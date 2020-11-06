Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив"
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Суддя Конституційного Суду Володимир Мойсик не має наміру йти у відставку. Раніше його закликали піти у відставку депутати Верховної Ради.
Про це він сказав РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Водночас, суддя визнає, що НАЗК склало на нього адмінпротокол за несвоєчасну подачу декларації. При цьому Мойсик заперечує, що ця ситуація призвела до конфлікту інтересів під час розгляду ним справи про неконституційність повноважень НАЗК.
У відставку йти суддя також не збирається.
"Нам фактично пропонують залишити Українську державу без Конституційного суду. Такого не може бути. Я піду у відставку, коли сам захочу. Я не вважаю, що хоч на йоту я щось порушив, щоб повинен був йти у відставку", - заявив Мойсик.
Крім того, він заперечує звинувачення політиків, що судді КСУ працюють в інтересах Росії.
"Подивіться, що вони пишуть. Що нібито в КСУ є група, яка підтримує Росію. Так я пройшов два Майдану, я в 2014 році керував Коломийської сотнею на другому Майдані, я перебуваю у двох російських постановах про розшук і фінансових санкціях! І це я ще з Росією пов'язаний?", - зазначив суддя КСУ.
Він закликає всі сторони не нагнітати конфлікт і виробити рішення в інтересах України.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
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Меня и здесь неплохо кормят!
назначенпролез. антимайданемайдане кровь проливал.А ща всё возьми и брось.
-Януковичем - 3;
-парламентом у березні 2014 року -2;
-осінню 2019 року - 2;
за период з 2015 по 2018 рік не по квоті президента
Проти ганебного рішення проголосували 4 судді:.Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий.Всі вони були призначені Порошенко.
А чувствуешь себя патриотом найдем применение в другом месте.
"Знаете ли вы, как благостно и приятно прогревать жопу в тёплом кресле уютного кабинета судьи КС, как томная нега так и растекается от разнеженной жопы по всему судейскому организму. Какая, нахрен, отставка? Чтобы я сам, своими руками свою же жопу вытряхнул из насиженного судейского кресла да на улицу в слякоть осеннюю на 7 ветров промозглых, на дожди колючие, накануне вьюг злобно завывающих да морозов трескучих в куреву заснеженную...
Да пошли вы в жопу!"