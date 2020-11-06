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Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив"

Суддя Конституційного Суду Володимир Мойсик не має наміру йти у відставку. Раніше його закликали піти у відставку депутати Верховної Ради.

Про це він сказав РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, суддя визнає, що НАЗК склало на нього адмінпротокол за несвоєчасну подачу декларації. При цьому Мойсик заперечує, що ця ситуація призвела до конфлікту інтересів під час розгляду ним справи про неконституційність повноважень НАЗК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт Разумкова щодо е-декларування має вигляд компромісного варіанта: ситуацію потрібно пом'якшити, - суддя КС Мойсик

У відставку йти суддя також не збирається.

"Нам фактично пропонують залишити Українську державу без Конституційного суду. Такого не може бути. Я піду у відставку, коли сам захочу. Я не вважаю, що хоч на йоту я щось порушив, щоб повинен був йти у відставку", - заявив Мойсик.

Крім того, він заперечує звинувачення політиків, що судді КСУ працюють в інтересах Росії.

"Подивіться, що вони пишуть. Що нібито в КСУ є група, яка підтримує Росію. Так я пройшов два Майдану, я в 2014 році керував Коломийської сотнею на другому Майдані, я перебуваю у двох російських постановах про розшук і фінансових санкціях! І це я ще з Росією пов'язаний?", - зазначив суддя КСУ.

Він закликає всі сторони не нагнітати конфлікт і виробити рішення в інтересах України.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

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Топ коментарі
+16
КС Мойсик не намерен уходить в отставку:
Меня и здесь неплохо кормят!
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06.11.2020 14:32
+12
Я без пропитания не могу, где же я буду харчеваться?
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06.11.2020 14:34
+11
Это все что нужно знать про ВСЕХ чинуш (и судей, и депутатов и пр.). Ст 5 Конституции Украины: Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ ... Народ ему говорит: Иди нах. А оно в ответ: Идите сами нах, Я не считаю, что хоть на йоту что-то нарушил"
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06.11.2020 14:32
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КС Мойсик не намерен уходить в отставку:
Меня и здесь неплохо кормят!
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06.11.2020 14:32 Відповісти
+ спасибо Порошенко что назначил меня судьей КС
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06.11.2020 15:21 Відповісти
Это все что нужно знать про ВСЕХ чинуш (и судей, и депутатов и пр.). Ст 5 Конституции Украины: Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ ... Народ ему говорит: Иди нах. А оно в ответ: Идите сами нах, Я не считаю, что хоть на йоту что-то нарушил"
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06.11.2020 14:32 Відповісти
Народ через своїх представників. Чи так, як в Білорусі? Вийшов народ і не знає що робити.
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06.11.2020 15:00 Відповісти
Верно говоришь. Проблема в том, что у этих т.н. "представителей" такое же отношение к мнению народа, как и у этого судьи. И тогда или кровавый Майдан или ... как в Белоруси
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06.11.2020 16:58 Відповісти
этих с их таблоидами атомоходами не оттянешь от корыта. так бы в забой рвались, на ниву или на войну.
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06.11.2020 14:32 Відповісти
Я без пропитания не могу, где же я буду харчеваться?
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06.11.2020 14:34 Відповісти
Хорошо что Украина цивилизованная страна,страшно представить чтобы сделали с такими самоуверенными где-нибудь в Киргизии.
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06.11.2020 14:37 Відповісти
В цивілізованій країні США в 19 століття народ успішно вішав корумпованих суддів разом з злочинцями яких ті відмазували. І була створена нормальна правова система. Судді почали порушення закону боятися більше ніж впливу кримінального елементу.
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06.11.2020 14:42 Відповісти
та даже в Штатах если б какой судебный орган коллективно выдал бы полумное решение, направленное на развал государства, на другой день все были б на допросах у следователей спецслужб
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06.11.2020 14:47 Відповісти
Бубочка негайно відосік записуй. Назви представника судівської професії придурком. Чи ти тільки проти представників водійської професії такий борзий?
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06.11.2020 14:37 Відповісти
Бггг.. в отставку... да их ломом от корыта не отожмёшь
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06.11.2020 14:38 Відповісти
Коломойская сотня?Судья КС Мойсик не намерен уходить в отставку: "Я не считаю, что хоть на йоту что-то нарушил" - Цензор.НЕТ 2780
Судья КС Мойсик не намерен уходить в отставку: "Я не считаю, что хоть на йоту что-то нарушил" - Цензор.НЕТ 8084
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06.11.2020 14:41 Відповісти
этот по квоте Порошенко
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06.11.2020 15:01 Відповісти
Чёт сдается мне,что они у этого корыта одинаково хрюкают вне зависимости от того, кто по чьей квоте туда назначен пролез. Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив" - Цензор.НЕТ 9432
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06.11.2020 15:20 Відповісти
Вот эта ряха была на Майдане? Возможно и был только по ту сторону барикад.
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06.11.2020 14:43 Відповісти
Перевірити всіх родичів бо мама прибиральниця і купа квартир на печерці і не потрібне набу забрати все
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06.11.2020 14:45 Відповісти
Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив" - Цензор.НЕТ 1172
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06.11.2020 14:46 Відповісти
если Мойсык руководил сотней Майдана, есть надежда, что это достойный судья. он не такой как те отщепенцы - сокурсник отравителя Скрипаля(явный враг Украины), литвинов и тупицкий...
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06.11.2020 14:47 Відповісти
Але за скасування е-декларування голосував. Хоча - однією з вимог Майдану була "боротьба з корупцією"
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06.11.2020 15:00 Відповісти
Беня Коломойский тоже в 2014 героем был а сейчас лютый враг Украины и готов её продать лишь бы бабки платили. Так что нехрен былыми заслугами ,если они были, нынешнюю подлость прикрывать.
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06.11.2020 15:41 Відповісти
Не треба було зЁлопам переводити НАЗК з статусу незалежного органа у статус органа виконавчого влади. І все було б гаразд. А так виник конфлікт інтересів...
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06.11.2020 16:41 Відповісти
Падло.
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06.11.2020 14:48 Відповісти
З такої посади хіба що вперед ногами! Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив" - Цензор.НЕТ 9870
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06.11.2020 14:51 Відповісти
И ТРАМП вон тоже не хочет уходить!
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06.11.2020 14:53 Відповісти
"Як же Украіна буде без конституційного суду?" - та ппц. Солнце впаде на Землю .
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06.11.2020 14:56 Відповісти
Я навіть у страшному сні уявити собі не можу,що одного ранку проснуся,а розтлумачити мені Конституцію нема кому.Ще й за такі гроші. Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив" - Цензор.НЕТ 8408
Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив" - Цензор.НЕТ 6379
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06.11.2020 15:10 Відповісти
А свиньи почему не в мантиях?
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06.11.2020 15:43 Відповісти
"На это я пойтить не могу".
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06.11.2020 14:56 Відповісти
Не намерен уходить.Ага значит я шо хочу то и ворочу а контролировать меня нельзя.Да как такое можно в стране война, если забыл.Народ прозябает, выживает на 5 тысяч грмвен а они с жиру бесятся.Безнаказанность приводит до вседозволенности.Власть в украине принадлежит народу.И народ своё слово сказал.Или пошел или ....
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06.11.2020 14:57 Відповісти
Перший заступник голови партії «За Україну!». А разве судьи могут быть членами каких-либо партий? Это мешает объективности. Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив" - Цензор.НЕТ 3942
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06.11.2020 15:03 Відповісти
Приличная партия. Голосовала в своё время за Ющенко.
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06.11.2020 15:48 Відповісти
Угу.Не за то он на антимайдане майдане кровь проливал.А ща всё возьми и брось. Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив" - Цензор.НЕТ 4006
Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив" - Цензор.НЕТ 9574
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06.11.2020 15:03 Відповісти
А кто же сам и добровольно оторвется от такого сытного корыта? Значит надо найти веские аргументы. Эй, Баканов, из 7 километра уже все ткани реквизировали? Пора бы и серьезно поработать на благо государства.
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06.11.2020 15:04 Відповісти
Праваильно сказав суддя. Правильні приймайте закони і виконуйте закони.Все що бажає Зеля, то це всіх вигнати і призначити всіх своїх, щоб злити Донбас. Приймайте рішення по закону, якщо є підстави, то звільняйте і не залякуйте і не лийте помиї.Точно переконаний, що Зеля і його помічники знали за таке рішення готується і скоріше за все навіть самі просили так зробити, бо здається він сам не задекларував 5 млн.?
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06.11.2020 15:05 Відповісти
Я згоден! Те, що ця криза не випадкова, а спровокована владою, не має сумніву. Але, не варто, чіпати суддів! І не підігрувати ініціаторам.
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06.11.2020 15:12 Відповісти
Принятие судьями антинародного решения, за которое они не несут никакой ответственности, это и есть узурпация власти. Если бы все судьи, ставленники Порошенка (в т.ч. судьи Мойсик и Завгородняя), Тимошенко (судья Сас) и партии «Свобода» (судья Слиденко) проголосовали против антинародного решения, то оно не вступило бы в законную силу. Таким образом, Порошенко, Тимошенко и партия «Свобода» также несут политическую ответственность за принятое КСУ антинародное решение.
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06.11.2020 15:29 Відповісти
Пане Олександре. Ви себе почули? Судді, по квоті Порошенко не голосували за це рішення. Голосів було достатньо проголосовавших раніше призначених Януковичем, Верховною Радою і Зїздом суддів. У Вас знову винен Порошенко? А яким боком, якщо все прийнято при Зеленському і з його дозволу?
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06.11.2020 15:42 Відповісти
Судді Конституційного суду, які скасували покарання за недостовірне декларування призначались:
-Януковичем - 3;
-парламентом у березні 2014 року -2;
-осінню 2019 року - 2;
за период з 2015 по 2018 рік не по квоті президента
Проти ганебного рішення проголосували 4 судді:.Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий.Всі вони були призначені Порошенко.
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06.11.2020 15:47 Відповісти
Четверо судей назначенных Порошенко были ПРОТИВ. Кстати возьмите на заметку что Тупицкого в КСУ привёл Янукович а вот председателем его сделал уже Зеленский. И ещё вопрос,это правду говорят "что ни Иванов то ......Иван-дурак"?..
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06.11.2020 15:53 Відповісти
Шльопніть його - дешевше буде!
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06.11.2020 15:37 Відповісти
Судьи поставленные Порошенко не голосовали за это решение. По договорённости со шмарклей за отмену деклармрования голосовали судьи назначенные Зелей.
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06.11.2020 15:38 Відповісти
"Посмотрите, что они пишут. Что якобы в КСУ есть группа, которая поддерживает Россию. Да я прошел два Майдана, я в 2014 году руководил Коломыйской сотней на втором Майдане, я нахожусь в двух российских постановлениях о розыске и финансовых санкциях! И это я еще с Россией связан?"- дело не в том.где он Был а в том где он есть сейчас и почемуголосует за решение которое вредит и Украине и ее народу и решение.которому аплодирует рашист стоя с стопарем "боярышни" и с локтем на уровне еполетов
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06.11.2020 15:47 Відповісти
Давайте и Кошулинскому не зачтём, что он был добровольцем в АТО, а будем считать что он был только вицеспикер ВР !
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06.11.2020 15:53 Відповісти
Возможно ещё Берлин брал и кровь мешками проливал.
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06.11.2020 17:25 Відповісти
А никто вас ни в чем не обвиняет! Если бы обвиняли вы бы давно сидели! Просто молча взяли чемоданчики и ушли.....или...место слишком теплое??? В задницу на пуфике не холодно?
А чувствуешь себя патриотом найдем применение в другом месте.
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06.11.2020 15:53 Відповісти
У нас уже весь состав ВР так ушёл. Неужели новый состав ВР лучше старого ? Что так и будем выполнять все хотелки шмаркли ? Неужели кто-то ещё думает, что он гарант Конституции ?
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06.11.2020 15:55 Відповісти
тварь. в стране где идет война и люди получают по 5000 - 6000 тысяч зарплаты у этого хряуа зарплата 750000.. конечно он не уйдет.
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06.11.2020 16:44 Відповісти
Выкинуть пинком под зад.
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06.11.2020 16:54 Відповісти
Чувак,ты судья в Украине!Это уже нарушение,бо к вам доверия 10% и то,полагаю эти 10% члены ваших семей.Если у тебя на Олимпе судовой системы Украины занизился порог чувствительности к пердомоноклю и ты не считаешь или не просчитываешь риски,то обратись к психологу.Есть такое псих расстройство,когда твою голову долбит дятел,а ты рад,що птичкам помогаешь Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив" - Цензор.НЕТ 5130
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06.11.2020 19:00 Відповісти
подпалите, для начала, ему дом, потом машину, потом морду набейте !! Всё равно до него дойдёт!
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06.11.2020 19:20 Відповісти
подпалите, для начала, ему дом, потом машину, потом морду набейте !! Всё равно до него дойдёт! Всё равно всё краденное!!
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06.11.2020 19:20 Відповісти
Судья КС Мойсик об отставке:
"Знаете ли вы, как благостно и приятно прогревать жопу в тёплом кресле уютного кабинета судьи КС, как томная нега так и растекается от разнеженной жопы по всему судейскому организму. Какая, нахрен, отставка? Чтобы я сам, своими руками свою же жопу вытряхнул из насиженного судейского кресла да на улицу в слякоть осеннюю на 7 ветров промозглых, на дожди колючие, накануне вьюг злобно завывающих да морозов трескучих в куреву заснеженную...
Да пошли вы в жопу!"
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06.11.2020 19:39 Відповісти
 
 