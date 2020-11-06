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Тіло полярника Омеляновича, який вчинив самогубство у травні на станції "Академік Вернадський", завтра доставлять в Україну, - НАНЦУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Тіло полярника Омеляновича, який вчинив самогубство у травні на станції "Академік Вернадський", завтра доставлять в Україну, - НАНЦУ

В суботу, 7 листопада, в Україну доставлять тіло полярника Василя Омеляновича, який наклав на себе руки навесні на станції "Академік Вернадський".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Facebook Національного антарктичного наукового центру України.

"Інформуємо вас, що всі адміністративні питання з транспортуванням тіла Василя завершені. Тіло буде доставлено завтра в Україну. Похорон призначено на наступний понеділок, 9 листопада 2020 р.", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо 8 травня 2020 року на станції "Академік Вернадський" вчинив самогубство учасник 25-ї Української антарктичної експедиції, повар Василь Омелянович. Через карантинні заходи, запроваджені в усьому світі через COVID-19, доставити тіло полярника на Батьківщину раніше не було можливості.

Омелянович, 1985 р.н., проживав у м. Малин Житомирської області. Був учасником 16-ї, 18-ї, 20-ї і 23-ї українських антарктичних експедицій.

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Топ коментарі
+5
Не знаю скучно было. Как раз самые собачьи месяцы с Января по апрель сидел. На улице снега по пояс и -20 это максимум! А минимум -50 как раз самогон хорошо делается брага по уголку сливается получается почти чистый спирт! А так друзья говорят каким был таким и остался! Я бы может бы там и остался. Но вышло распоряжение что иностранцев на работу в Газпром не брать. Кстати националисты самые стойкие получаются из тех кто побывал в Лаптестане и видел это убожество воотчию!
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06.11.2020 17:35
+4
Из-за бабы наверное. Нехрен если в себе и в бабе (больше конечно в себе) сомневаешься забираться к черту на кулички!
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06.11.2020 17:05
+3
Шановний Віктор, треба читати уважніше. Я написав: "Не думаю, що комісія по набору у полярники прогледіла неврастеника".
Тобто я сумніваюся в тому, що Василий Омелянович був неврастеником, бо це помітила б комісія. Комісія прогледіла - означає по рус. проглядела, то есть пропустила. Не верю, что проглядела, то есть не верю в официальную причину случившегося.
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06.11.2020 22:34
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06.11.2020 16:58 Відповісти
Из-за карантинных мер, введенных по всему миру из-за COVID-19, доставить тело полярника на Родину раньше не было возможности.



Про причину суицида нет ни слова.
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06.11.2020 17:08 Відповісти
Ото поподорожував після смерті....
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06.11.2020 16:59 Відповісти
Из-за бабы наверное. Нехрен если в себе и в бабе (больше конечно в себе) сомневаешься забираться к черту на кулички!
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06.11.2020 17:05 Відповісти
Крыша скорее всего поехала.
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06.11.2020 18:56 Відповісти
Зачем было переться в Антарктиду что бы себя там убить?? Нельзя было дома это сделать??
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06.11.2020 17:06 Відповісти
Дивна історія про самогубство. Не думаю, що комісія по набору у полярники прогледіла неврастеника. На таку роботу беруть лише стійких до стресів людей.
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06.11.2020 17:07 Відповісти
В изоляции с психикой странные вещи происходят.

Поэтому автономки у подводников ограничены по времени.
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06.11.2020 17:09 Відповісти
Не знаю я как-то по молодости 3 месяца в Лаптестане тусил с 2 напарниками на газопроводе (на километре)Газпрома в избушке и ничего, а есть люди семейные так вобще там годами сидят он и жена, в отпуск раз в 2 года едут!
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06.11.2020 17:13 Відповісти
У подводников автономка 4-6 месяцев максимум.

То, что люди могут годами сидеть, не означает, что они остаются такими же, как были до этого.
К тому же, все люди разные.
Для одного смерть родителей или уход девушки - это печально. А для другого - трагедия и конец света.
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06.11.2020 17:16 Відповісти
Не знаю скучно было. Как раз самые собачьи месяцы с Января по апрель сидел. На улице снега по пояс и -20 это максимум! А минимум -50 как раз самогон хорошо делается брага по уголку сливается получается почти чистый спирт! А так друзья говорят каким был таким и остался! Я бы может бы там и остался. Но вышло распоряжение что иностранцев на работу в Газпром не брать. Кстати националисты самые стойкие получаются из тех кто побывал в Лаптестане и видел это убожество воотчию!
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06.11.2020 17:35 Відповісти
да шо тут говорить, самые щирые националисты работают в Газпроме Тіло полярника Омеляновича, який вчинив самогубство у травні на станції "Академік Вернадський", завтра доставлять в Україну, - НАНЦУ - Цензор.НЕТ 6138
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06.11.2020 18:40 Відповісти
Работали! Посмотрели на этот мрак и не захотели что-бы у них на родине в Украине было также!
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06.11.2020 21:48 Відповісти
Лаптестан только для умалишенных, так шо не говорите глупости про националистов, шобы они еще ехали в те парашинские гныдныки. получается там платят мелочевку, шо ягелеядные не хотят там работать...
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07.11.2020 01:09 Відповісти
но пономаренке понравилось 4 месяца водку жрать за счет газпрёма, вместо чтобы за голову взяться Тіло полярника Омеляновича, який вчинив самогубство у травні на станції "Академік Вернадський", завтра доставлять в Україну, - НАНЦУ - Цензор.НЕТ 7387
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07.11.2020 01:13 Відповісти
Вы уверены, что именно так и было? Вам все известно про его невростению? Человек, который УЖЕ побывал в 4-х экспедициях, неврастеник?
Как можно делать выводы из отсутствия фактов? Я даже рад, что вы не работаете судьёй...
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06.11.2020 20:44 Відповісти
Шановний Віктор, треба читати уважніше. Я написав: "Не думаю, що комісія по набору у полярники прогледіла неврастеника".
Тобто я сумніваюся в тому, що Василий Омелянович був неврастеником, бо це помітила б комісія. Комісія прогледіла - означає по рус. проглядела, то есть пропустила. Не верю, что проглядела, то есть не верю в официальную причину случившегося.
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06.11.2020 22:34 Відповісти
чавой гоношиться? где ваши доказательства(обратного)?... действительно, как хорошо , шо вы далеки от судейства.
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07.11.2020 01:12 Відповісти
Дайте людині спокій, а не обмоктуйте з усіх сторін її життя...
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06.11.2020 17:20 Відповісти
Дуже жаль що на станції у них немає духовника, того хто міг розказати про Бога і що ми не даремно народжуємось на білий світ Тело покончившего с собой в мае на станции "Академик Вернадский" полярника Омеляновича завтра доставят в Украину, - НАНЦУ - Цензор.НЕТ 8885
При радянщіні це були замполіти, зараз місце вакантне, накрайняк психолог, а що він зробе окрім питань той психолог, хоча і то краще ніж нічого.
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06.11.2020 17:46 Відповісти
тело что на льдине в украину отправили? в мае умер а в ноябре доставят))
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06.11.2020 18:17 Відповісти
Похоже персонал нашел того человека, что голосовал за бойко
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На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде лидером президентской гонки стал действующий руководитель Украины Петр Порошенко.
По данным общественной сети "Опора", за Петра Порошенко проголосовали 19 граждан, Владимира Зеленского поддержали 5, а Анатолия Гриценко - 3 избирателя.
Руслан Кошулинский и Игорь Шевченко получили у тамошних ученых по 2 голоса, еще по одному голосу получили Александр Мороз, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Игорь Смешко и Валентин Наливайченко.
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06.11.2020 18:19 Відповісти
Кто о чем, а вшивый о бане
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06.11.2020 20:57 Відповісти
они его в лед положили что бы не испортился за столько месяцев ?
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06.11.2020 21:10 Відповісти
Скорей всего так и было.
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06.11.2020 23:04 Відповісти
 
 