Найманці РФ від початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС
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Російсько-окупаційні війська від початку цієї доби двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ОС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у районі населеного пункту Авдіївка противник застосовував стрілецьку зброю і гранатомети різних систем. Неподалік Новолуганського ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Ворожі постріли не становили загрози життю і здоров'ю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.
У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів території і передали на знищення 64 вибухонебезпечні предмети.
Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, в повному обсязі. Водночас українські захисники перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які підступні і провокаційні дії противника.
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У кого потерь нет? У окупантов? Почему у окупанта нет потерь?
Непонятно, ГШ хвастается или отчитывается, что у окупантов нет потерь?
Странный какой-то у нас ГШ.