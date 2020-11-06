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Новини Політика України
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Київ (8956) Кличко (2179) місцеві вибори (911) мер (334) ТВК (28)

Кличка переобрано мером Києва: в першому турі за нього проголосували 50,52%, - міськвиборчком

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кличка переобрано мером Києва: в першому турі за нього проголосували 50,52%, - міськвиборчком

Міським головою Києва знову обрано Віталія Кличка.

Про це заявили в п'ятницю в Київській міській територіальній виборчій комісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними, оприлюдненими головою міськвиборчкому Валентиною Корольковою, на виборах 25 жовтня Кличка підтримав 365161 виборець, що становить 50,52% тих, хто взяли участь у голосуванні.

У зв'язку з тим, що чинний мер набирає більше 50% голосів, другого туру виборів мера в Києві не буде.

За Олександра Попова від "ОПЗЖ" проголосували 68 757 осіб, пише РБК-Україна.

За Сергія Притулу від "Голосу" - 56 900 виборців.

За Олексія Кучеренка від "Батьківщини" проголосували 45 823 виборці.

За Ірину Верещук, кандидатку від "Слуги народу", проголосувала 39 321 особа.

Андрія Пальчевського від "Перемоги Пальчевського" підтримали 38 360 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТВК мають до кінця сьогоднішнього дня встановити результати місцевих виборів, - ЦВК

За Ігоря Смешка від "Сили і честі" проголосували 22 418 виборців.

За Олександра Омельченка від "Єдності" проголосували 21 542 особи.

Миколу Томенка від "Рідної України" підтримали 15 039.

За Андрія Іллєнка від "Свободи" проголосували 14 519 осіб.

Борислав Береза ​​від "ЕкоПартії" отримав 7 448 голосів.

Юрія Левченка від "Народовладдя" підтримали 6 570 осіб.

Єгора Фірсова від "Екологічної альтернативи" підтримали 2 759 осіб.

За Віктора Петрука від "Громадського руху "Хвиля" проголосували 1 844 особи.

Максим Гольдарб (самовисуванець) отримав 1 659 голосів.

За Сергія Шахова від "Нашого краю" проголосували 1 608 осіб.

Михайла Поживанова від "Радикальної партії" підтримали 1 388 осіб.

Діана Гранцева (самовисуванка) отримала 844 голоси.

За Олену Філонову від "Разом сила" проголосували 456 осіб.

Сергій Гусовський "За майбутнє" отримав 319 голосів.

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Топ коментарі
+29
Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком - Цензор.НЕТ 5309 Отака муйня зебілята, а пам`ятаєте , як на початку заскоку Зе на трон, Богдан все з Зе хотіли Кличка накаутнути з мера. І де зараз Богдан, не забаром там буде і Зе , тільки далі у проФФесора в Ростові, бацати на піаніно мурку в шапіто. Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком - Цензор.НЕТ 5309 Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком - Цензор.НЕТ 7855
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06.11.2020 15:58
+27
Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком - Цензор.НЕТ 8041
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06.11.2020 15:56
+25
по информации из Министерства Обороны, ПВО города Киева уже неделю пытается сбить неизвестный воздушный аппарат в желтом плаще с зеленым зонтиком, который летает в небе столицы..
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06.11.2020 16:00
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И считали недолго. Недельку всего
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06.11.2020 15:54 Відповісти
Та майже дві. 12 діб всього.
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06.11.2020 16:31 Відповісти
Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком - Цензор.НЕТ 8041
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06.11.2020 15:56 Відповісти
..зато полетала на метле, аж у самом Киеве..)
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06.11.2020 17:51 Відповісти
Ну с учётом того какие были остальные кандидаты-однодневки, я даже не удивлён...
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06.11.2020 15:56 Відповісти
А як же пані мем... 😀
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06.11.2020 15:56 Відповісти
ну и хорошо. у Пальчевского я надеюсь 49% ??))
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06.11.2020 15:57 Відповісти
Виталя не пальцем сделан
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06.11.2020 15:59 Відповісти
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а рукой
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06.11.2020 16:29 Відповісти
Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком - Цензор.НЕТ 5309 Отака муйня зебілята, а пам`ятаєте , як на початку заскоку Зе на трон, Богдан все з Зе хотіли Кличка накаутнути з мера. І де зараз Богдан, не забаром там буде і Зе , тільки далі у проФФесора в Ростові, бацати на піаніно мурку в шапіто. Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком - Цензор.НЕТ 5309 Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком - Цензор.НЕТ 7855
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06.11.2020 15:58 Відповісти
Байден взял Пенсильванию !
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06.11.2020 15:58 Відповісти
Поздравляю Байдена
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06.11.2020 16:01 Відповісти
А Трампу только остаётся взять справку у психиатра чтобы не посадили
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06.11.2020 16:01 Відповісти
Пока еще не публиковали результаты по штату, пруфы в студию. По последним данным на 16-00, Байден пока лидирует 49,39% на 49,37%.
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06.11.2020 16:22 Відповісти
Ще не взяв Пенсільванії, тільки в лідери вийшов; але в Джорджії - фініта: залишилось тисячу порахувати, і тисяча переваги.
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06.11.2020 16:35 Відповісти
Поздравляю Кличка! официальный результат
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06.11.2020 16:00 Відповісти
по информации из Министерства Обороны, ПВО города Киева уже неделю пытается сбить неизвестный воздушный аппарат в желтом плаще с зеленым зонтиком, который летает в небе столицы..
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06.11.2020 16:00 Відповісти
Рушійна сила апарату- пердячий газ.
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06.11.2020 16:02 Відповісти
Предлагаю Верещук назначить мэром Бортнической станции аэрации !
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06.11.2020 16:04 Відповісти
А где же "перемога Пальчевского"? ! А как дышал!"
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06.11.2020 16:08 Відповісти
а Попов на ватних аналах мертвечука готується до дебатів. Його дресирують відповідати на запитання глядачів.
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06.11.2020 16:30 Відповісти
Бідний Київ. Спотворений, перенаселений, не придатний до нормального життя.
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06.11.2020 16:44 Відповісти
Я живу в Київі. Нормальне місто, не гірше за європейськи столиці, а я була майже у всії, від Братислави до Лісабона.
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06.11.2020 18:04 Відповісти
Если бы была, то не писала бы такой херни.
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06.11.2020 18:21 Відповісти
100% ,для этого необходимо хотя бы зедебилам в Варшаву съездить или в Братиславу.
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06.11.2020 19:15 Відповісти
Вітаю пана Кличка.
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06.11.2020 16:46 Відповісти
Учитывая, что в Киеве проживает 3,7 млн человек, то это меньше даже 10 %, вобщем, жестокая реальность! Кличка переобрано мером Києва: в першому турі за нього проголосували 50,52%, - міськвиборчком - Цензор.НЕТ 9309
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06.11.2020 16:54 Відповісти
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В Киеве давно уже больше чем 3,7млн)
И реальность такова что городу, с пидаликом, писец 😞
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06.11.2020 17:12 Відповісти
Кличко, конечно же, ушлепок. Но это лучше, чем пальчевский или верещук.
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06.11.2020 17:21 Відповісти
Это называется выборы без выбора)
Этим и объясняется низкая явка
Если бы была графа: " не підтримую жодного з кандидатів" то за это проголосовала бы точно половина города
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06.11.2020 18:21 Відповісти
хорошо.
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06.11.2020 17:35 Відповісти
Как точненько ему натянули результат!!!
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06.11.2020 18:19 Відповісти
Натянули зедебилов и жозепистов,это точно.
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06.11.2020 19:17 Відповісти
Поразка Пальчевського-Мертвечука
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06.11.2020 18:40 Відповісти
Кращого мера в Києві ще не було.
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06.11.2020 18:54 Відповісти
бедный Киев!
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06.11.2020 23:47 Відповісти
Багатий.
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07.11.2020 01:35 Відповісти
Багатий той. Хто землі роздає...
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07.11.2020 02:02 Відповісти
виталька - уперед!
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06.11.2020 18:59 Відповісти
Киян слід поважати хоча б за те,що верещучку,ватну тварину,прокинули так,що на десятеліття запам'ятає!!!
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06.11.2020 19:19 Відповісти
лично ко мне мэр киева отношения как мэр не имеет никакого. но я доволен им, и что он переизбран видя то шобло ***** что там балатировалось...а из хороших кто там был... так ХОРОШЫЙ ЧЕЛОВЕК это не профессия! КЛИЧКО УЖЕ С ОПЫТОМ. во всех странах ему рады и все знакомы ему ,владеет украинским нормально...ну нет ему равных кто бы и что там не ржал над его там иногда высказываниями...*как известно святые не обитают на земле....а на небесах... всё то неважно...главное чтобы уважаемый был в мире и денег давали инвестиции меру и приезжали к нему гости знаменитости и бизнесмены...остальные то сепары то придурки то просто хорошие парни... так что я поздравляю КЛИЧКО С ПОБЕДОЙ, о лучшем мечтать то можно мэре. но только во снах...как то так... Кличка переобрано мером Києва: в першому турі за нього проголосували 50,52%, - міськвиборчком - Цензор.НЕТ 809
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06.11.2020 19:46 Відповісти
А мені по-"""р, хто буде красти в Києві!
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06.11.2020 19:58 Відповісти
Хуже вже бути не може.
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07.11.2020 02:04 Відповісти
 
 