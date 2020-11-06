Найманці РФ двічі порушили "тишу" на Донбасі: били із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, - Міноборони
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Станом на 12:00 6 листопада зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За даними відомства, вранці з гранатометів різних систем і стрілецької зброї противник відкривав вогонь у районі Авдіївки, а поблизу Новолуганського здійснив кілька черг зі стрілецької зброї.
"Втрат серед підрозділів Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові адекватно реагувати на можливі загрози в будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування.
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но кое-кому выгодно это не слышать, как и каждодневные "неприцельные и провокационные" !!!
Два порушення режиму припинення вогню у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано на ділянках неподалік населеного пункту Попасна. В обідній час противник провокував наших захисників вогнем з великокаліберного кулемета.
Окрім того, задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил. Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкові поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров'я захисника задовільний.