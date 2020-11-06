ТВК мають до кінця сьогоднішнього дня встановити результати місцевих виборів, - ЦВК

Територіальні виборчі комісії мають до кінця доби п'ятниці, 6 листопада, встановити результати місцевих виборів.

Про це йдеться в повідомленні ЦВК у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Потім ТВК повинні оприлюднити результати в місцевих друкованих ЗМІ, на сайті ради або ТВК, а також повідомити про результати Центральній виборчій комісії. Однак дедлайну для подачі даних в ЦВК немає, роз'яснили в Центрвиборчкомі.

"Закон не передбачає термінів надання інформації територіальними комісіями в ЦВК. Їх завдання - укластися в дедлайни зі встановлення результатів виборів. Після встановлення результатів ТВК повинні оприлюднити їх у місцевих друкованих ЗМІ, на сайті відповідної ради або ТВК із повідомленням про результати виборів в ЦВК", - йдеться в повідомленні ЦВК.

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У ЦВК звернули увагу на те, що більшість ТВК направили їм повідомлення про результати виборів. Деякі ТВК поки не прислали результати, але "це не означає, що вони їх не встановили".

Нагадуємо, місцеві вибори в Україні були 25 жовтня. Повторне голосування в низці міст призначено на 15 і 22 листопада.