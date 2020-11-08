"Для мене її надіти - це смерть": вчителька на Рівненщині відмовляється носити на роботу маску навіть після штрафу в 17 тис. грн. ВIДЕО
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Вчителька української мови та літератури ліцею №1 м. Вараш Жанна Тетенева відмовляється носити на роботу маску і захисний щиток, а також вимірювати на вході в школу температуру. Своє рішення вона пояснює релігійними переконаннями.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
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Кузнецовський міський суд засудив Тетеневу до сплати 17 000 грн штрафу і 420 грн. судового збору.
При розгляді судової справи вчителька не визнала провини і пояснила, що не хоче носити маску і захисний щиток, тому що є християнкою. Адміністрація та колеги ліцею намагалися переконати педагога не порушувати карантинні правила, але безрезультатно.
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Суд постановив, що посилання на віросповідання "фактично зводиться до уникнення адміністративної відповідальності за скоєне".
Тетенева і після рішення суду відмовляється носити засоби захисту.
"Я християнка віри Євангельської і слово Господнє мені категорично забороняє носити маску, тому що він створив мене за образом і подобою своєю. Ми з відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивимося на Господа. Тому я відмовляюся носити ці маски, і для мене її надіти – це смерть", – сказала вона.
У Вараському міському управлінні освіти прийняли рішення, що педагог може працювати в ліцеї і надалі, але вона повинна дотримуватися норм закону про носіння масок.
Будь ласка, зачекайте...
я не пойму, что верующие являются какими то особенными люди с исключительными правами выше законов государства и общества?
как вообще такой тупой можно быть да еще и учителем?? кто ей в уши влил этот бред?
да и как НЕ верующим защитится от таких даунов?
****, 21-ше сторіччя, космос, колайдер, нейрохірургія, протезування внутрішніх органів...
і оце середньовіччя.
Молодець пані Жанна Тетенева!!
Людина народжена вільною!!!
А після того як вшануєте пам"ять померлих сядьте і прочитайте яка кількість жителів у Японії і скільки у них хворих на COVID дякуючи тому що там тупоголових немає і всі дотримуються санітарних вимог!
2) Ця вчителька має потужний рівень польової компоненти, а в більшості пересічних українців ця компонента не розвинута; вони є просто носіями матеріальних тіл. Так от, вакцина від вірусу чи бактеріальних патогенів може бути не тільки матеріальним фармакологічним агентом, але і польовим кодом. Ось вам приклад - Інформаційна Терапія https://informterapia.webnode.com.ua Цей підхід дозоляє прищепити спеціальні коди до організму (надіслати до організму певні частоти), що посилить імунну систему до потужної протидії інфекції. Ця вчителька читає молитви, а це є спеціальна медитація, настрій тіла на гармонічний стан при якому тіло отримує польовий захист. Відомо, наприклад, що церковними дзвонами можна виліковувати низку захворювань.
Маску я також не ношу і іншим не раджу. Адже ніс Природа виставила вперед аби він весь час всмокчував свіже повітря. Якість повітря стоїть на першому місці в здоров'ї людини. Більше читайте і вивчайте. Ось ще моя стаття - в ній описано як протистояти ковіду і як його швидко виліковувати: http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
Тепер щодо тієї " педагогині" ( гордої назви ВЧИТЕЛЬ вона не заробила ) . Тут у коментах правильно написали люди - якщо вона така розумна , що Бог у масці її не впізнає , то чому вона дійсно одягнена ходить - Бог її на світ навіть без спіднього пускав і прикриття соромітських місць і є неповага до Бога ! Якби воно , недостулепне , голим би тинялося у мене б і питань не було (( а так цій сектантці не місце у навчальному закладі ! На цьому все ! Виставляйте носа на чисте повітря , але як почнете кашляти чи носом сьорбати - прикривайте свій фейс маскою , бо ненароком оточення може дати "тейблом" ))))
А ведь могла бы пояснить как распространяются бактерии и вирусы...и в каких случаях намордник необходимо одевать, а в каких это клоунада...
Но тогда же мужики нарушают, надевая штаны!
Також цікаво, а як така маса дописувачів прокоментує той факт, що видатний йогин Свамі Шівананда запровадив просту дихальну вправу "враджана пранаяма" для профілактики холери в Індії (1899-1923 рр.). А від холери люди мерли через 5 годин після зараження. Саме завдячуючи практиці цієї дихальної вправи він зупинив поширення холери на величезних просторах своєї країни. Якими словесними помиями ви поллєте ту видатну людину?
враджана пранаяма (Vrarjana pranayama) Впродовж 10 хвилин прогулянки йти та лічити кроки. Головне, щоб видих тривав довше за вдих. Наприклад, 6 кроків - вдих та 8 кроків - видих.
Я зазначає "Махабхарата", коли шудри стануть над брахманами, то це ознака кінця світу.
Що ми, власне, і спостерігаємо нині в Україні.