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В Україні словацьку модель масового тестування на COVID-19 можна застосовувати в містах "червоної" зони, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні словацьку модель масового тестування на COVID-19 можна застосовувати в містах "червоної" зони, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як можна застосувати словацьку модель масового швидкого тестування на коронавірус. Її можна використовувати в окремих містах "червоної зони".

Про це він повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава Кабінету Міністрів заявив, що Україна замовила 2 млн швидких тестів, якими тестували населення Словаччини.

"Замовлені і будуть завезені найближчим часом в Україну 2 млн таких швидких тестів, які дійсно від 15 хв до 1 години дають результат. Ці тести мають до 60% точності. На жаль, це не такий показник, який дає ПЛР або ІФА-тестування", - сказав глава уряду.

Шмигаль наголосив, що ними можна швидко визначати хворих осіб і максимально їх ізолювати. Він додав, що уряд консультувався щодо використання прикладу Словаччини з тестування всього населення швидкими тестами.

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"На сьогодні для України така технологія дійсно може використовуватися в окремих містах, де є "червоні" зони", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, в Словаччині з населенням 5.4 млн осіб упродовж вихідних у рамках масового тестування населення на коронавірус перевірили 3 625 332 особи. Зараження підтвердили у 38 359 учасників тестування, що становить близько 1,1%.

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Топ коментарі
+6
Если Стёпу устраивает такая вероятность (фактически 50 на 50), предлагаю своё вариант - быстрый и совершенно бесплатный. Построить граждан и рассчитать на первый-второй. Первых назначить больными. Вероятность попадания будет такая же, как у Стёпы с закупленными тестами.
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06.11.2020 16:36
+2
Спалился 60 процентов. Шмырь, фирму назови которую закупаете. Нах 1 миллиард с фонда воруете?
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06.11.2020 16:49
+2
ШМЫГАЛЬ ВРЁТ НЕПРЕРЫВНО. Как и степанов с ляшко...
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06.11.2020 18:05
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Если Стёпу устраивает такая вероятность (фактически 50 на 50), предлагаю своё вариант - быстрый и совершенно бесплатный. Построить граждан и рассчитать на первый-второй. Первых назначить больными. Вероятность попадания будет такая же, как у Стёпы с закупленными тестами.
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06.11.2020 16:36 Відповісти
В Украине пандемия тестов, а не коронавируса. Чем больше тестируют, тем больше неверных результатов и рост заболеваемости, что на руку нашим зеленым сатанистам. Создатель тестов ПЦР сказал - этот тест не годится для диагностики коронавирусов. Кстати, сегодня многие ученые вообще отрицают вирусную инфекцию. А коронавирусную пневмонию называют химическим пневмонитом, то есть отравлением диоксидом азота. Это отравление идентично клинике "коронавируса", все симптомы сходятся. Диоксид азота появляется при распылении этого отравляющего вещества из химтрейлов. Во многих странах в городах, где много источников электромагнитного излучения и химтрейлы, идет массовая гибель птиц и повышенная заболеваемость пневмониями. Это нужно изучить и прекратить отравлять людей, но зеленые роги не будут этого делать.
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06.11.2020 18:21 Відповісти
В прошлые выходные тестировали всю Словакию
Помогали военные
Министр здоровья Словакии лично делал тесты
Помогали врачи из Австрии и Венгрии.

В эти выходные второй раунд тестов , повторный тест
Все ,кто пропустил первый тест , на второй не допускаются и обязаны отсидеть дома 15 дней на карантине
Магазины уже работают, Школы только онлайн, рестораны закрыты
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06.11.2020 16:37 Відповісти
Говорят что уже оттестировали Люксембург
Готовят к тестам Великобританию - пилотный проект начнут с Ливерпуля
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06.11.2020 16:39 Відповісти
Толку от Ваших тестов, если Вы даже школы закрыть не можете.
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06.11.2020 16:38 Відповісти
В Словакии все экспресс тесты сделали за счёт государства .
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06.11.2020 16:41 Відповісти
В Словакии пенсам с 65 лет с 9-11 утра сделали вход в супермаркеты. Остальным нельзя в это время. В Украине власть этого предложения в упор не слышит
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06.11.2020 16:42 Відповісти
Спалился 60 процентов. Шмырь, фирму назови которую закупаете. Нах 1 миллиард с фонда воруете?
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06.11.2020 16:49 Відповісти
понятно, чьи уши торчат : Словацкая модель застрелила миллионера из-за его российской любовницы
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06.11.2020 16:49 Відповісти
Мир театр а люди актеры...
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06.11.2020 17:36 Відповісти
ШМЫГАЛЬ ВРЁТ НЕПРЕРЫВНО. Как и степанов с ляшко...
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06.11.2020 18:05 Відповісти
Статья 28. Каждый имеет право на уважение его достоинства.
Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению либо наказанию.
Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
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06.11.2020 18:16 Відповісти
а сколько же стоить тестирование будет? Сегодня мой ребенок прилетел в борисполь - тест 1500грн! Как вам?
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06.11.2020 19:19 Відповісти
МОЖНО?
Может НУЖНО?
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07.11.2020 01:10 Відповісти
ШМЫГАЛЬ ПРИВЫЧНО ПОСВИСТЕЛ - и всё... До дела у них доходит редко... С опозданием на 3-5 месяцев... То ли дело, когда речь о личном. Напр., о регистрации медиц. фирмы на жену Степанова в день назначения министром. Тогда всё решается за минуты......
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08.11.2020 14:43 Відповісти
 
 