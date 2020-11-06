ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб. ПЕРЕЛІК

Рада ЄС у п'ятницю затвердив додатковий санкційний список проти Білорусі, в який включено 15 посадових осіб країни, зокрема "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Bloomberg.

Очікується, що найближчим часом це рішення буде опубліковано на сайті "Офіційного журналу" Євросоюзу.

Обмежувальні заходи набирають чинночті в день офіційної публікації акту.

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Крім Лукашенка, санкції введено щодо його сина і радника Віктора Лукашенка, глави президентської адміністрації Ігоря Сергієнка, керівника КДБ Івана Тертеля, начальника управління МВС Романа Мельника, голови Слідчого комітету Івана Носкевича, голови Державного комітету судової експертизи Олексія Волкова, заступників голови Слідчого комітету Сергія Аземші і Андрія Смаля, керівника оперативно-аналітичного центру Андрія Павлюченка, заступника міністра інформації Ігоря Бузовського, прессекретаря президента Білорусії Наталії Ейсмонт, командира підрозділу "Альфа" Сергія Зубкова, колишнього держсекретаря Ради безпеки Андрія Равкова і голови Конституційного суду Петра Миклашевича.

Санкційними заходами є заморожування фінансових активів в ЄС і заборона на видачу віз до країн Євросоюзу згаданим у списку особам.

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Після президентських виборів у Білорусі 9 серпня, які в Євросоюзі вважаються фальсифікованими владою країни, це друга санкційна акція ЄС. Рада Європейського союзу вже прийняла 2 жовтня додаткові індивідуальні санкції щодо білоруських офіційних осіб.

Тоді до санкційного списку загалом було включено 40 осіб, яких в Євросоюзі вважають причетними до фальсифікації підсумків президентських виборів і насильству щодо маніфестантів під час мирних протестів.