Зеленський у межах робочого візиту на Луганщині зустрінеться з воїнами на передовій, - ОП

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях", - йдеться в повідомленні.

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