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Вибори в США: Байден обходить Трампа у штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден випереджає чинного главу держави Дональда Трампа в ключовому штаті Пенсільванія після опрацювання 95% бюлетенів.
Про це повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі у Байдена в Пенсільванії вже на 5,5 тис. голосів більше, ніж у Трампа. Досі у цьому штаті лідирував саме Трамп.
У разі якщо Пенсільванія залишиться за Байденом і Трампу не вдасться успішно оскаржити результати голосування в цьому та інших штатах, кандидат від демократів набере достатньо голосів виборників для обрання президентом США.
Топ коментарі
+66 Виктор Потоцкий c0ec5c80
показати весь коментар06.11.2020 16:28
+50 777 c1ce1aa7
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+46 Рома Маестро
показати весь коментар06.11.2020 16:26
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Доречі, давно вже хотів у вас поцікавитись, та все ніяк не випадало слушного моменту: як там самопочуття вашого друга - сон та апетит зараз в нормі?