Після протесту рестораторів у Харкові закладам громадського харчування дозволили працювати до 22:00, - ОДА

Закладам громадського харчування Харківської області, розташованим у "червоній зоні", дозволили працювати до 22:00.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер, інформує Цензор.НЕТ.

"З понеділка в "червоній зоні" - міста Харків, Лозова, Первомайський і Чугуїв; Барвкінківський, Богодухівський, Валківський, Зачепилівський, Золочівський, Коломацький, Чугуївський, Шевченківський райони. Серед змін у карантинних обмеженнях - дозволяємо роботу закладів харчування до 22:00, але з більш жорстким контролем за дотриманням протиепідемічних заходів", - сказано в повідомленні.

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"Шановні представники ресторанного бізнесу! На жаль, цього року ми зіткнулися з дуже складним вибором, де на одній шальці терезів - людські життя і здоров'я, а на іншій - нормальна життєдіяльність. Цей вибір по-своєму дуже болючий для всіх. Ми розуміємо всі труднощі, з якими вам довелося зіткнутися через пандемію COVID-19 і впроваджені карантинні обмеження. Ми робимо максимум для того, щоб ви працювали. Обмеження "червоної зони" передбачають повне закриття закладів громадського харчування, але ми добилися дозволу працювати до 22:00" - зазначив Кучер.

Нагадаємо, сьогодні сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест.