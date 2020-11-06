Найманці РФ двічі порушили "тишу" на Донбасі: били із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, - Міноборони

Станом на 12:00 6 листопада зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, вранці з гранатометів різних систем і стрілецької зброї противник відкривав вогонь у районі Авдіївки, а поблизу Новолуганського здійснив кілька черг зі стрілецької зброї.

"Втрат серед підрозділів Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові адекватно реагувати на можливі загрози в будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування.

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