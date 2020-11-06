В Україні з 9 листопада встановлено нове епідзонування: в "червоній" зоні 12 облцентрів, Житомирська і Полтавська області. КАРТА
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В Україні відновили зони карантину залежно від епідеміологічної ситуації. Країну розділили на дві зони: "червону" і "помаранчеву".
Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
До "червоної" зони увійшли: Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.
Порівняно з минулим тижнем, в цю зону увійшло Запоріжжя.
В Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях можна працювати школам, коледжам, вишам. Також дозволено продовжити роботу громадського транспорту, ТРЦ і магазинів.
В Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях продовжують працювати заклади громадського харчування.
У Житомирській, Одеській, Луганській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях дозволена посадка пасажирів у транспорті приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.
В "помаранчеву" зону увійшли всі інші регіони.
Забороняється робота хостелів, турбаз тощо (Крім готелів); розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планових госпіталізацій у лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийом нових змін у дитячі табори.
Забороняються масові заходи за участю понад 20 осіб, робота закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.
До "жовтої" і "зеленої" зони не входить жодна адміністративна одиниця.
Будь ласка, зачекайте...
Их надо переводить на постоянное дистанционное обучение и раз в неделю привозить в города для общения с нормальными учителями.
Но там проблема с интернетом, а библиотеки закрыли.
Вчера имел удовольствие общения с сельскими учителями - это катастрофа.
Даже допустим группа риска пенсы, которые теоретически могут изолировать я, но за лекарствами и в магазин ходить необходимость, диабетики без лекарств не могут.
Не сделали часы покупок для группы риска, кто-то добровольно не обязательно но ходил бы по часам, не контролируют наличие масок!
Ну и вирус распространяется как раз в такую погоду, ну и школы и дети тоже.
Они не думают о людях, свозили больных со всего мира для чего? Это все при нашей медицине....
Но мне казалось, что к 50-летним мужчинам на должностях министров требования должны быть немножко выше.
Рассуждать Степан не стал -
Светофор рукой достал,
В серединку заглянул,
Что-то где-то подвернул…
В то же самое мгновенье
Загорелся нужный свет.
Восстановлено движенье,
Никаких заторов нет!
Можно подумать,что от цвета зоны что то меняется.Харьков в красной, а живем, как в зеленой
Да и повсюду так.Никто их не слушает и ничего не предпринимает. Только лишнюю галочку поставят, что Минздрав работает. )
Мужчины не стало в Бердянске (Запорожская область). Переживаниями из-за трагедии и воспоминаниями о друге Герасимьюк поделилась на личной странице в Facebook. Она отметила, что еще совсем недавно Стариков подбадривал ее во время болезни и призывал скорее поправляться.
https://www.obozrevatel.com/society/gerasimyuk-ob-umershem-ot-covid-19-zhurnaliste-esche-vchera-byil-i-net.htm