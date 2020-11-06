Рішення з питання конституційності Антикорупційного суду ще не готове: навіть не отримано відповіді від наукових установ, - суддя-доповідач КС Мойсик

Суддя-доповідач Конституційного Суду Володимир Мойсик заявляє, що рішення про конституційність Вищого антикорупційного суду ще не готове. Заява політиків про те, що найближчим часом КСУ може визнати ВАКС неконституційним, не відповідають дійсності.

Про це він повідомив РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Як це можна заявляти, якщо я навіть не ставлю на слухання в закритому режимі, оскільки воно ще не готове? Ще навіть не отримано відповіді від наукових установ і державних інституцій. Зараз же ще нічого немає. Щодо Антикорупційного суду немає навіть про що говорити", - стверджує він.

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Мойсик зазначив, що після отримання відповідей від державних і наукових установ буде підготовлена концепція, а потім проєкт рішення у справі про конституційність ВАКС.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що КСУ може найближчим часом визнати неконституційним створення ВАКС.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.