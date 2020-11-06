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На цей момент в Україні зайнято 18 тисяч ліжок для хворих на COVID-19, 23 тисячі - ще в резерві, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

На цей момент в Україні зайнято 18 тисяч ліжок для хворих на COVID-19, 23 тисячі - ще в резерві, - Шмигаль

Глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль заявив, що на сьогодні заповненість ліжкомісць для хворих на COVID-19 становить 18 тисяч осіб. У резерві є ще 23 тисячі ліжок.

Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За минулий тиждень кількість ліжок було збільшено на 2,2 тисячі. Зараз заповненість ліжкомісць становить 18 тисяч осіб, 23 тисячі ліжок ще в резерві. Два дні тому на нараді з керівниками областей було доручено збільшити кількість ліжкомісць ще на 25 тисяч", - зазначив голова правління.

Прем'єр-міністр підкреслив, що обласні держадміністрації повинні також підготувати додаткові приміщення.

"Це можуть бути спортивні комплекси, виставкові зали, які повинні бути обладнані всім необхідним на випадок, якщо кількість хворих буде і далі зростати", - сказав Шмигаль.

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Крім того, за його словами, станом на 5 листопада кількість задіяних апаратів штучної вентиляції легень становить 638.

"В цілому по країні розміщено 4876 апаратів ШВЛ. Тобто, використання йде на трохи більше 12% від загальної кількості", - підкреслив прем'єр.

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Топ коментарі
+2
Что у них с математикой, сначала пишут что занято 70% коек и теперь что в резерве больше чем занято.
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06.11.2020 14:47
+1
Вероятно от ковида умер знаменитый одессит Михаил Жванецкий.Земля пухом сатирику от Бога.
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06.11.2020 14:47
+1
Они отчитываються о большом количестве выздоровивших, люди радуются, но болезнь эта лечится около месяца. Зная наших скорей всего стали выписывать недолеченных массово, а что с ними потом дома будет какие осложнения никого ж волновать не будет.

Вообще лечить воспаление лёгких на дому...
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06.11.2020 14:53
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Еще чаша до дна не допита..) Радужная перспектива.
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06.11.2020 14:47 Відповісти
Что у них с математикой, сначала пишут что занято 70% коек и теперь что в резерве больше чем занято.
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06.11.2020 14:47 Відповісти
Они отчитываються о большом количестве выздоровивших, люди радуются, но болезнь эта лечится около месяца. Зная наших скорей всего стали выписывать недолеченных массово, а что с ними потом дома будет какие осложнения никого ж волновать не будет.

Вообще лечить воспаление лёгких на дому...
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06.11.2020 14:53 Відповісти
Вероятно от ковида умер знаменитый одессит Михаил Жванецкий.Земля пухом сатирику от Бога.
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06.11.2020 14:47 Відповісти
надо раздавать каждому больному памятку - больница это не санаторий (министр степанов), хочется полежать на койке в больнице - неси ее с собой, а то попривыкали...
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06.11.2020 14:52 Відповісти
У закарпатцев пусть спросит, сколько у них в резерве. Да, в принципе, и у всех остальных. Может оно имело ввиду резерв мест на кладбище?
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06.11.2020 14:52 Відповісти
Койки вместе с местами в коридорах посчитали? А кислород к ним как будет доставлен, только на бумаге?
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06.11.2020 15:06 Відповісти
проснулись?
я расписывая весь свой треш..лечение..по симптомам..тут идиоты ржали.....
ну что теперь ржите....
да знакомая спрашивает ты за чей счет лечишься??
дура беспросветная адепт зеленского

за коломойско1шутка
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06.11.2020 15:08 Відповісти
поэтому кому за 60 - не берут категорически, уроды!
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06.11.2020 15:13 Відповісти
Тут подвійна вигода: економія місць для платників податків і економія пенсійного фонду за рахунок падіжу пенсіонерів.
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06.11.2020 17:19 Відповісти
падеш - это у скота, а правельно "за счет смертности пенсионеров", хотя .... наверное падежа, мы пенсионеры уже хуже скота(((
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06.11.2020 18:05 Відповісти
А где это сам ый резерв находится? Значит больных из Харькова , из Киева, из Черновцов направлять в резерв, только не довезут, в скорых бензин кончится. А вот и не смешно, плакать хочется.Какой резерв и где? Резерва нет в Одессе- хотят переоборудовать морвокзал и санаторий, нет в Харькове, а он он - есть резерв.
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06.11.2020 18:02 Відповісти
 
 