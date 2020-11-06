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Новини Політика України
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КС (928) електронне декларування (490) Тупицький (213) Веніславський (125)

Судді КС самі підтверджують, що незаконно скасували відповідальність за брехню в деклараціях, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Судді КС самі підтверджують, що незаконно скасували відповідальність за брехню в деклараціях, - Веніславський

Судді Конституційного суду України своїми коментарями самі підтверджують, що прийняли необґрунтоване рішення про визнання неконституційними положення закону "Про запобігання корупції" та скасування кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.

Це зазначає представник президента України в КС, народний депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суддя Ігор Сліденко відверто зізнається, що, ухвалюючи горезвісне рішення, суд вийшов за межі конституційного подання і прийняв рішення у власних інтересах, оскільки судді злякалися активної діяльності антикорупційних органів щодо них самих. А якщо для когось рішення незрозуміле, то КС може його розтлумачити. Тобто рішення КС, а воно за Конституцією є остаточним і загальнообов'язковим, без додаткового тлумачення може бути неправильно сприйнятим!" - сказав Веніславський.

Депутат вказав, що суддя КС Володимир Мойсик у п'ятницю повторив тезу Сліденка, заявивши, що КС може роз'яснити своє рішення з електронного декларування. "Але Конституція вимагає від суддів приймати обґрунтовані рішення. Якщо рішення обґрунтоване, то його тоді не треба додатково пояснювати! Все має бути очевидно вже з тих аргументів, які судді вказують у своєму рішенні", - підкреслив він.

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Веніславський також зазначив, що глава КС Олександр Тупицький не знає, що юрисдикція суду не поширюється на акти органів місцевого самоврядування, і "розповідає якісь страшилки, про можливі сепаратистські рішення, які нікому буде зупинити, якщо буде розпущено КСУ".

Представник президента в КС вважає, що якщо судді КС виходять з площини конституційного судочинства в публічній дискусії, то це означає, що вони стають також і політиками. "Тому починають боротися за те, якою буде громадська думка. Чи правильно це для суддів КС у межах того статусу і завдань, які у них є згідно з Конституцією? Точно ні. КС за визначенням не місце для політики", - заявив він.

Веніславський переконаний, що виправити ситуацію, що склалася можна тільки заміною цього складу КС добропорядними людьми, які дотримуватимуться всіх обов'язкових вимог до конституційного судочинства.

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Топ коментарі
+8
Этот КС в отставку и открыть дела. Украине надо сделать рывок из этого болота, а то светлого будущего и не увижу.)
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06.11.2020 17:07
+7
За какие такие заслуги у этих мразей зарплаты под пол лимона?!
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06.11.2020 17:08
+5
Вы чего там ребята-терпение народа-испытываете?Ну ну. Судьи КС сами подтверждают, что незаконно отменили ответственность за ложь в декларациях, - Вениславский - Цензор.НЕТ 258
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06.11.2020 17:06
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Вы чего там ребята-терпение народа-испытываете?Ну ну. Судьи КС сами подтверждают, что незаконно отменили ответственность за ложь в декларациях, - Вениславский - Цензор.НЕТ 258
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06.11.2020 17:06 Відповісти
Якого народу? 73%? Та цей народ може терпіти хоч 1000років. Знизьте на півкопійки "тариф" (обібравши приховано в иншому) і можете жити собі спокійно
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06.11.2020 18:29 Відповісти
Этот КС в отставку и открыть дела. Украине надо сделать рывок из этого болота, а то светлого будущего и не увижу.)
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06.11.2020 17:07 Відповісти
А по розгону ВР бубочкой шо подтвердили?
Или там - "рибу заворачивали"(с)?
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06.11.2020 17:08 Відповісти
За какие такие заслуги у этих мразей зарплаты под пол лимона?!
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06.11.2020 17:08 Відповісти
Розтлумачення рішення КС не означає, що воно незаконе. А, якщо говорити конкретно - то в світі нема жодного ідеального рішення жодного суду: до кожного є претензії. І в цьому розглядуваному рішенні КС є з чим посперечатися, передовсім через те, що суд прийняв рішення, попередньо не зобовязавши інші органи влади виправити свої помилки. Але це не означає, що рішення - незаконе.
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06.11.2020 17:12 Відповісти
Деякі судді мали конфлік інтересів і не повідомили про це. Я кажу про слідство, де судді були обвинувачуваними.
Саме цей факт робить рішення суду суперечливим і, можливо, незаконним.
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06.11.2020 18:03 Відповісти
Задню включили, гандони.
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06.11.2020 17:14 Відповісти
После отмены Конституционным судом уголовного наказания за незаконное обогащение страшно не за безвиз, страшно за судей.
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06.11.2020 17:29 Відповісти
В Конституции указано- образование и медицина должны быть бесплатны. Земля, недра, воздух, водные и другие природные ресурсы- принадлежат народу Украины. Как исполняются эти статьи конституции на практике?... а НИКАК. Но как только немного наступили на хвост корупционерам ( и то под давлением ЕС и США), так сразу же твари и вспомнили про неконстуционность. Как всегда у нас двойные стандарты
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06.11.2020 17:39 Відповісти
Тварюкам накинули зарплатню, але свиням скільки не дай, все мало!

Є єдиний вихід - нагодувати ДОСХОЧУ землею, будинками, яхтами. Але годувати тільки в одному розумінні - поки не луснуть!
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06.11.2020 17:50 Відповісти
бесплатный сыр бывает только в мышеловке, совковую туфту про мифическую "бесплатную" медицину давно пора убирать из Конституции, бесплатная медицина бывает только подорожником.
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19.11.2020 16:36 Відповісти
судей на мыло.
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06.11.2020 17:44 Відповісти
Порошенко и Тимошенко заявили что КС разгонять нельзя а Зеленский типа узурпатор, тогда что это было:
24 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла постановление об увольнении «за нарушение присяги» 12 судей Конституционного суда Украины (5 - назначенных по квоте Рады, 5 - назначенных съездом судей Украины,

2 - назначенных по квоте Януковича) и об открытии в отношении них уголовных дел.

Дальше круче:

Остаются 2 - назначенных по квоте Януковича и 1- съездом.

Почему именно эти трое? За "правильное" поведение? Они независимые и ни кому не подчиняются или их держат за яйца , тогда кто?
4 - назначает порошенко. Первоначально СМИ сообщали что против решения голосовали 2 порошковских (хотя именно Головатый назначил закрытые заседания). Потом поменяли на цифру 4 ( 3 порошковских 1 съездовский). Т.е даже в лучшем случае, 1 порошковский всё равно проголосовал за коррупцию.
4-назначает Верховна рада та самая "прогрессивная, проевропейская" от майдановских партий которые типа против коррупции.

5 - это съезд судей там схемы выбора не знаю, что люди независимые сомневаюсь. При Зеленском выбрано 2.
Вот и смотрите из 15 судей - 3 выбраны яныком, 8- "революционерами",
кому выгодно людей разозлить и вывести на улицы тоже в принципе понятно. Поэтому с ним послы ЕС отдельно обсудили "минский формат" ну и КС как бы между прочим. Перевороты не всегда делает армия и не всегда это с оружием в руках, можно и так.
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06.11.2020 17:56 Відповісти
Какая разница, кто кем был выбран, если власть над судьей имеет тот, кто может его снять, а не тот, кто может поставить.
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19.11.2020 16:39 Відповісти
Дядя Федя вы дурак? вы или нас дураками делаете либо вы дурак либо судьи дебилы!
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06.11.2020 19:15 Відповісти
Твари зеленые сами устроили этот кризис, чтобы иметь 100% свой КС, в который кандидатов будет отбирать "комиссия" из портняжки, лукаш, кидалова и пр. бибиковых!
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06.11.2020 19:16 Відповісти
Уважаемый представитель Президента в КСУ! Несколько вопросов:
1. А Вы знали о подготовке такого решения внутри КСУ? Если знали, то почему заранее не предупредили Президента о подготовке противодействия такому антиконституционному мятежу в недрах КСУ? Во всяком случае Президент в своих выступлениях делал недоуменный вид как-будто это было для него как запоздалая новость!?
2, А если Вы знали и не предупредили Президента, то это называется измена и не выполнение своих прямых должностных обязанностей и должны публично покинуть эту должность, а Президент должен придумать Вам наказание, после которого Вы не сможете снова попасть в центральные органы власти.
3, А может это вообще сговор центральной власти с КСУ для каких-то пока не озвученных тайных целей?
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06.11.2020 20:43 Відповісти
Какими же добропорядочными людьми может заменить КС зеленая плесень? Юристами Коломойского? Я не представляю, чтобы они сделали как-то по другому.
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04.12.2020 23:42 Відповісти
 
 