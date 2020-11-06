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ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб. ПЕРЕЛІК

Рада ЄС у п'ятницю затвердив додатковий санкційний список проти Білорусі, в який включено 15 посадових осіб країни, зокрема "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Bloomberg.

Очікується, що найближчим часом це рішення буде опубліковано на сайті "Офіційного журналу" Євросоюзу.

Обмежувальні заходи набирають чинночті в день офіційної публікації акту.

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Крім Лукашенка, санкції введено щодо його сина і радника Віктора Лукашенка, глави президентської адміністрації Ігоря Сергієнка, керівника КДБ Івана Тертеля, начальника управління МВС Романа Мельника, голови Слідчого комітету Івана Носкевича, голови Державного комітету судової експертизи Олексія Волкова, заступників голови Слідчого комітету Сергія Аземші і Андрія Смаля, керівника оперативно-аналітичного центру Андрія Павлюченка, заступника міністра інформації Ігоря Бузовського, прессекретаря президента Білорусії Наталії Ейсмонт, командира підрозділу "Альфа" Сергія Зубкова, колишнього держсекретаря Ради безпеки Андрія Равкова і голови Конституційного суду Петра Миклашевича.

Санкційними заходами є заморожування фінансових активів в ЄС і заборона на видачу віз до країн Євросоюзу згаданим у списку особам.

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Після президентських виборів у Білорусі 9 серпня, які в Євросоюзі вважаються фальсифікованими владою країни, це друга санкційна акція ЄС. Рада Європейського союзу вже прийняла 2 жовтня додаткові індивідуальні санкції щодо білоруських офіційних осіб.

Тоді до санкційного списку загалом було включено 40 осіб, яких в Євросоюзі вважають причетними до фальсифікації підсумків президентських виборів і насильству щодо маніфестантів під час мирних протестів.

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Топ коментарі
+2
Надо объявлять военным преступником.
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06.11.2020 16:50
+2
Если отменят безвиз, желающие смотаться в Европу обеднеют на 35 евро. ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц - Цензор.НЕТ 8256
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06.11.2020 17:12
+1
А Зєлєнскій?
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06.11.2020 16:56
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Правила форума Рада форумчан
Ну теперь лукашенко точно вынесут. сарказм.
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06.11.2020 16:40 Відповісти
"В случае невыполнения до 16 декабря 2020 года требований ЕС по восстановлению действия антикоррупционного законодательства, в соответствии с договором между ЕС и Украиной о предоставлении безвизового режима , ЕС начнет процедуру прекращения действия данного договора и отзыва соответствующих решений".
Письмо с этим предупреждением отправлено 03.11.2020 г и уже должно быть получено канцелярией президента. Следующее заседание Еврокомиссии 20 декабря 2020 года .
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06.11.2020 16:57 Відповісти
Если отменят безвиз, желающие смотаться в Европу обеднеют на 35 евро. ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц - Цензор.НЕТ 8256
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06.11.2020 17:12 Відповісти
А оформлення візи хіба не потребує часу? ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб - Цензор.НЕТ 4770
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06.11.2020 17:21 Відповісти
Если первый раз - могла быть проблема. Последняя виза у меня была на 5 лет. Отвез документы на назначенное время, по почте пришел паспорт с визой.
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06.11.2020 17:26 Відповісти
ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб - Цензор.НЕТ 6627 От цікаво, а як оці країни пугають "заберем безвиз"?

паспорт Колумбии - возможность безвизового въезда в Шенгенскую зону

боливийский паспорт - безвиз во все страны ЕС

право безвизового въезда в ЕС имеют граждане Гондураса, Гватемалы, Венесуэлы, Вануату, Тувалу, Соломоновы острова, Микронезия, Перу, Объединенные Арабские Эмираты ....

Вануату и другие не выполняли никаких требований ЕС относительно антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека. Главным аргументом за отмену виз стало "отсутствие миграционного риска" с их стороны.
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06.11.2020 18:05 Відповісти
Вот это правильно! А то круговая порука! А теперь будут знать как узурпатора поддерживать!
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06.11.2020 16:40 Відповісти
І що - йому заборонили їсти бульбу? ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц - Цензор.НЕТ 2940
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06.11.2020 16:48 Відповісти
Не підказуйте ЄС,Європа сама мусить здогадатись,що для Лукашенкі є найстрашнішою санкцією...
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06.11.2020 16:53 Відповісти
Надо объявлять военным преступником.
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06.11.2020 16:50 Відповісти
Свинорус в хлев!
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06.11.2020 17:02 Відповісти
Перестаньте.

путін переорав, в прямому розумінні, Ічкерію вздовж і впоперек два рази. Ніхто навіть не писнув. А Ви про якогось "лукашенка". Смішно. ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб - Цензор.НЕТ 4339
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06.11.2020 17:24 Відповісти
А Зєлєнскій?
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06.11.2020 16:56 Відповісти
ES pokazyvajet sto on dlia Evropi jest bandit
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06.11.2020 16:57 Відповісти
Дивно. А путін -- друґ_товаріщь_брат (с) ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб - Цензор.НЕТ 7132
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06.11.2020 17:22 Відповісти
ne takoj putin i drug kak vam kazetsia.Tut govorim pro vybori gde proigravsi nazval sebia pobeditelem i bjiot svojix liudej.
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06.11.2020 17:33 Відповісти
За путіном є набагато кривавіші злочини, ніж якісь "вибори". До речі, а звідки в Унії Європейської неспростовні докази необрання "лукашенка"?
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06.11.2020 18:04 Відповісти
Da znaju putin jest za sto takze izza Ukrainu i drugije pretuplenija.Da ES prdlogajet emu zdelat prozracnyje vybori,pocemu to on otkazalsia,politzakliucionix toze nado otpustit vot za eto toze mozno vlozyt sankciji imeno emu.Vot mi dopsutim vlozyli i za atomnuju bombu sto postavil on AES na nasej granice,i za kontrabandu kotoruju prikryvajet imeno on cigaret(kazdaja 5 packa litve imeno s grodno zavoda druga lukosenka idiot k nam kontrabandoj i licno on dal dobro skazav jesli ne mi tak drugyje tak budet delat),i za imigrantov kotoryx ix pogranicniki nevydet.
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06.11.2020 18:17 Відповісти
tolko izza cigaret mi teriajem 300mln evro v god poskolku neplatit akciz.ONi ne odnoj furi nepojmali ili vagona s cigaretami.Nasi kazdi den pojmajut no vsio ravno proxodit,tut nuzno sovmesno rabotat no vydyte oni nexocet
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06.11.2020 18:22 Відповісти
vy dumejete sto putin toze progral vybori i sebia nazval prezidentom?Da vriatli tam narod u nix tiomni sto vydet na tv za togo i golosujet ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб - Цензор.НЕТ 3103
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06.11.2020 17:35 Відповісти
Теперь он не сможет тырить у собственного народа?
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06.11.2020 17:13 Відповісти
Як думаєш...Гітлєр варавал у собствєннава народа?
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06.11.2020 17:21 Відповісти
Я не нашел документов, по которым Гитлеру объявляли санкции. Наверное не воровал.
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06.11.2020 17:23 Відповісти
Тобто Гітлер кращий за Лукашенка?
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06.11.2020 17:25 Відповісти
Страны ЕС сказали - да.
А моё мнение всем до лампочки.
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06.11.2020 17:27 Відповісти
Санкционными мерами являются замораживание финансовых активов в ЕС и запрет на выдачу виз в страны Евросоюза указанным в списке лицам.Источник: https://censor.net/ru/n3229566

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ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб - Цензор.НЕТ 8318 яке жахливе покарання...
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06.11.2020 17:37 Відповісти
Против Лукашенко ЕС санкции ввел,а против Путина засцали.
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06.11.2020 18:32 Відповісти
ломают батьку ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб - Цензор.НЕТ 8197
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06.11.2020 19:02 Відповісти
Кіт із "Папуги Кєші":-Гаити всякие там,Таити...Нас и здесь не плохо кормят.
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06.11.2020 21:34 Відповісти
 
 