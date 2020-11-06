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Після протесту рестораторів у Харкові закладам громадського харчування дозволили працювати до 22:00, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Після протесту рестораторів у Харкові закладам громадського харчування дозволили працювати до 22:00, - ОДА

Закладам громадського харчування Харківської області, розташованим у "червоній зоні", дозволили працювати до 22:00.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер, інформує Цензор.НЕТ.

"З понеділка в "червоній зоні" - міста Харків, Лозова, Первомайський і Чугуїв; Барвкінківський, Богодухівський, Валківський, Зачепилівський, Золочівський, Коломацький, Чугуївський, Шевченківський райони. Серед змін у карантинних обмеженнях - дозволяємо роботу закладів харчування до 22:00, але з більш жорстким контролем за дотриманням протиепідемічних заходів", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова ОДА Кучер не виключив посилення карантину в Харкові

"Шановні представники ресторанного бізнесу! На жаль, цього року ми зіткнулися з дуже складним вибором, де на одній шальці терезів - людські життя і здоров'я, а на іншій - нормальна життєдіяльність. Цей вибір по-своєму дуже болючий для всіх. Ми розуміємо всі труднощі, з якими вам довелося зіткнутися через пандемію COVID-19 і впроваджені карантинні обмеження. Ми робимо максимум для того, щоб ви працювали. Обмеження "червоної зони" передбачають повне закриття закладів громадського харчування, але ми добилися дозволу працювати до 22:00" - зазначив Кучер.

Нагадаємо, сьогодні сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест.

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Топ коментарі
+4
Правильно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. После протеста рестораторов в Харькове общепитам разрешили работать до 22:00, - ОГА - Цензор.НЕТ 5933
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06.11.2020 16:53
+4
дебилы!нет слов!
в ковидное их отделение на ставку санитарки..там кстати место пока вакантное...санитарочка лечится от КОВИД..дай бог ей скорейшего выздоровления
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06.11.2020 16:55
+3
Как только солнце позолотит вековые сосны... можно же как то так . А то 22.00? что в 22.00 должно случится- какой то кризис жанра. Станиславский бы не поверил в такой ковид.
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06.11.2020 17:21
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Правильно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. После протеста рестораторов в Харькове общепитам разрешили работать до 22:00, - ОГА - Цензор.НЕТ 5933
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06.11.2020 16:53 Відповісти
Правильно. Если нельзя, но очень хочется, то можно.

Аптека, ломбард, Велюр...
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06.11.2020 17:20 Відповісти
дебилы!нет слов!
в ковидное их отделение на ставку санитарки..там кстати место пока вакантное...санитарочка лечится от КОВИД..дай бог ей скорейшего выздоровления
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06.11.2020 16:55 Відповісти
Бред...в автобус без маски нельзя...а в ресторан можно до 22-00 можно...так может и в автобус так сделать???
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06.11.2020 16:59 Відповісти
Бред..

Не бред, а апробация новых схем управления и и снижения численности населения. Почти поголовное принятие концепции во всем мире.
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06.11.2020 17:23 Відповісти
Дякую, дуже дякую, спасиба
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06.11.2020 17:04 Відповісти
Болейте себе в удовольствие, ежели мозг есть, а умом Бог не наделил .
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06.11.2020 17:25 Відповісти
Це був сарказм. Я не підтримую безглузді рішення зеленої влади.
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06.11.2020 17:29 Відповісти
тю...прочитал "после протеста респираторов...".подумалось-они то чего бастуют,ведь при деле После протеста рестораторов в Харькове общепитам разрешили работать до 22:00, - ОГА - Цензор.НЕТ 3849
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06.11.2020 17:18 Відповісти
так они время начнут по пекинскому считать После протеста рестораторов в Харькове общепитам разрешили работать до 22:00, - ОГА - Цензор.НЕТ 5576
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06.11.2020 17:19 Відповісти
Ни, что не меняяется в этом бренном мире. Как и соотношение % умственно отсталых (73%) к % думающих и развивающихся (27%).
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06.11.2020 17:21 Відповісти
Как только солнце позолотит вековые сосны... можно же как то так . А то 22.00? что в 22.00 должно случится- какой то кризис жанра. Станиславский бы не поверил в такой ковид.
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06.11.2020 17:21 Відповісти
А потом родственники пациентов лежащих на раскладушках в коридоре покупают за свои деньги кислородные концентраторы, потому что все бабло ушло на фонтаны, БРАВО!!!
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06.11.2020 19:20 Відповісти
14:39Риск инфицирования коронавирусом в общепитах является самым высоким, - Степанов - десонанс... ну не дибіл?
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24.12.2020 16:16 Відповісти
 
 