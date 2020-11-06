Центр "Бабин Яр" і головні рабини Києва та України заявили про зведення меморіальної синагоги на місці трагедії
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Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" спільно з головними рабинами Києва та України - Яковом Дов Блайхом (Об'єднання іудейських релігійних організацій України) та Моше Реувеном Асманом (Всеукраїнський єврейський конгрес) - ініціюють спорудження меморіальної синагоги на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
Відкриття заплановано у 2021 році в рамках підготовки до 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру. Про це повідомляє ZN.ua
Зведення меморіальної синагоги заплановано в рамках спільного бачення Меморіальним центром меморіалізації всій території Бабиного Яру, що також включатиме будівництво музею, наукового, освітнього центрів і доброустрій усієї території меморіального парку.
"Територія заповідника є місцем вбивства і вічного спокою для понад п'ятдесят тисяч євреїв, які стали жертвами злочинного нацистського режиму. Зараз тисячі людей відвідують Бабин Яр, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії та помолитися за померлих, більшість з яких мають бути згадані за юдейськими традиціями", - зазначив Яків Дов Блайх, головний рабин Києва та України (Об'єднання юдейських релігійних організацій України).
"Створення умов для поминання і молитви про загиблих є проявом належної їм пам'яті та поваги, - підкреслив Моше Реувен Асман, головний рабин Києва та України (Всеукраїнський єврейський конгрес). - Також наш обов'язок у тому, щоб піклуватися про людей, які відвідують Бабин Яр і потребують того, щоб гідно вшанувати пам'ять і помолитися за упокій своїх рідних і всіх, хто загинув у страшній трагедії Голокосту".
Як зазначив генеральний директор Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Макс Яковер, встановлення церемоніальних споруд в меморіальних парках і в інших місцях пам'яті відповідає поширеній світовій практиці. Крім того, зведення таких споруд передбачено чинними планами Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
Так, на території заповідника вже діє православна церква.
"На наше переконання, створення місця для проведення церемоніальних дій і молитов безпосередньо на місці трагедії та упокоєння загиблих сприятиме подальшому перетворенню місця забуття в місце пам'яті та створить можливість для нині живучих нащадків жертв трагедії піднести молитву за їх упокоєння в спеціально призначеному для цього місці", - зазначив Макс Яковер.
Ініціатива знаходить підтримку у представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО). Відповідний лист від ВРЦіРО очікується наступного тижня. Про свою підтримку вже заявив Головуючий у ВРЦіРО, ПредстоятельПравославной Церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
"Трагедія Бабиного Яру відома в усьому світі як один з найстрашніших символів Голокосту і невинних страждань. Це місце просякнуте страдницькою кров'ю десятків тисяч невинних людей, убитих тут. Ні нинішні покоління, ні ті, хто будуть жити після нас, не мають права забути про цю трагедію. Кожен, незалежно від віросповідання, повинен мати можливість згадати про своїх близьких, людей, які тут загинули, вшанувати пам'ять і помолитися за їх упокоєння, за те, щоб ця катастрофа не повторилася знову", - зазначив предстоятель ПЦУ.
Нагадаємо, 29 вересня до 79-х роковин трагедії Бабиного Яру, український уряд і Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво. Документ був підписаний міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком і членом Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", президентом Всесвітнього єврейського конгресу Рональдом Лаудером у присутності президента України.
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- РПЦ, с портретом святого Николашки №2
Только где тех евреев для синагоги найти? Все разъехались.
Головне жидам меморіал.
щось ще бажаєте розповісти нам про нацизм?
Чому тоді така виняткова увага тільки до одного "богообраного" народу?
Нацизм пропагував винятковість німецького народу. А тут, виходить, завуальовано пропагується винятковість єврейського народу. Тобто, подібний нацизм, - тільки в інших формах.
Караїмам та ромам раббаніти не дають ставити памятник?
Там стоять памятник ростріляним ромам, а також алея памяті українців які спасали євреїв.
А найпершими постраждалими від нацистів у Бабиному Яру були психічно хворі. Їх розстріляли першими. Тому планується в межах Меморіалу збудувати невеличке відділення психіатричної лікарні.
Увіковічнимо пам'ять загиблих жертв нацизму.
Ну ничего, Олене Телиге из кирпичей той синагоги мемориал возведем. Наши граждане пострадавшие от немцев куда важнее чем 6 (((миллионов)))
яку придумали (((вони)))
Що білий завжди жив в багні,
Якщо бажаєш жить в багні,
То вір всім (((їм))), а не мені. ©
ніколи не був антисемітом, але щось почали напружувати.
жодної сінагоги там не має бути.
Там погибли представители разньіх народов - и что, каждой конфессии ставить свой храм ?
Или католикам придется ходить в синагоу ?
Некоторьіе народьі способньі устроить сррач даже на собственньі костях.
Надо уметь.
Дмитро Корчинський в ефірі "Шустер LIVE" запитав, чому відзначають 70-річчя, а не 80-річчя трагедії Бабиного Яру, адже розстрілювати в ньому почали ще в 30-х роках минулого сторіччя саме НКВДисти і не лише євреїв, а переважно українців.
"Перш, ніж проходити тест на європейськість, потрібно пройти тест на українськість", - заявив політик.
Крім того, за його словами, насамперед мають вибачитись самі євреї за участь у Голокості проти представників своєї ж національності, а також за знищення українців під час розкуркулювання, Голодомору та Другої світової війни.
"Ми хочемо вибачитись перед євреями, але хотілось би відразу після цього почути єврейські вибачення перед українцями за знищення українців Кагановичем, євреями НКВД", - наголосив Корчинський.
Синагога Минора в Днепре .
Теперь такое будет в Киеве . Как быть с миллионами Украинцев, замученных голодом в 19331 - 33 г.г. кагалом . Где их память на Земле Украины (вопрос).
с 1930 г.г. по 1934 г.
Косиор Станислав Викентьевич,
с 1932 г. генеральный секретарь
ь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ на Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - малоросс.
Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся на Украину - еврей.
Хатаевич Мендель Маркович,
один из главных организаторов коллективизации на Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей.
Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей.
Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей.
Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс, ярый украинизатор.
Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей.
Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей.
Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. Пятерка особо отличившихся в 33-м зернозаготовителей состояла из таких деятелей как Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич, Фрадков Савелий Ефимович и "примкнувший к ним" Ситов Иван Петрович, идейным вдохновителем перечисленной группы товарищей выступилЛазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана,