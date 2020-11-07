"Нацкорпус" подав до суду на Ківу й інформаційний ресурс "Страна.ua" за поширення недостовірної інформації

Партія "Національний корпус" подала в суд на депутата Верховної Ради від ОПЗЖ Іллю Ківу і на ТОВ "Ласмак", що володіє інформаційним ресурсом "Страна.ua".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті політичної партії.

У позові йдеться про нанесення шкоди діловій репутації політичної партії "Національний корпус" напередодні місцевих виборів шляхом публікації і поширення на ресурсі "Страна.ua" інформації про обшуки в офісах політичної сили, яка не відповідає дійсності. Йдеться принаймні про два такі матеріали, які були поширені в період з 23 по 24 жовтня. Цю "неперевірену", згідно з позовом "Нацкорпусу", інформацію на сторінці у фейсбуці також опублікував нардеп Ілля Ківа.

Зокрема, повідомляється, що 23 жовтня 2020 року на інформаційному ресурсі Strana.ua було розміщено матеріал під назвою "СБУ втайне от Авакова провела массовыеобыски в "Нацкорпусе" и "Азове", а 24 жовтня 2020 року на цьому ж ресурсі було опубліковано матеріал "Обыски в "Азове" и "Нацкорпусе". Найдено оружие и наркотики. Готовились провокации на выборах. Все подробности".

"Ані Службою безпеки України, ані іншими правоохоронними органами не було проведено жодного обшуку або іншої слідчої дії щодо представників ПП "Національний корпус". Жодному відомому нам члену ПП "Національний корпус" не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, про які йдеться в опублікованих Відповідачем-1 ("Страна.ua". – Ред.) та згодом поширених Відповідачем-2 (Ілля Ківа. – Ред.) інформаційних матеріалах", - йдеться у позовній заяві "Нацкорпусу".

У документі також зазначається, що правоохоронні органи не проводили обшуків та інших слідчих дій у приміщеннях, які перебувають у власності "Нацкорпусу".

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З огляду на сказане вище "Національний корпус" звернувся до суду з вимогою визнати недостовірною і такою, що завдає шкоди діловій репутації, інформацію, поширену ТОВ "Ласмак" на "Страна.ua" і Іллею Ківою в Facebook. Також представники політичної сили вимагають спростування. У "Нацкорпусі" переконані, що поширення неперевіреної і свідомо неправдивої інформації напередодні виборів було "політичним замовленням", щоб уплинути на рейтинг партії і її кандидатів.

Нагадаємо, що на місцевих виборах представники "Нацкорпусу" стали депутатами місцевих рад у чотирнадцяти ОТГ Волинської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської, Херсонської, Вінницької, Закарпатської, Рівненської, Харківської, Черкаської та Чернівецької областей. На багатьох округах підрахунок голосів ще ведеться, тому вище зазначені результати вважати остаточними не можна.