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Ми чекаємо, що держава виплатить мільярди, які заборгувала за пільгові пасажирські перевезення, - Жмак

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ми чекаємо, що держава виплатить мільярди, які заборгувала за пільгові пасажирські перевезення, - Жмак

Держава заборгувала "Укрзалізниці" мільярди за пільгові пасажирські перевезення. Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак

За його словами, в компанії очікують на компенсацію з боку держави та місцевої влади значних сум за пасажирські перевезення залізницею.

"Наприклад, Міністерство освіти, яке зараз є нашим великим боржником, практично більш як мільярд гривень нам заборгувало за перевезення своїх пільгових пасажирів. Тому ми в діалозі для того, щоб нам державні органи відповідні і органи місцевого самоврядування відкомпенсовували ті затрати, які ми здійснюємо на перевезення пасажирські", - розповів Жмак.

Він наголосив, що нині збитки від пасажирських перевезень "Укрзалізниця" покриває за рахунок прибутків від вантажних, які становлять 80% доходу компанії.

"Пасажирські перевезення – це більше соціальний аспект. Звичайно, ми не можемо їх розділити, якщо ми будемо розвивати вантажні, а пасажирські зупинимо. Тому ми будемо робити якраз синергію з дохідними вантажними, з тим, щоб підтримати належним чином належний сервіс, належну послугу пасажирських перевезень", - повідомив Жмак.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив про необхідність реформувати "Укрзалізницю", розділивши компанію на окремі бізнеси.

Зі свого боку економіст Борис Кушнірук зазначав, що "Укрзалізниця" стане привабливою для інвестора тільки після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних. На його думку, проведення реформи "Укрзалізниці" сприятиме підвищенню ефективності залізничних перевезень.

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Топ коментарі
+5
разве что ценными туалетными бумагами...
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06.11.2020 14:50
+2
Мы ожидаем, что государство выплатит миллиарды, которые задолжало за льготные пассажирские перевозки, - Жмак - Цензор.НЕТ 2610
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06.11.2020 14:50
+2
Извените, на дороги ушло. Большая стройка. Сам Бубочка. Понимать нужно.
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06.11.2020 14:52
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разве что ценными туалетными бумагами...
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06.11.2020 14:50 Відповісти
Мы ожидаем, что государство выплатит миллиарды, которые задолжало за льготные пассажирские перевозки, - Жмак - Цензор.НЕТ 2610
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06.11.2020 14:50 Відповісти
Извените, на дороги ушло. Большая стройка. Сам Бубочка. Понимать нужно.
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06.11.2020 14:52 Відповісти
Выплатят все внешние долги, и начнут платить внутренние.
Мы ожидаем, что государство выплатит миллиарды, которые задолжало за льготные пассажирские перевозки, - Жмак - Цензор.НЕТ 6858
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06.11.2020 14:55 Відповісти
когда кто-то говорит "государство", хочется стукнуть этого "кого-то" по голове и провести длинную лекцию на тему того, что от абстракций (государство) можно получить только абстракции (абстрактные обещания).
Хочешь денег - говори конкретно, кто из зелёной сволочи сейчас сидит в правительстве, какая конкретно фамилия у ответственного человека в министерстве образования, которое вам не платит положенное.
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06.11.2020 14:58 Відповісти
у этого "государства" планы может быть именно такие - обанкротить "укрзализныцю", чтобы потом продать с молотка каким-то коломойским.
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06.11.2020 15:00 Відповісти
Никакой "дыры" в госбюджете нет, есть дефицит в 300 млрд грн - Шмыгаль

21.08.2020, 11:46
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06.11.2020 15:01 Відповісти
Всі як шакали накидаються на бюджет. А коли піарились перед виборами та стукали себе в груди доказуючи як ви ссуки любете народ та пенсіонерів і пільговиків України, ви Шо падли не знали, що за все треба буде платити з державного бюджету?! Ні в одній країні немає стільки пільговиків як у нас. Навіть у кацапні і там пенсіонери платять за проїзд.
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06.11.2020 15:23 Відповісти
Ожидайте...
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06.11.2020 16:46 Відповісти
Государство -то выплатит, но не при этой власти--эти только воруют!
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06.11.2020 19:34 Відповісти
опятьвсе украинцы должны заплатить за всяких халявщиков. когда уже уберут из нашего лексикона слово льгота
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06.11.2020 20:01 Відповісти
 
 