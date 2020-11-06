В Україні словацьку модель масового тестування на COVID-19 можна застосовувати в містах "червоної" зони, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як можна застосувати словацьку модель масового швидкого тестування на коронавірус. Її можна використовувати в окремих містах "червоної зони".
Про це він повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Глава Кабінету Міністрів заявив, що Україна замовила 2 млн швидких тестів, якими тестували населення Словаччини.
"Замовлені і будуть завезені найближчим часом в Україну 2 млн таких швидких тестів, які дійсно від 15 хв до 1 години дають результат. Ці тести мають до 60% точності. На жаль, це не такий показник, який дає ПЛР або ІФА-тестування", - сказав глава уряду.
Шмигаль наголосив, що ними можна швидко визначати хворих осіб і максимально їх ізолювати. Він додав, що уряд консультувався щодо використання прикладу Словаччини з тестування всього населення швидкими тестами.
"На сьогодні для України така технологія дійсно може використовуватися в окремих містах, де є "червоні" зони", - сказав прем'єр.
Нагадаємо, в Словаччині з населенням 5.4 млн осіб упродовж вихідних у рамках масового тестування населення на коронавірус перевірили 3 625 332 особи. Зараження підтвердили у 38 359 учасників тестування, що становить близько 1,1%.
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