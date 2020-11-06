Приватизувати АЕС неможливо, і нагнітання такої інформації є інформаційною диверсією, - Міненерго

Міністерство енергетики підкреслює, що приватизувати НАЕК "Енергоатом", атомні електростанції чи ядерні установки неможливо, а уряд розглядає лише питання корпоратизації держкомпанії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міненерго, повідомляють Українські новини.

В міністерстві звертають увагу на те, що під час обговорення корпоратизації "Енергоатому" на нараді у прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від 27 жовтня дійсно йшлося про "приватну власність", але виключно в контексті перетворення держпідприємства у приватне акціонерне товариство (ПрАТ), 100% акцій якого будуть у власності держави.

"Це стало підставою помилкової інтерпретації деякими ЗМІ та навіть представниками "Енергоатома" як можливість володіння приватними особами. Це не так", - наголошують в Міненерго.

В міністерстві нагадують, що ще кілька років назад в "Енергоатомі" так само визнавали необхідність переходу від унітарної форми до акціонерного товариства з 100% державною власністю, як для залучення міжнародних інвестицій у розвиток атомної енергетики в Україні, так і для забезпечення повноцінної участі АЕС у новому форматі енергоринку.

Шлях корпоратизації пройшли вже "Укргідроенерго", яке 16 років тому перетворено з державного підприємства у ПрАТ, а також "Укренерго", який минулого року також набув статус ПрАТ. Обидва підприємства залишилися у власності держави і успішно працюють.

"Так само як "Укргідроенерго" і "Укренерго", "Енергоатом" був і залишатиметься у власності держави, з усіма ядерними установками. До того ж, у січні 2020 року уряд вніс "Енергоатом" до переліку державних активів, які не підлягають приватизації, що зайвий раз підтверджує абсурдність чуток про його приватизацію", - наголошують в міністерстві.

Міненерго просить експертів, журналістів і представників "Енергоатома" "не гратися словами заради хайпу і не поширювати дезінформацію".

"Приватизація як "Енергоатома" в цілому, так і його ядерних установок неможлива, а поширення і нагнітання такої інформації виглядає як навмисна інформаційна диверсія проти держкомпанії", - підкреслюють в міністерстві.

В свою чергу голова експертної ради Міненерго Сергій Чех звертає увагу, що приватизувати "Енергоатом" не дозволяє законодавство.

"У нас жорстке законодавство, яке відповідає світовим вимогам. Єдиним оператором, який може безпечно і надійно експлуатувати ядерні установки – є "Енергоатом". Персонал цієї державної компанії має особисті ліцензії на виконання певних робіт. Тому інформація про приватизацію – це штучна спекуляція", - каже Чех.

Він так звернув увагу на інші спекуляції, що поширюються в медіа стосовно атомної галузі: нібито обмежується генерація "Енергоатома".

"У 2016-2017 роках на Енергоатом, на мою думку, було покладено занадто багато обов’язків по виробництву електроенергії, що позначилося і на надійності роботи. І сьогоднішні 50% виробництва всієї електроенергії країни атомними електростанціями – це не багато і не мало, це виробнича норма, яка має бути. Вона забезпечує процес виробничого відновлення, а завдання ринку – забезпечити доходами весь цикл діяльності", - пояснив Чех.

При цьому "Енергоатом" мав би додатково наростити виробництво електроенергії взимку, але не зміг цього зробити через зрив ремонтної кампанії. "Посилались на брак коштів. Але є багато інших причин, наприклад, зриви тендерів та неритмічне постачання матеріалів і запчастин. А це вже організаційне, а не фінансове питання", - зауважив експерт.

Він також висловив здивування тим, керівництво "Енергоатому" преміює само себе в той час, як держкомпанія скотилася у збитки 5,3 млрд грн проти прибутку минулого року.

Нагадаємо, за час карантину премії отримали в.о. президента "Енергоатома" Петро Котін (зарплата у квітні-травні 420 тис. грн), його заступники Герман Галущенко (зарплата у серпні - 278 тис.), Якоб Хартмут (зарплата у серпні - 255 тис.). Також премію отримав в.о. генерального директора ВП "Енергоатом-Трейдинг" Максим Зорін, відповідальний за реалізацію стратегії продажу електроенергії "Енергоатомом" на ринку "на добу наперед". Зазначалося, що преміювання співпало з часом, коли за "Енергоатомом" стали помічати махінації на ринку, зокрема штучний продаж атомної електроенергії бізнесу за безцінь. Серед покупців електроенергії "Енергоатому" - бізнес Ігоря Коломойського.

Також повідомлялось, що "Енергоатом" блокував антикорупційну перевірку НАПК, а тепер блокує призначення наглядової ради.

При цьому керівництво "Енергоатома" готує угоду з росіянами на 73 млрд грн по добудові Хмельницької АЕС.