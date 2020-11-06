Апеляційна палата ВАКС відсторонила від посади главу Харківського окружного адмінсуду Панченко, впійману під час передачі $3 тис. хабаря

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення ВАКС і відсторонила від адміністративної посади голову Харківського окружного адміністративного суду, викриту на передачі хабаря.

Про це йдеться на сайті АП ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

За результатами судового засідання колегія суддів скасувала ухвалу слідчого судді та постановила нову, якою задовольнила клопотання детектива НАБУ про відсторонення підозрюваної від займаної посади до завершення строку досудового слідства 22 листопада 2020 року.

Рішення є остаточним, набуває чинності з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

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У ВАКС нагадали, що дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України. За версією слідства, вона здійснювала тиск на одного з суддів Харківського окружного адміністративного суду, щоб останній ухвалив рішення в адміністративній справі щодо земельного питання на користь комерційної компанії. Для того, щоб суддя виніс "правильне" рішення, підозрювана передала 3000 доларів США.