Рада може розглянути законопроєкт Зеленського про розпуск КС на наступному пленарному тижні, - "слуга народу" Корнієнко

Верховна Рада може розглянути президентський законопроєкт № 4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" на наступному пленарному тижні (17-20 листопада), заявляє перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Я думаю, що повинні повернутися до питання законопроєкту президента № 4288 про розпуск суддів Конституційного Суду. За процедурою ми це зможемо зробити тільки на наступному пленарному тижні", - сказав Корнієнко журналістам у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що доволі багато голосів на підтримку цього законопроєкту, і додав, що народні депутати, які підтримують цей законопроєкт, продовжують переконувати своїх колег, що це важливий елемент відновлення довіри до судочинства.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали