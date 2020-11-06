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Найманці РФ від початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ від початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку цієї доби двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ОС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у районі населеного пункту Авдіївка противник застосовував стрілецьку зброю і гранатомети різних систем. Неподалік Новолуганського ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі постріли не становили загрози життю і здоров'ю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

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У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів території і передали на знищення 64 вибухонебезпечні предмети.

Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, в повному обсязі. Водночас українські захисники перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які підступні і провокаційні дії противника.

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Бутафорский президент и такое-же бутафорское "перемирие".
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06.11.2020 17:32 Відповісти
План действий по Донбассу понятный...
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06.11.2020 17:35 Відповісти
Найманці РФ від початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8824
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06.11.2020 18:07 Відповісти
В ДЫныРЕ всех кому меньше 55 прогнали через военкоматы и медкомиссии. Призывают на сборы на следующей неделе. У многих обострились давно забытые болезни и угасла любовь к молодой нарядной резервации.

Найманці РФ від початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6360
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06.11.2020 19:40 Відповісти
"дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет"

У кого потерь нет? У окупантов? Почему у окупанта нет потерь?

Непонятно, ГШ хвастается или отчитывается, что у окупантов нет потерь?
Странный какой-то у нас ГШ.
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06.11.2020 19:52 Відповісти
 
 