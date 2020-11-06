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МОЗ скоротило перелік країн "червоної" зони за кількістю активних випадків COVID-19. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ скоротило перелік країн "червоної" зони за кількістю активних випадків COVID-19. ПЕРЕЛІК

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесено до "зеленої" і "червоної" зон.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

У список країн "червоної" зони загалом входять 46 країн, зокрема: Бельгія, Чехія, Швейцарія, Словенія, Франція, Чорногорія, Нідерланди, Грузія, Австрія, Іспанія, Італія, Велика Британія, Болгарія, США, Швеція.

Минулого тижня в "червоній" зоні перебувало 50 країн.

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До переліку країн "зеленої" зони включені, зокрема, Німеччина, Кіпр, Греція, Ізраїль, Канада, Норвегія, Індія, Туреччина і Єгипет.

З найближчих сусідів України в "зелену" зону входять Білорусь (134,1 на 100 тис.), РФ (168,7 на 100 тис.) і Молдова (240,3 на 100 тис.).

МОЗ скоротило перелік країн червоної зони за кількістю активних випадків COVID-19 01

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Турция в зеленой зоне, а ковид оттуда привозят смертельный. Стужук же в Турции заразился. И умер. МОЗ скоротило перелік країн "червоної" зони за кількістю активних випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 7967
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06.11.2020 16:42 Відповісти
 
 