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Новини Політика України
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Кива (301) Національний корпус (304)

"Нацкорпус" подав до суду на Ківу й інформаційний ресурс "Страна.ua" за поширення недостовірної інформації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Національний корпус" подала в суд на депутата Верховної Ради від ОПЗЖ Іллю Ківу і на ТОВ "Ласмак", що володіє інформаційним ресурсом "Страна.ua".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті політичної партії.

У позові йдеться про нанесення шкоди діловій репутації політичної партії "Національний корпус" напередодні місцевих виборів шляхом публікації і поширення на ресурсі "Страна.ua" інформації про обшуки в офісах політичної сили, яка не відповідає дійсності. Йдеться принаймні про два такі матеріали, які були поширені в період з 23 по 24 жовтня. Цю "неперевірену", згідно з позовом "Нацкорпусу", інформацію на сторінці у фейсбуці також опублікував нардеп Ілля Ківа.

Зокрема, повідомляється, що 23 жовтня 2020 року на інформаційному ресурсі Strana.ua було розміщено матеріал під назвою "СБУ втайне от Авакова провела массовыеобыски в "Нацкорпусе" и "Азове", а 24 жовтня 2020 року на цьому ж ресурсі було опубліковано матеріал "Обыски в "Азове" и "Нацкорпусе". Найдено оружие и наркотики. Готовились провокации на выборах. Все подробности".

"Ані Службою безпеки України, ані іншими правоохоронними органами не було проведено жодного обшуку або іншої слідчої дії щодо представників ПП "Національний корпус". Жодному відомому нам члену ПП "Національний корпус" не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, про які йдеться в опублікованих Відповідачем-1 ("Страна.ua". – Ред.) та згодом поширених Відповідачем-2 (Ілля Ківа. – Ред.) інформаційних матеріалах", - йдеться у позовній заяві "Нацкорпусу".

У документі також зазначається, що правоохоронні органи не проводили обшуків та інших слідчих дій у приміщеннях, які перебувають у власності "Нацкорпусу".

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З огляду на сказане вище "Національний корпус" звернувся до суду з вимогою визнати недостовірною і такою, що завдає шкоди діловій репутації, інформацію, поширену ТОВ "Ласмак" на "Страна.ua" і Іллею Ківою в Facebook. Також представники політичної сили вимагають спростування. У "Нацкорпусі" переконані, що поширення неперевіреної і свідомо неправдивої інформації напередодні виборів було "політичним замовленням", щоб уплинути на рейтинг партії і її кандидатів.

Нагадаємо, що на місцевих виборах представники "Нацкорпусу" стали депутатами місцевих рад у чотирнадцяти ОТГ Волинської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської, Херсонської, Вінницької, Закарпатської, Рівненської, Харківської, Черкаської та Чернівецької областей. На багатьох округах підрахунок голосів ще ведеться, тому вище зазначені результати вважати остаточними не можна.

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Топ коментарі
+18
Ватный ресурс, для прокацапского быдла
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06.11.2020 18:55
+16
Страна уа это вообще скотская газета.
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06.11.2020 18:54
+7
Эта страна. постоянно постит фейки.
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06.11.2020 19:02
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Страна уа это вообще скотская газета.
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06.11.2020 18:54 Відповісти
Ватный ресурс, для прокацапского быдла
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06.11.2020 18:55 Відповісти
Нацкорпус и кива ничем не лучше.
Разборки скунсов.
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06.11.2020 18:59 Відповісти
рУСККАЄ ДЛЯ РУСККАВА БИДЛА.
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06.11.2020 22:33 Відповісти
незабудьте поблагодарить юру луценко за 4-ре условных года...
билет в австрию гужве,часом,не сам юра покупал?
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06.11.2020 20:16 Відповісти
не трогайте ТУПОголового онаниста киви---его больно стукнули головой
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06.11.2020 20:58 Відповісти
В наші суди нема смислу іти. Тільки час витратиш.
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06.11.2020 18:56 Відповісти
Это метод против кивы? Суд? Вот у кивы есть метод: как почешет метод, так любой противник сбежит не оглядываясь.
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06.11.2020 18:56 Відповісти
Нацкорпус подал в суд на Киву и информационный ресурс "Страна.ua" за распространение недостоверной информации - Цензор.НЕТ 4018
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06.11.2020 19:09 Відповісти
Эта страна. постоянно постит фейки.
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06.11.2020 19:02 Відповісти
СРана.
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06.11.2020 22:34 Відповісти
і звичайні сплєтні. Коли на Майдані мужик позбивав людей, то ці животніє писали, що був п"яний, бо так люди на якомусь відео кричали.
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07.11.2020 01:22 Відповісти
Нацжоны, подавать надо не в суд на Киву, а Киву надо подавать на каштан.
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06.11.2020 19:08 Відповісти
пОЧИТАЙ РОЗУМНОГО:"Ніколи не був фанатиком чи особливим прихильником радикальних , а ще воєнізованих об"єднань, ГО, партій, які в скрутні часи, відсутності фінансування можуть використовуватись в різних незаконних заходах. Але треба визнати, що ці громадські формування, у значній мірі колишні бійці АТО, захисники України і є виразником українського патріотизму, можливо не завжди діють в рамках законодавства (це шкода), але більшість з них університетів не проходили, їх свідомість гартувалась в боях на фронті, без них такі фарисеї з руського путінського міра як ОПЗЖ взагалі б розпоясались, та й бояться цієї народної сили та їх гніву. Це свого роду фактор противаг чи навіть ричаг стримування антиукраїнських сил. А що ж Ви хочете в того кива, до кого там позиватись, ця особа явно не адекватна. Ну набрали в партію спеціалістів "по рукоблудію", так він скоріше там корисний як антирейтинг та такий собі бумеранг, коли від нього вилітає, а потім самого і б"є по тій же голові. А хлопців з Нацкорпусу закликаю бути толерантними, нікого дуже не бити, нехай добре працюють юристи в рамках закону, бо з право (ліво) суддям у нас не все гаразд".
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06.11.2020 22:37 Відповісти
коментар відмічено як спам
Так а что именно недостоверно? Сам факт обыска? Фото с обыска в статье страны? Или имена людей, приведенные в статье?
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06.11.2020 19:10 Відповісти
посмешище...этого лысого гуманоида надо просто рыхтовать битами ...
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06.11.2020 19:29 Відповісти
У этих аваковских подстилок рейтинг и так на уровне статистической погрешности, какой ещё ущерб ему можно нанести-то
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06.11.2020 19:31 Відповісти
Дрочера нужно пи&жить, это лучший суд. Точка.
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06.11.2020 19:52 Відповісти
це мабуть після того, як у Одесі адепти Поліграф Поліграфовича копняками розігнали "нацкорпус" - сатисфакції виключно держзаконами? Чи буде гібрид: вечорами - по понятіям, днем - "паліція, памагі наказать обідчіка"
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06.11.2020 20:39 Відповісти
Ніколи не був фанатиком чи особливим прихильником радикальних , а ще воєнізованих об"єднань, ГО, партій, які в скрутні часи, відсутності фінансування можуть використовуватись в різних незаконних заходах. Але треба визнати, що ці громадські формування, у значній мірі колишні бійці АТО, захисники України і є виразником українського патріотизму, можливо не завжди діють в рамках законодавства (це шкода), але більшість з них університетів не проходили, їх свідомість гартувалась в боях на фронті, без них такі фарисеї з руського путінського міра як ОПЗЖ взагалі б розпоясались, та й бояться цієї народної сили та їх гніву. Це свого роду фактор противаг чи навіть ричаг стримування антиукраїнських сил. А що ж Ви хочете в того кива, до кого там позиватись, ця особа явно не адекватна. Ну набрали в партію спеціалістів "по рукоблудію", так він скоріше там корисний як антирейтинг та такий собі бумеранг, коли від нього вилітає, а потім самого і б"є по тій же голові. А хлопців з Нацкорпусу закликаю бути толерантними, нікого дуже не бити, нехай добре працюють юристи в рамках закону, бо з право (ліво) суддям у нас не все гаразд.
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06.11.2020 20:43 Відповісти
цирковые титушки решили о себе напомнить.
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07.11.2020 09:59 Відповісти
 
 