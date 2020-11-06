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обстріл (5105) Донбас (14568) операція Об'єднаних сил (3184)

Найманці РФ двічі порушили "тишу" на Донбасі: били із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ двічі порушили "тишу" на Донбасі: били із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, - Міноборони

Станом на 12:00 6 листопада зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, вранці з гранатометів різних систем і стрілецької зброї противник відкривав вогонь у районі Авдіївки, а поблизу Новолуганського здійснив кілька черг зі стрілецької зброї.

"Втрат серед підрозділів Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові адекватно реагувати на можливі загрози в будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування.

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зараз наш гламурний шибздік саріку напішет!
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06.11.2020 13:29 Відповісти
пускай каждый из будущих кандидатов в президенты Украины знает - как письков говорит - русня будет защищать паспорта ими розданные в любом случаи - и хватит на этом спекулировать внутри Украины - точка
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06.11.2020 13:29 Відповісти
выводы очевидны - как мне кажеться
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06.11.2020 13:30 Відповісти
это письков говорит уже который год подряд...
но кое-кому выгодно это не слышать, как и каждодневные "неприцельные и провокационные" !!!
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06.11.2020 13:36 Відповісти
Клоун устойчивый брехун
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06.11.2020 15:34 Відповісти
Ну и смысл подыгрывать оккупантам, назовите как есть не наемники РФ а регулярная армия РФ
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06.11.2020 13:44 Відповісти
Дев'ять порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, поблизу Старогнатівки противник провокував наших захисників вогнем зі стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. На ділянках у районі населеного пункту Водяне задокументовано п'ять порушень. З тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем. Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував міномети калібру 82 міліметри. Нахабні дії російсько-окупаційних військ безкарними не залишилися, адекватним вогнем у відповідь зі штатного озброєння оборонці Водяного рішуче подавили ворожу активність та змусили противника припинити обстріли.
Два порушення режиму припинення вогню у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано на ділянках неподалік населеного пункту Попасна. В обідній час противник провокував наших захисників вогнем з великокаліберного кулемета.
Окрім того, задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил. Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкові поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров'я захисника задовільний.
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06.11.2020 15:03 Відповісти
 
 