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Зеленський у межах робочого візиту на Луганщині зустрінеться з воїнами на передовій, - ОП
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Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях", - йдеться в повідомленні.
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+8 Леонід Мефодовський
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