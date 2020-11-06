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"Вибори по-американськи. Локдаун по-українськи": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вибори в США і чи потрібно запроваджувати локдаун в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Вибори по-американськи. Локдаун по-українськи": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вибори в США і чи потрібно запроваджувати локдаун в Україні

Сьогодні, 6 листопада, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить в прямому ефірі каналу "Україна", на глядачів очікує ексклюзив - перший виступ нацгвардійця Віталія Марківа після звільнення з італійської в'язниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також ексклюзивно у випуску ведучий Савік Шустер пояснить, як відбувалися вибори у США, та покаже, хто став би президентом України в 2010 році, якби у нас голосували за американською виборчою системою.

Зокрема, політики говоритимуть про вплив, який матимуть на Україну найважливіші вибори у світі.

І будуть обговорювати чи потрібно вводити локдаун в нашій країні.

Гостями студії стануть: АРСЕН АВАКОВ, міністр внутрішніх справ України; ВІТАЛІЙ МАРКІВ, військовослужбовець Національної гвардії України, звільнений з італійської в'язниці; МАКСИМ СТЕПАНОВ, міністр охорони здоров'я України; АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, прем'єр-міністр України (2014-2016); ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, лідер партії ВО "Батьківщина"; СЕРГІЙ РАХМАНІН, голова фракції партії "ГОЛОС"; ЮРІЙ БОЙКО, співголова фракції партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"; АРТУР ГЕРАСИМОВ, співголова фракції партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"; ТИМОФІЙ МИЛОВАНОВ, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019 - березень 2020); ОЛЬГА ТОКАРЮК, співавтор документального фільму "Між двох вогнів".

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Меньше бы таких передач и савиков, то меньше было бы дезинформации и сплетни не распускали.
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06.11.2020 16:33 Відповісти
Для локдауна нужны деньги, и что бы экономика работала, а у нас бюджет отмывают на гос.облигациях финансовой пирамиды под 15%, страны прибалтики и Польша платит 1%,пререплачивая примерно 6-7 миллрд. $ в год, подымая спрос на % ставку НБУ и без того высокой, правда сейчас понизили до 6%, или тупо бюджет пилят, как на дорогах и Зе э/э, уже на армию финансы сокращают в бюддете этого гола, а о медицине и образовании и говорить не прихолится, зато поставки Зе э/э по гарантированным тарифам государством в 3 раза выше Европейских планируют увеличит на 15%, что это за инвесторы это обнальщики бюджета.
Какой локдаун будем работать за нищенскую зарплату, пока эпидемия без надлежащего финансирования медицины всех не выкосит.Правда Зеленский зуб давал, что учителя будут получать 4 тыс.$ и это без пособия по эпидемии, как делают в Европе, куда мы шли и наконец пришли в конец.
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06.11.2020 17:36 Відповісти
"Вибори по-американськи. Локдаун по-українськи": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вибори в США і чи потрібно запроваджувати локдаун в Україні - Цензор.НЕТ 5457
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06.11.2020 19:44 Відповісти
Лох даун статті такі пише. Ще б китайських слів напхали. Своїх мало.
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06.11.2020 20:58 Відповісти
 
 