белом доме.
Второй в гуантанамо.
показати весь коментар
06.11.2020 15:30 Відповісти
И после этого кто-то будет рассказывать, что Трамп - нееврей ?
Хуцпа зашкалила.
показати весь коментар
06.11.2020 15:42 Відповісти
что-то легитимные в 2020-м растут как грибы после дождя. к пиз#ецу видимо.
показати весь коментар
06.11.2020 16:11 Відповісти
Еще один Лукашенко.
показати весь коментар
06.11.2020 16:58 Відповісти
Трамп готується достроково розпочати другий термін незалежно від результату виборів, - Politico - Цензор.НЕТ 8629
показати весь коментар
06.11.2020 17:06 Відповісти
😂🤣
показати весь коментар
06.11.2020 17:19 Відповісти
мацкальский шпийон:
гляньте на его руки-привык на гармошке "Барыню"играть
показати весь коментар
06.11.2020 17:46 Відповісти
А вы говорите КС вам не нравится. Трамп готується достроково розпочати другий термін незалежно від результату виборів, - Politico - Цензор.НЕТ 3104
показати весь коментар
06.11.2020 17:57 Відповісти
Понятно.Чисто скунс.Говорили белка на голове,а походу скунс то был Трамп готується достроково розпочати другий термін незалежно від результату виборів, - Politico - Цензор.НЕТ 1001
показати весь коментар
06.11.2020 18:20 Відповісти
Увольнения чиновников после выборов происходят после каждых выборов, это традиция, а президент имеет полномочия до 19 января включительно.
показати весь коментар
07.11.2020 00:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 