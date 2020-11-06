Тіло полярника Омеляновича, який вчинив самогубство у травні на станції "Академік Вернадський", завтра доставлять в Україну, - НАНЦУ
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В суботу, 7 листопада, в Україну доставлять тіло полярника Василя Омеляновича, який наклав на себе руки навесні на станції "Академік Вернадський".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Facebook Національного антарктичного наукового центру України.
"Інформуємо вас, що всі адміністративні питання з транспортуванням тіла Василя завершені. Тіло буде доставлено завтра в Україну. Похорон призначено на наступний понеділок, 9 листопада 2020 р.", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо 8 травня 2020 року на станції "Академік Вернадський" вчинив самогубство учасник 25-ї Української антарктичної експедиції, повар Василь Омелянович. Через карантинні заходи, запроваджені в усьому світі через COVID-19, доставити тіло полярника на Батьківщину раніше не було можливості.
Омелянович, 1985 р.н., проживав у м. Малин Житомирської області. Був учасником 16-ї, 18-ї, 20-ї і 23-ї українських антарктичних експедицій.
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Про причину суицида нет ни слова.
Поэтому автономки у подводников ограничены по времени.
То, что люди могут годами сидеть, не означает, что они остаются такими же, как были до этого.
К тому же, все люди разные.
Для одного смерть родителей или уход девушки - это печально. А для другого - трагедия и конец света.
Как можно делать выводы из отсутствия фактов? Я даже рад, что вы не работаете судьёй...
Тобто я сумніваюся в тому, що Василий Омелянович був неврастеником, бо це помітила б комісія. Комісія прогледіла - означає по рус. проглядела, то есть пропустила. Не верю, что проглядела, то есть не верю в официальную причину случившегося.
При радянщіні це були замполіти, зараз місце вакантне, накрайняк психолог, а що він зробе окрім питань той психолог, хоча і то краще ніж нічого.
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На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде лидером президентской гонки стал действующий руководитель Украины Петр Порошенко.
По данным общественной сети "Опора", за Петра Порошенко проголосовали 19 граждан, Владимира Зеленского поддержали 5, а Анатолия Гриценко - 3 избирателя.
Руслан Кошулинский и Игорь Шевченко получили у тамошних ученых по 2 голоса, еще по одному голосу получили Александр Мороз, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Игорь Смешко и Валентин Наливайченко.