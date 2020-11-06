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Хворих на COVID-19 в Одесі планують розміщувати на морвокзалі і в санаторії, а не в спорткомплексі "Олімпієць"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Хворих на COVID-19 в Одесі планують розміщувати на морвокзалі і в санаторії, а не в спорткомплексі "Олімпієць"

Влада Одеської області більше не розглядає спорткомплекс "Олімпієць" як резервну базу для розміщення хворих на коронавірусну інфекцією в разі переповнення лікарень третьої хвилі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", про це повідомив заступник голови ОДА В'ячеслав Овечкін.

За його словами, жодних робіт в "Олімпійці" не ведеться, там триває спортивний процес.

"Ми визначили як об'єкти для розгортання госпіталів будівлю морського вокзалу та санаторій імені Чкалова", - зазначив він.

Водночас директорка департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захарьєва наголосила, що сьогодні ситуація з ковідом контрольована, вільний ліжковий фонд є, до того ж розгортаються нові місця для хворих.

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Нагадаємо, спортсмени і тренери, які займаються на "Олімпійці", виступили категорично проти використання його для госпіталізації пацієнтів із COVID-19.

Як повідомлялося раніше, мобільні госпіталі планують розгортати по Україні в трьох місцях - у Києві, в Донецькій і Одеській областях.

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Топ коментарі
+1
А тут дурачье переспрашивало меня: а где, если не в Олимпийце???

Я ж говорил, что город большой - найти можно.

Морвокзал - реально на сегодня абсолютно бесполезное сооружение (к сожалению). Ну и санаториев полно.
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06.11.2020 14:54
+1
А нахрена сейчас морвокзал? Куда с Одессы плавать?
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06.11.2020 15:01
+1
А Труханову или Кивалову слабо разместить больных у своих бесчисленных маетках
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06.11.2020 15:45
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Стадіон так стадіон! Там навіть для екскаватора місця вистачить.
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06.11.2020 14:48 Відповісти
Какой стадион?
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06.11.2020 14:56 Відповісти
В Одесі "Чорноморець".
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06.11.2020 15:11 Відповісти
А Труханову или Кивалову слабо разместить больных у своих бесчисленных маетках
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06.11.2020 15:45 Відповісти
А тут дурачье переспрашивало меня: а где, если не в Олимпийце???

Я ж говорил, что город большой - найти можно.

Морвокзал - реально на сегодня абсолютно бесполезное сооружение (к сожалению). Ну и санаториев полно.
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06.11.2020 14:54 Відповісти
А нахрена сейчас морвокзал? Куда с Одессы плавать?
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06.11.2020 15:01 Відповісти
Ну, а я разве не так выразился?
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06.11.2020 15:05 Відповісти
Ну почему к сожалению? Станции дилижансов тоже пропали. Это прогресс батеннька!
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06.11.2020 15:08 Відповісти
И гостиница на Морвокзале сколько лет, как пустая стоит!
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06.11.2020 19:58 Відповісти
Там внутри жопа. Местами даже потолки обвалились.
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06.11.2020 21:24 Відповісти
Это понятно, но косметику за полгода можно было сделать? Китайцы за неделю с нуля...
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06.11.2020 23:09 Відповісти
На пор вокзале поддерживаю а рядышком в акватории можно криветочную ферму сделать и трупики скармливать! Больных COVID-19 в Одессе планируют размещать на морвокзале и в санатории, а не в спорткомплексе "Олимпиец" - Цензор.НЕТ 5092
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06.11.2020 15:00 Відповісти
в мор вокзале норм и море и вокзал и криветки продают..шавуху
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06.11.2020 15:21 Відповісти
Морвокзал? А еще есть ЖД вокзал, общественные туалеты. Ну да, забыл про аэропорт.
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06.11.2020 18:33 Відповісти
Умер Жванецкий. Как жаль, как жаль. Единственный автор, читая которого, слышишь его интонацию и голос.
Одесса теряет лучших, зато г труханов со скориком здоровы и даже ковид их не берет.
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06.11.2020 21:25 Відповісти
На кладбище они собираются размещать одесситов. Подельник трухи , хозяин похоронного бюро пеструев, уже места готовит по двойному тарифу.
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06.11.2020 23:18 Відповісти
 
 