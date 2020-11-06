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Новини Політика України
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ВР (8166) Зеленський (10456) КС (928) звільнення суддів (35) Корнієнко (554)

Рада може розглянути законопроєкт Зеленського про розпуск КС на наступному пленарному тижні, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада може розглянути законопроєкт Зеленського про розпуск КС на наступному пленарному тижні, - "слуга народу" Корнієнко

Верховна Рада може розглянути президентський законопроєкт № 4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" на наступному пленарному тижні (17-20 листопада), заявляє перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Я думаю, що повинні повернутися до питання законопроєкту президента № 4288 про розпуск суддів Конституційного Суду. За процедурою ми це зможемо зробити тільки на наступному пленарному тижні", - сказав Корнієнко журналістам у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що доволі багато голосів на підтримку цього законопроєкту, і додав, що народні депутати, які підтримують цей законопроєкт, продовжують переконувати своїх колег, що це важливий елемент відновлення довіри до судочинства.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали

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Топ коментарі
+7
Не доходят до сосновоголових предупреждения от стран G7, что нельзя топтаться по Конституции ?
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06.11.2020 15:13
+4
Вот у жабеня подгорает,а еще и Байден на подходе...
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06.11.2020 15:20
+4
Пусть вносят, но не нарушают законы, Конституцию в ее нынешней редакции.
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06.11.2020 15:20
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Не доходят до сосновоголових предупреждения от стран G7, что нельзя топтаться по Конституции ?
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06.11.2020 15:13 Відповісти
Ну положим изменения в Конституцию можно внести двумя путями - конституционным большинством Рады или всенародным референдумом.
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06.11.2020 15:17 Відповісти
Пусть вносят, но не нарушают законы, Конституцию в ее нынешней редакции.
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06.11.2020 15:20 Відповісти
Рада может рассмотреть законопроект Зеленского о роспуске КС на следующей пленарной неделе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3194
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06.11.2020 15:13 Відповісти
Вот у жабеня подгорает,а еще и Байден на подходе...
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06.11.2020 15:20 Відповісти
Не тільки разогнать а притягнути за зраду до кримінальної відповідальності,бо ці тварини в мантіях підірвали устрій держави і довіру до судочинства. Рада может рассмотреть законопроект Зеленского о роспуске КС на следующей пленарной неделе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1863
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06.11.2020 15:20 Відповісти
ТЕ, ЩО ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗНАВ ПРО ПІДГОТОВКУ РІШЕННЯ КС І ПРО ЙОГО ЗМІСТ, ПІДТВЕРДИЛИ УП ДЖЕРЕЛА В "СЛУЗІ НАРОДУ".


"Чому Тупицький в такому шоці від того, що його так топлять?
Бо вони ПИСАЛИ РІШЕННЯ В КОНТАКТІ З ОФІСОМ.
Але в останній момент у Єрмака вирішили, що це надто небезпечно і повісили все на суддів.
Ті забирають весь негатив, а Єрмак отримує підставу перетрясти КС.
ВСІ ВСЕ ЗНАЛИ", - розповідає один із впливових депутатів "Слуги народу". https://www.pravda.com.ua/articles/2020/11/5/7272427/
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06.11.2020 15:28 Відповісти
Ну найбільше негативу серед політиків сьогодні на Єрмаку. Наступні йдуть Зєля і Пєця порівну. КС десь далеко позаду у цьому рейтингу
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06.11.2020 15:32 Відповісти
Зюзя и Петро несравнимые величины. Сравнивать Президента и Бубенчика как то смешно
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06.11.2020 15:37 Відповісти
Судді КСУ, призначені Порошенком, не підтримали скандальне рішення про електронне декларування -
Центр протидії корупції
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06.11.2020 15:42 Відповісти
Щоб роспустити КС треба міняти Конституцію. А це 300+1. Інакше буде підстава для імпічменту.
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06.11.2020 15:30 Відповісти
Эти граждане хотят вместе со своим придурошным вождём в тюрьму за покушение на конституционный строй?
ну вперёд!
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06.11.2020 15:41 Відповісти
С одной стороны страна агрессор РФ с другой стороны КС представляют угрозу Украине.Создается впечатление, что КС задался целью уничтожить Украину. Поэтому в данном вопросе поддерживаю Зеленского, что КС необходимо разгонять. Другое дело, как это сделать, это уже вопрос техники. Ждать от нынешнего КС чего ни будь хорошего уже не стоит.
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06.11.2020 15:48 Відповісти
Каре , вы читать умеете?
" ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗНАВ ПРО ПІДГОТОВКУ РІШЕННЯ КС І ПРО ЙОГО ЗМІСТ"

И поэтому именно ОН и представляет настоящую угрозу Украине.
КС если и разгонять, то вместе сним. Потому как они подельники
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06.11.2020 15:57 Відповісти
Замість того щоб посадити корумпованих судів КС суду до тюрми, Зеленський підім'яв під себе право розганяти КС суд порушуючи Коснтитуцію? Вже раз він ВР розігнав незаконно. Люмпенам сподобалось як у них свиснули землю з під ніг. Яке має право голорва виконавчої влади назначати суддів чи розганяти їх? Приведіть їх заплати і пенсії до нормальних це 30 000 заплата і 3000 пенсія - і все. Ця зелена сволота хоче вкинути в кріла КС суду свої креатури, якіих їм підберуть 17 хабадних олігархів. На цьому вся реформа і завершиться. А остолопи відкриють роти, коли побачать як їх в котре облапошила влада фарисеїв. Ну , ну!
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06.11.2020 15:59 Відповісти
Такого брехливого преЗедента і його команди в Україні ще не було.
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06.11.2020 16:23 Відповісти
И одновременно посадить Чувасизого.
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06.11.2020 16:53 Відповісти
Лошара,после перезапуска парламента его захватят рошеновцы с регионалами а влепят Зеле импичмент и посадки будут с ним.. Рада може розглянути законопроєкт Зеленського про розпуск КС на наступному пленарному тижні, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2158
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06.11.2020 18:32 Відповісти
Зе артист робить вигляд,що нічого не знав про розгляд КС питання е-декларування і тут треба було реагувати відразу,а може це все зроблено спецом,а тепер ще відтерменування проголосовування ВР ще на два тижня і це також по вказівці окремих осіб.
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06.11.2020 19:05 Відповісти
 
 