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Бабин Яр (129) синагога (21) будівництво (461) Голокост (102)

Центр "Бабин Яр" і головні рабини Києва та України заявили про зведення меморіальної синагоги на місці трагедії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Центр "Бабин Яр" і головні рабини Києва та України заявили про зведення меморіальної синагоги на місці трагедії

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" спільно з головними рабинами Києва та України - Яковом Дов Блайхом (Об'єднання іудейських релігійних організацій України) та Моше Реувеном Асманом (Всеукраїнський єврейський конгрес) - ініціюють спорудження меморіальної синагоги на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Відкриття заплановано у 2021 році в рамках підготовки до 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру. Про це повідомляє ZN.ua

Зведення меморіальної синагоги заплановано в рамках спільного бачення Меморіальним центром меморіалізації всій території Бабиного Яру, що також включатиме будівництво музею, наукового, освітнього центрів і доброустрій усієї території меморіального парку.

"Територія заповідника є місцем вбивства і вічного спокою для понад п'ятдесят тисяч євреїв, які стали жертвами злочинного нацистського режиму. Зараз тисячі людей відвідують Бабин Яр, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії та помолитися за померлих, більшість з яких мають бути згадані за юдейськими традиціями", - зазначив Яків Дов Блайх, головний рабин Києва та України (Об'єднання юдейських релігійних організацій України).

"Створення умов для поминання і молитви про загиблих є проявом належної їм пам'яті та поваги, - підкреслив Моше Реувен Асман, головний рабин Києва та України (Всеукраїнський єврейський конгрес). - Також наш обов'язок у тому, щоб піклуватися про людей, які відвідують Бабин Яр і потребують того, щоб гідно вшанувати пам'ять і помолитися за упокій своїх рідних і всіх, хто загинув у страшній трагедії Голокосту".

Як зазначив генеральний директор Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Макс Яковер, встановлення церемоніальних споруд в меморіальних парках і в інших місцях пам'яті відповідає поширеній світовій практиці. Крім того, зведення таких споруд передбачено чинними планами Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Так, на території заповідника вже діє православна церква.

"На наше переконання, створення місця для проведення церемоніальних дій і молитов безпосередньо на місці трагедії та упокоєння загиблих сприятиме подальшому перетворенню місця забуття в місце пам'яті та створить можливість для нині живучих нащадків жертв трагедії піднести молитву за їх упокоєння в спеціально призначеному для цього місці", - зазначив Макс Яковер.

Ініціатива знаходить підтримку у представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО). Відповідний лист від ВРЦіРО очікується наступного тижня. Про свою підтримку вже заявив Головуючий у ВРЦіРО, ПредстоятельПравославной Церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Трагедія Бабиного Яру відома в усьому світі як один з найстрашніших символів Голокосту і невинних страждань. Це місце просякнуте страдницькою кров'ю десятків тисяч невинних людей, убитих тут. Ні нинішні покоління, ні ті, хто будуть жити після нас, не мають права забути про цю трагедію. Кожен, незалежно від віросповідання, повинен мати можливість згадати про своїх близьких, людей, які тут загинули, вшанувати пам'ять і помолитися за їх упокоєння, за те, щоб ця катастрофа не повторилася знову", - зазначив предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, 29 вересня до 79-х роковин трагедії Бабиного Яру, український уряд і Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво. Документ був підписаний міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком і членом Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", президентом Всесвітнього єврейського конгресу Рональдом Лаудером у присутності президента України.

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Топ коментарі
+13
А от зараз цікаво,як ми відреагуємо...Нагадаю,що подібна ситуація була при спорудженні пам"ятнику в Освєнцимі.(Аушвіцу)...Поляки захотіли поставити хрест на місці концтабору,і євреї підняли страшний гевулт,,мовляв,нас тут загинуло більше,то значить треба ставити мінору...Тоді вже поляки захвилювались,зрозумівши,що нема чого мірятись мертвими...В результаті,після довгих суперечок поставили пам"ятник без жодного натяку на якусь релігію - двадцять три бетонні брили як ознака двадцяти трьох національностей і на кожній мовою його народу поминальні слова...
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06.11.2020 17:12
+8
А думка киян з цього приводу врахована?
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06.11.2020 17:34
+8
Жидам мемеріал поставлять, а українцям, яких не менше в тому Яру і не згадають!
Головне жидам меморіал.
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06.11.2020 17:55
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А каже каже з цього приводу нейтральний до релігії Зєлєнскій?
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06.11.2020 17:11 Відповісти
Так, на территории заповедника уже действует православная церковь.

- РПЦ, с портретом святого Николашки №2 Центр "Бабин Яр" і головні рабини Києва та України заявили про зведення меморіальної синагоги на місці трагедії - Цензор.НЕТ 5421
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06.11.2020 19:09 Відповісти
А от зараз цікаво,як ми відреагуємо...Нагадаю,що подібна ситуація була при спорудженні пам"ятнику в Освєнцимі.(Аушвіцу)...Поляки захотіли поставити хрест на місці концтабору,і євреї підняли страшний гевулт,,мовляв,нас тут загинуло більше,то значить треба ставити мінору...Тоді вже поляки захвилювались,зрозумівши,що нема чого мірятись мертвими...В результаті,після довгих суперечок поставили пам"ятник без жодного натяку на якусь релігію - двадцять три бетонні брили як ознака двадцяти трьох національностей і на кожній мовою його народу поминальні слова...
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06.11.2020 17:12 Відповісти
Бабий Яр-место массового уничтожения евреев. Синагога-это правильно.
Только где тех евреев для синагоги найти? Все разъехались.
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06.11.2020 17:14 Відповісти
Пусть строят. Не то Кличко отдаст Бабий Яр под застройку жилых комплексов.
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06.11.2020 17:28 Відповісти
"Територія заповідника є місцем вбивства і вічного спокою для понад п'ятдесят тисяч євреїв''.А ще місяць тому було 200 тисяч.
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06.11.2020 17:31 Відповісти
Було вже і 300 000 від Коротича... Врешті решт "зійшлись" на 20 000 аби тему не закривати. Але все одно брехня про масові вбивства жидів в Бабиному Ярі була і залишається кегебешнею брехнею від першого слова до останнього. Центр "Бабин Яр" і головні рабини Києва та України заявили про зведення меморіальної синагоги на місці трагедії - Цензор.НЕТ 2166
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07.11.2020 04:12 Відповісти
А думка киян з цього приводу врахована?
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06.11.2020 17:34 Відповісти
Владика Епіфаній одобрив, тоді ОК.
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06.11.2020 17:38 Відповісти
Жидам мемеріал поставлять, а українцям, яких не менше в тому Яру і не згадають!
Головне жидам меморіал.
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06.11.2020 17:55 Відповісти
як на мене місце пам*яті має бути місцем пам*яті. бо якщо типу каплички збоку- то ок. як комплекс- то нах! давайте ще кенасу чи кірху збудуємо, бо євреям все, іншим нічого???
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06.11.2020 17:56 Відповісти
Причём тут кирха? Евреи -- наиболее пострадавший от нацизма народ в войне, они имеют полное право на увековечивание памяти о наших погибших.
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06.11.2020 18:33 Відповісти
Найбільш постраждалий від Другої світової війни народ - українці. 11 мільйонів українців загинули за те, щоби продовжував існувати створений твоїми родичами срср, який замордував голодом 6 млн. українців. Стули писок, герштейн.
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06.11.2020 19:42 Відповісти
Существовали целые дивизии СС, сформированные из украинцев, беларусов французов, даже из голландцев. А уж за армию Власова вообще молчу. Но я не слышал, чтобы из Евреев был сформирован хотя бы один взвод СС.
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06.11.2020 19:53 Відповісти
сс не було, зате юденрати, єврейська поліція, капо- тисячі і тисячі. питання просте- чому в бабиному яру вбиті євреї *кошерніші* закатованих представників інших народів? чому голокост унікальніше за інші геноциди? чи мо важаєте що моє село,яке в часи німецької окупації було спалене - наші жертви не варті пам*яті про це??? може досить ділити на касти жертв???
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06.11.2020 20:07 Відповісти
Во, - тіпічний нордічєскій арієц. Центр "Бабин Яр" і головні рабини Києва та України заявили про зведення меморіальної синагоги на місці трагедії - Цензор.НЕТ 5644

Центр "Бабин Яр" і головні рабини Києва та України заявили про зведення меморіальної синагоги на місці трагедії - Цензор.НЕТ 7754
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06.11.2020 20:32 Відповісти
Александр Гетштейн 65c856cc,завжди дивувало, написання росіяни своєї національності з великої літери, а й тут бач воно як; "украинцев, беларусов французов, даже из голландцев. ...из Евреев...".
щось ще бажаєте розповісти нам про нацизм?
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06.11.2020 21:37 Відповісти
А евреи воевать пошли? Чтобы их в лагеря не отправили. Может в очереди в военкомат стояли? Нет... Не слышал.
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06.11.2020 23:07 Відповісти
Німці не вбивали українців тільки за те що вони українці.
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06.11.2020 22:06 Відповісти
А циганів? А караїмів? Їх так само вбивали за національною ознакою.
Чому тоді така виняткова увага тільки до одного "богообраного" народу?
Нацизм пропагував винятковість німецького народу. А тут, виходить, завуальовано пропагується винятковість єврейського народу. Тобто, подібний нацизм, - тільки в інших формах.
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07.11.2020 15:48 Відповісти
Здається у вас проблеми з "богообранністю" якої ви не розумієте, вважаючи, що це якісь привілеї. Караїми - такі сами "богообранні" як і раббаніти (талмудичні юдеї), бо базові біблійні тексти в них ідентичні.
Караїмам та ромам раббаніти не дають ставити памятник?
Там стоять памятник ростріляним ромам, а також алея памяті українців які спасали євреїв.
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08.11.2020 04:31 Відповісти
В Бабиному Яру також постріляли багато циган. Кажуть, що їм буде виділене місце під Меморіальний циганський табор. Цигани Закарпаття обіцяють допомогти з набором персоналу і кваліфікованих гідів з досвідом гадання по руці.
А найпершими постраждалими від нацистів у Бабиному Яру були психічно хворі. Їх розстріляли першими. Тому планується в межах Меморіалу збудувати невеличке відділення психіатричної лікарні.
Увіковічнимо пам'ять загиблих жертв нацизму.
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06.11.2020 19:53 Відповісти
Головний рабин України це коломойський.Ну як мінімум раніше був...
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06.11.2020 18:50 Відповісти
Это ж сколько нам потом сносить...
Ну ничего, Олене Телиге из кирпичей той синагоги мемориал возведем. Наши граждане пострадавшие от немцев куда важнее чем 6 (((миллионов)))
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06.11.2020 19:42 Відповісти
6 мільйонів слів брехні
яку придумали (((вони)))
Що білий завжди жив в багні,
Якщо бажаєш жить в багні,
То вір всім (((їм))), а не мені. ©
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06.11.2020 19:45 Відповісти
там також поховані тисячи жертв голодомору!
ніколи не був антисемітом, але щось почали напружувати.
жодної сінагоги там не має бути.
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06.11.2020 20:55 Відповісти
Получается какая-то узурпация права на статус жертвьі Бабьего Яра.
Там погибли представители разньіх народов - и что, каждой конфессии ставить свой храм ?
Или католикам придется ходить в синагоу ?
Некоторьіе народьі способньі устроить сррач даже на собственньі костях.

Надо уметь.
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06.11.2020 21:28 Відповісти
За всієї неоднозначності постаті Дмитра Корчинського, він дуже об'єктивно розклав факти по поличках щодо Бабиного Яру.
Дмитро Корчинський в ефірі "Шустер LIVE" запитав, чому відзначають 70-річчя, а не 80-річчя трагедії Бабиного Яру, адже розстрілювати в ньому почали ще в 30-х роках минулого сторіччя саме НКВДисти і не лише євреїв, а переважно українців.
"Перш, ніж проходити тест на європейськість, потрібно пройти тест на українськість", - заявив політик.
Крім того, за його словами, насамперед мають вибачитись самі євреї за участь у Голокості проти представників своєї ж національності, а також за знищення українців під час розкуркулювання, Голодомору та Другої світової війни.
"Ми хочемо вибачитись перед євреями, але хотілось би відразу після цього почути єврейські вибачення перед українцями за знищення українців Кагановичем, євреями НКВД", - наголосив Корчинський.
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07.11.2020 16:00 Відповісти
походу главная религия в Украине - сионизм😮☝
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06.11.2020 21:41 Відповісти
Ось і заявилась основна картина в центрі столиці Держави Україна. Умань... це так типу на початок. Кушаєм разом.
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06.11.2020 23:29 Відповісти
Ну все, приватизировали себе геноцид как всегда. А то что там украинцев сколько зарыли и других национальностей...
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07.11.2020 01:19 Відповісти
*****

Синагога Минора в Днепре .
Теперь такое будет в Киеве . Как быть с миллионами Украинцев, замученных голодом в 19331 - 33 г.г. кагалом . Где их память на Земле Украины (вопрос).

Центр "Бабин Яр" і головні рабини Києва та України заявили про зведення меморіальної синагоги на місці трагедії - Цензор.НЕТ 6598
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07.11.2020 16:07 Відповісти
Напомним имена и фамилии основных действующих лиц. В правительстве рсфсср и Уссср
с 1930 г.г. по 1934 г.

Косиор Станислав Викентьевич,
с 1932 г. генеральный секретарь
ь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ на Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - малоросс.
Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся на Украину - еврей.
Хатаевич Мендель Маркович,
один из главных организаторов коллективизации на Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей.
Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей.
Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей.
Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс, ярый украинизатор.

Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей.

Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей.
Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. Пятерка особо отличившихся в 33-м зернозаготовителей состояла из таких деятелей как Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич, Фрадков Савелий Ефимович и "примкнувший к ним" Ситов Иван Петрович, идейным вдохновителем перечисленной группы товарищей выступилЛазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана,
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07.11.2020 16:15 Відповісти
 
 