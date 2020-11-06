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суддя (783) Харків (1880) Антикорупційний суд (644)

Апеляційна палата ВАКС відсторонила від посади главу Харківського окружного адмінсуду Панченко, впійману під час передачі $3 тис. хабаря

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Апеляційна палата ВАКС відсторонила від посади главу Харківського окружного адмінсуду Панченко, впійману під час передачі $3 тис. хабаря

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення ВАКС і відсторонила від адміністративної посади голову Харківського окружного адміністративного суду, викриту на передачі хабаря.

Про це йдеться на сайті АП ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

За результатами судового засідання колегія суддів скасувала ухвалу слідчого судді та постановила нову, якою задовольнила клопотання детектива НАБУ про відсторонення підозрюваної від займаної посади до завершення строку досудового слідства 22 листопада 2020 року.

Рішення є остаточним, набуває чинності з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не став усувати з посади главу Харківського окружного адмінсуду Панченко, затриману під час передачі $3 тис. хабаря

У ВАКС нагадали, що дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України. За версією слідства, вона здійснювала тиск на одного з суддів Харківського окружного адміністративного суду, щоб останній ухвалив рішення в адміністративній справі щодо земельного питання на користь комерційної компанії. Для того, щоб суддя виніс "правильне" рішення, підозрювана передала 3000 доларів США.

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І все? А як же закон один для всіх і кримінальна відповідальність?
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06.11.2020 13:35 Відповісти
Да ... Расстроили вы Олю. Теперь у нее будет всего 997 000$ Наверно с горя повесится.
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06.11.2020 14:01 Відповісти
Зря вы так.....Тетка подсуетиться ,найдет коллегу в печерских судах и.....выплатите ей за вынужденный прогул правосудного кресла.
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06.11.2020 14:11 Відповісти
Вот по этому КС своим решением их(судей) и отмазал. Что бы взятки брать не мешали.
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06.11.2020 14:25 Відповісти
Дуже цікаво! Обличчя на фото розмито, від посади відсторонили, під варту не взяли! Тобто корумпована суддя не загроза Державної безпеки? Мабуть ні, тому що в КС і інших судах сидять таки же виродки.
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06.11.2020 14:41 Відповісти
Під варту? Та цеж буде прецедент! Вони ж тоді один одного можуть пересадити. Буде розвал судової системи. Оформить лікарняний і буде продовжувати отримувати зарплату і "дистанційно" керувати судом.
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06.11.2020 15:17 Відповісти
 
 