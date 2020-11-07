УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
34280 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
21300 126
Байден (1370) вибори (4160) США (7521) Трамп (2061)

Вибори в США: Байден обходить Трампа у штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вибори в США: Байден обходить Трампа у штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден випереджає чинного главу держави Дональда Трампа в ключовому штаті Пенсільванія після опрацювання 95% бюлетенів.

Про це повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі у Байдена в Пенсільванії вже на 5,5 тис. голосів більше, ніж у Трампа. Досі у цьому штаті лідирував саме Трамп.

У разі якщо Пенсільванія залишиться за Байденом і Трампу не вдасться успішно оскаржити результати голосування в цьому та інших штатах, кандидат від демократів набере достатньо голосів виборників для обрання президентом США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною (оновлено)

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+66
Выборы в США: Байден обходит Трампа в штате Пенсильвания, победа в котором гарантирует ему президенство - Цензор.НЕТ 7533
показати весь коментар
06.11.2020 16:28
+50
Не зря рыжий подкацапник визжал что бы остановили подсчёт голосов. Чувствовала крыса кремлёвская свой конец...Кацапня на форумах лютует усераеца...все за Трампа топят..
показати весь коментар
06.11.2020 16:26
+46
ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ ЭПОХУ КОУНОВ!!!


БАЙДЕН ПРИЙДИ - ВОВУ ЗАБЕРИ!!!
показати весь коментар
06.11.2020 16:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
The Washington Post сообщает, что Секретная служба США усилила охрану кандидата в президенты Джо Байдена, который всё больше отрывается в голосовании от действующего главы государства.
показати весь коментар
06.11.2020 18:08 Відповісти
Воздушное пространство над домом кандидата в президенты США Джо Байдена объявлено закрытой зоной и взято под особый контроль военных... это фактически признание победы Байдена на выборах главы государства. такі справи...
показати весь коментар
06.11.2020 18:09 Відповісти
Ничего это не значит, кандидатов охраняют так же как президентов.
показати весь коментар
06.11.2020 20:37 Відповісти
чем дальше тем кацапня становится все груснее. знает монголоидное племя что Бидон прийдет и порядок наведет. а это значит кырдык изгойной засрашке.
показати весь коментар
06.11.2020 18:17 Відповісти
Моделайзер нехай знову займається своїми конкурсами краси, він у цьому великий фахівець, нарцис сраний.
показати весь коментар
06.11.2020 19:06 Відповісти
в связи с победой байдена путин срочно заболел болезнью паркинсона
показати весь коментар
06.11.2020 19:33 Відповісти
Хто нибудь ещё слышит вой на масковских болотах или это мне показалось ??? Вибори в США: Байден обходить Трампа в штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство - Цензор.НЕТ 9086 Вибори в США: Байден обходить Трампа в штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство - Цензор.НЕТ 4009
показати весь коментар
06.11.2020 19:41 Відповісти
Этот вой у них пестнєй зов'йотся Вибори в США: Байден обходить Трампа в штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство - Цензор.НЕТ 2144
показати весь коментар
06.11.2020 21:38 Відповісти
Вибори в США: Байден обходить Трампа в штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство - Цензор.НЕТ 7728
показати весь коментар
07.11.2020 00:07 Відповісти
Мне сегодня понравился вой у Подоляки))) Еще вчера он распинался о победе рыжего, а сегодня, что Америке пипец и она расколется из за "массовых фальсификаций")))
показати весь коментар
07.11.2020 00:20 Відповісти
Бай Бай Трамп!
показати весь коментар
06.11.2020 19:51 Відповісти
Чисто скачки.Руби бабло на лошадях Вибори в США: Байден обходить Трампа в штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство - Цензор.НЕТ 1186
показати весь коментар
06.11.2020 19:54 Відповісти
А хто ставив на кульгаву конячку? Вибори в США: Байден обходить Трампа в штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство - Цензор.НЕТ 6004
показати весь коментар
06.11.2020 21:40 Відповісти
Даже не знаю.Мне тут один раз,предложили выбрать патрон с какого друга завалить.Я такой,думаю,ну щоб не мучался с сорокпятки прикинь?Так они его с пушки расстреляли. Вибори в США: Байден обходить Трампа в штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство - Цензор.НЕТ 8887
показати весь коментар
06.11.2020 21:47 Відповісти
Шо не понял?Пушка сорокапятка,а не калибр под Кольт Вибори в США: Байден обходить Трампа в штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство - Цензор.НЕТ 5669
показати весь коментар
06.11.2020 21:52 Відповісти
А, нарешті второпав ))
Доречі, давно вже хотів у вас поцікавитись, та все ніяк не випадало слушного моменту: як там самопочуття вашого друга - сон та апетит зараз в нормі?
показати весь коментар
06.11.2020 22:10 Відповісти
Брехать не стану,но на заметку взяв.Путаэ людей на Цензоре Вибори в США: Байден обходить Трампа в штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство - Цензор.НЕТ 9761
показати весь коментар
06.11.2020 22:15 Відповісти
а неплохо так Пенсильвания отстрелялась - bull eye.
показати весь коментар
06.11.2020 20:26 Відповісти
Так Невада тоже за Байдена, рыжий клоун нах.
показати весь коментар
06.11.2020 20:36 Відповісти
Цікаво, якщо деменційний дідо Байден виграє і загнеться до 20.01.2021, то президентом стане тьотка Камала чи все-таки ні, бо приведення до присяги не було і будуть нові вибори ?
показати весь коментар
06.11.2020 20:46 Відповісти
Беня ау😷. Жди волшебный пендель😄
показати весь коментар
06.11.2020 21:44 Відповісти
Кацапи злились в шизофренічному розпачу разом з нашими трампістами. Нарешті, вони об'єднались, рудий додік їх таки об'єднав.
показати весь коментар
06.11.2020 22:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 