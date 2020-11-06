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Новини Політика України
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ВР (8166) депутат (867) маска (129) штраф (477) Монастирський (250)

Спікер робить зауваження, а поліція на виході з Ради вручає протокол, - "слуга народу" Монастирський про те, як штрафуватимуть нардепів за відсутність маски

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спікер робить зауваження, а поліція на виході з Ради вручає протокол, - "слуга народу" Монастирський про те, як штрафуватимуть нардепів за відсутність маски

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський розповів, як можна буде притягувати до відповідальності депутатів за неносіння маски.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Нардеп нагадав, що у альтернативному до ухваленого сьогодні закону про штрафи за неносіння масок пропонувалося також встановити, що якщо працівники держустанов, в тому числі, народні депутати, порушують масковий режим, то вони мають за це підвищену відповідальність.

"Я бачу можливим притягнення народних депутатів за неносіння маски в залі Верховної Ради... Яким чином це забезпечити? Це можна, наприклад, спікер робить відповідне зауваження людині. Якщо людина не реагує, офіційне відео у Верховній Раді фіксує порушення депутатом режиму носіння масок, а Верховна Рада є громадською спорудою. І тоді поліція може на виході з Верховної Ради вручити протокол такому народному депутату", - сказав Монастирський.

Єдиним питанням, за його словами, залишається те, що згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, постанова про притягнення до відповідальності складається на місці вчинення правопорушення.

"Оскільки поліція не має доступу в зал Верховної Ради, - тут є от у мене питання чисто практичне", - зауважив голова комітету.

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06.11.2020 16:36 Відповісти
Афигенная демократия - штрафуют даже депутатов! А они же в метро и трамваях не ездют! Теоретически только друг-дружку могют заражать! И кому-то жалко это дерьмо?
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06.11.2020 16:41 Відповісти
Депутан, особливо опзж, СН, інших можна шрафувати навіть в масках
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06.11.2020 16:50 Відповісти
нардепам штрафы смешны, как нам наши зарплаты. Подумаешь.
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06.11.2020 16:50 Відповісти
Ше одна стаття доходів для спікера...
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06.11.2020 16:54 Відповісти
Фронда против ковидных в раде это круто. Страна должна знать своих героев в борьбе за права людства. Сегодня самый лучший день , сегодня битва с дураками. А спикеру дискусия не нужна ему только штрафы как и всем продажным ковидным.
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06.11.2020 16:58 Відповісти
Тех, кто принимает законы а их не соблюдает нужно штрафовать в 100 кратном размере.
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06.11.2020 17:02 Відповісти
Спикер делает замечание
Типа бойтесь лохи наказания- даже депутатов не милуют... Понты для колхоза!
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06.11.2020 17:33 Відповісти
При вході до ВР кожному депутату потрібно одіти "маску вірності" і не знімати до закінчення пленарних засідань.Тоді вони може зрозуміють,як лікарі на протязі робочої зміни не знімають захисний костюм,рятуючи простих українців.
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06.11.2020 20:04 Відповісти
 
 