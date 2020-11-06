Тіло полярника Омеляновича, який вчинив самогубство у травні на станції "Академік Вернадський", завтра доставлять в Україну, - НАНЦУ

В суботу, 7 листопада, в Україну доставлять тіло полярника Василя Омеляновича, який наклав на себе руки навесні на станції "Академік Вернадський".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Facebook Національного антарктичного наукового центру України.

"Інформуємо вас, що всі адміністративні питання з транспортуванням тіла Василя завершені. Тіло буде доставлено завтра в Україну. Похорон призначено на наступний понеділок, 9 листопада 2020 р.", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо 8 травня 2020 року на станції "Академік Вернадський" вчинив самогубство учасник 25-ї Української антарктичної експедиції, повар Василь Омелянович. Через карантинні заходи, запроваджені в усьому світі через COVID-19, доставити тіло полярника на Батьківщину раніше не було можливості.

Омелянович, 1985 р.н., проживав у м. Малин Житомирської області. Був учасником 16-ї, 18-ї, 20-ї і 23-ї українських антарктичних експедицій.

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