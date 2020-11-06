Закликаємо міжнародне співтовариство засудити вимогу окупантів у Криму про знесення храму ПЦУ в Євпаторії, - МЗС

Так зване "судове рішення" окупаційної "влади" Криму, яке вимагає демонтувати храм Православної Церкви України в місті Євпаторії та оплатити грошовий "штраф" є черговим проявом свавілля, спрямованого на обмеження свободи віросповідання.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Держава-агресор продовжує незаконне переслідування релігійних громад на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Черговим проявом свавілля, спрямованого на обмеження свободи віросповідання, стало т.зв. "судове рішення" окупаційної влади, яке вимагає демонтувати храм Православної Церкви України у місті Євпаторія та сплатити грошовий "штраф", - говориться в заяві.

У МЗС України наголосили, що зазначені дії є брутальним порушенням Російською Федерацією Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.

"З обуренням сприймаючи ці антиукраїнські дії, вчергове привертаємо увагу світової громадськості до руйнівного характеру присутності РФ на українській території, свідомої деструктивної політики окупаційної влади, спрямованої на винищення в Криму всього українського та пригнічення свободи віросповідання тих, хто піднімає свій голос проти спроби анексії", - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

МЗС України закликало міжнародне співтовариство дати належну оцінку черговому цинічному порушенню прав вірян на тимчасово окупованій території України та засудити протиправні дії держави-агресора.

Читайте також: Митрополит Климент: Не збираюся зносити храм ПЦУ в окупованій Євпаторії, питання включено в резолюцію ООН