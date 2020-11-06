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Закликаємо міжнародне співтовариство засудити вимогу окупантів у Криму про знесення храму ПЦУ в Євпаторії, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закликаємо міжнародне співтовариство засудити вимогу окупантів у Криму про знесення храму ПЦУ в Євпаторії, - МЗС

Так зване "судове рішення" окупаційної "влади" Криму, яке вимагає демонтувати храм Православної Церкви України в місті Євпаторії та оплатити грошовий "штраф" є черговим проявом свавілля, спрямованого на обмеження свободи віросповідання.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Держава-агресор продовжує незаконне переслідування релігійних громад на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Черговим проявом свавілля, спрямованого на обмеження свободи віросповідання, стало т.зв. "судове рішення" окупаційної влади, яке вимагає демонтувати храм Православної Церкви України у місті Євпаторія та сплатити грошовий "штраф", - говориться в заяві.

У МЗС України наголосили, що зазначені дії є брутальним порушенням Російською Федерацією Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.

"З обуренням сприймаючи ці антиукраїнські дії, вчергове привертаємо увагу світової громадськості до руйнівного характеру присутності РФ на українській території, свідомої деструктивної політики окупаційної влади, спрямованої на винищення в Криму всього українського та пригнічення свободи віросповідання тих, хто піднімає свій голос проти спроби анексії", - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

МЗС України закликало міжнародне співтовариство дати належну оцінку черговому цинічному порушенню прав вірян на тимчасово окупованій території України та засудити протиправні дії держави-агресора.

Читайте також: Митрополит Климент: Не збираюся зносити храм ПЦУ в окупованій Євпаторії, питання включено в резолюцію ООН

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Осуждать -то ,осуждать,но надо у МП отнять десятка 2 церквей и попросить Ануфрия,чтобы он похлопотал за церковь Климента.Так надёжней.Думаю будет удачно.И ещё можно закрыть богослужения во всех его церквях в связи с пандемией и тоже попросить вежливо.Усика натравить с Ломаченко,может они смогут?
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06.11.2020 18:01 Відповісти
Ну ну...А потом начнут плакать,что русских притесняют в Украине. Не дают мол помолится по вато-скрепному.Сами же нарываются.
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06.11.2020 19:00 Відповісти
Для Кирюхи пришло время сделать ручкой Лавре.
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06.11.2020 19:53 Відповісти
мрози крысчане ватные шоб вы выздохли там без воды и бегали с грязными сраками по говновстополю..чернотые суиньи..я все сказал.. Закликаємо міжнародне співтовариство засудити вимогу окупантів у Криму про знесення храму ПЦУ в Євпаторії, - МЗС - Цензор.НЕТ 4769
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06.11.2020 21:03 Відповісти
Как бывший крымчанин,- поддерживаю.
Требование оккупантов неправомерно и юридически невменяемо.
Многократный этноцид.
Будет дорого стоить грязноводному улусу.
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06.11.2020 22:51 Відповісти
Насрать им на ваши заявления,импотентные клоуны
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12.01.2021 11:21 Відповісти
Снос кафе лидера судакского Меджлиса,
Снос храма ПЦУ

Здравствуй, русский мир ... насилия и разрушения 🤔
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12.03.2021 15:18 Відповісти
 
 