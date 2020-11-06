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Втручання Угорщини у вибори: Кулеба і Сійярто домовилися "перегорнути сторінку"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Втручання Угорщини у вибори: Кулеба і Сійярто домовилися "перегорнути сторінку"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що домовився зі своїм угорським колегою Петером Сійярто відновити конструктивний діалог після втручання Будапешта в місцеві вибори в Україні.

Про це Кулеба написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Петер підтримав мою пропозицію перегорнути сторінку, на якій Україна й Угорщина нещодавно обмінялися болючими ударами. Ми обоє згодні, що треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому і надалі вибудовувати конструктивний діалог. Немає альтернативи добросусідству українського й угорського народів і нашому спільному європейському і євроатлантичному майбутньому", - написав Кулеба.

Глава МЗС України підкреслив, що Угорщина - важливий сусід України, а Петер Сійярто - його колега, з яким вони багато зробили, щоб вивести українсько-угорські відносини з піке і мати підтримку Угорщини в ЄС і НАТО.

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"Тому, коли дізнався, що Петер захворів на Covid-19, відразу по-людськи написав йому смс-повідомлення з побажанням швидкої перемоги над вірусом. Петер прочитав і передзвонив, подякував за підтримку. Ми нормально поговорили. Про роботу, ковід, життя і футбол. Звичайно і про останнє падіння в наших відносинах", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття.

МЗС України заявило, що "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України".

Пізніше стало відомо, що Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим особам через незаконну агітацію на Закарпатті.

У відповідь глава МЗС Угорщини Сійярто пригрозив заблокувати євроатлантичну інтеграцію України.

Втручання Угорщини у вибори: Кулеба і Сійярто домовилися перегорнути сторінку 01
Втручання Угорщини у вибори: Кулеба і Сійярто домовилися перегорнути сторінку 02

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Топ коментарі
+21
В морду плюнули и ничего: перевернем страницу!
У Кулебы уровень официанта.
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06.11.2020 19:15
+14
Тобто, ми маємо заплющити очі на діяння Угорщини ?
А чи не варто взяти ці факти і пред'явити в ті структури, в які ці підлі йоббики на нас поскаржились ?
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06.11.2020 19:09
+13
Вмешательство Венгрии в выборы: Кулеба и Сийярто договорились "перевернуть страницу" - Цензор.НЕТ 8961
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06.11.2020 19:20
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Тарас, ти дебіл?
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06.11.2020 19:09 Відповісти
бандера не зробив ничого неправильного Вмешательство Венгрии в выборы: Кулеба и Сийярто договорились "перевернуть страницу" - Цензор.НЕТ 7647
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06.11.2020 19:10 Відповісти
Згоден. Ось і не підспівуй кацапський пропаганді, клоун.
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06.11.2020 19:13 Відповісти
Треба всіх зальотних ватяників вчити правопису.
Бандера Степан Андрійович - пойняв, лапоть ?
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06.11.2020 19:16 Відповісти
«Не зробив нічого неправильного»! - Вау! В ангідійський коректують ****** negative!
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06.11.2020 20:39 Відповісти
З ким ви розібрались.....
Ви з якої країни дописуєте ? Чи не з Польщі ?
Так отож.
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06.11.2020 19:10 Відповісти
Я просто запропонував...
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06.11.2020 19:13 Відповісти
Так і "Закарпатську народну республіку" той Кулеба схаває...
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06.11.2020 19:08 Відповісти
До влади прийшла партія "міралюбойценой", на чолі з Зезідентом- "какаяразніцаватнікіліпатріот".
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06.11.2020 19:15 Відповісти
Вмешательство Венгрии в выборы: Кулеба и Сийярто договорились "перевернуть страницу" - Цензор.НЕТ 8961
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06.11.2020 19:20 Відповісти
Саме так... Пригадую як в моєму Миколаєві навесні 2014 року знайомі мусора казали: Мне все равно как получать зарплату, в рублях или в гривнах. Під...ри мокрожопі!
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06.11.2020 20:33 Відповісти
Зевлада

Вмешательство Венгрии в выборы: Кулеба и Сийярто договорились "перевернуть страницу" - Цензор.НЕТ 1892
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06.11.2020 19:08 Відповісти
Тобто, ми маємо заплющити очі на діяння Угорщини ?
А чи не варто взяти ці факти і пред'явити в ті структури, в які ці підлі ******* на нас поскаржились ?
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06.11.2020 19:09 Відповісти
То есть препятствовать нашему движению в НАТО они уже не будут, раз "перевернули страницу"? Правильно я понимаю?
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06.11.2020 19:09 Відповісти
Звісно, що вони будуть.
Їм же все дозволили - втручатись у внутрішні справи України.
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06.11.2020 19:12 Відповісти
ВЫ дозволили, а не мы. Пеца 5 лет им подмётки вылизывал. Никаких резких заявлений не делал. Одни только "призывы". Эта власть действует более радикально, хотя и не идеально. Я бы вообще использовал все возможные рычаги, чтобы наказать их и навсегда отбить охоту лезть в наши внутренние дела. А потом, когда "топор правосудия" был бы занесен над их головой, шантажировал бы их, как они нас 5 лет шантажируют "недопуском" в НАТО.
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06.11.2020 19:23 Відповісти
Можете перелічити факти підлизування Петею, на зразок цієї статті ?
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06.11.2020 19:27 Відповісти
Не. Это ты давай мне "факты" резких заявлений со стороны Пеци. Хватит меня на понт брать и вынуждать оправдываться.
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06.11.2020 19:41 Відповісти
Ви ж кажете, що ми нічого не робили...
Але, судячи з величезного незадоволення угорців, Петя на них тиснув.
І йому непотрібні ніякі заяви.
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06.11.2020 19:42 Відповісти
Я так понял, один прединдент на кусок уже есть, второй с востока, третий с запада и все, Ксения. как вам такой вариант? " Это не я.
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06.11.2020 20:17 Відповісти
Він тоді писав «пєрєсралісь са всємі сасєдямі!»
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06.11.2020 20:41 Відповісти
Перегорнули сторінку, що наші не будуть розкручувати агітацію Сійярто за угорську партію у день виборів на Закарпатті. "треба зробити правильні висновки з того, що сталося два тижні тому..."
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06.11.2020 19:25 Відповісти
Будет, еще как будут. Но уже с новой страницы
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06.11.2020 19:58 Відповісти
Типовий хохло-недо
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06.11.2020 19:13 Відповісти
актер из фильмов для дорослых Вмешательство Венгрии в выборы: Кулеба и Сийярто договорились "перевернуть страницу" - Цензор.НЕТ 6399
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06.11.2020 19:15 Відповісти
В морду плюнули и ничего: перевернем страницу!
У Кулебы уровень официанта.
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06.11.2020 19:15 Відповісти
та ну на хер того Сиярту...сколько он уже страниц напереворачивал... и все паскудит навязчиво и планомерно... брехло .
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06.11.2020 19:18 Відповісти
Кулеба, тобі хоч дозволено було сказати "ай- йя- йяй, нехАрАшо", чи дерьмак велів чемно вибачитися за недоречне зауваження, зроблене мад'ярам, з приводу їх безпардонного втручання в вибори суверенної держави Україна і намагання проштовхнути свою партію?
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06.11.2020 19:22 Відповісти
З ******** неможливо домовитись.Завжди пхають палки в колеса.цікаво по якій ціні газ отримують -жополизи
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06.11.2020 19:25 Відповісти
Мне стыдно за таких бесхребетных политиков, как Кулеба. Вот из-за таких и зневажають нашу страну.
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06.11.2020 19:30 Відповісти
тут один сусідній диктатор також в інтерв'ю на запитання про побиття своїх громадян попросив "перегорнути сторінку" і не повертатись до цього питання....
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06.11.2020 19:45 Відповісти
Кулеба любит глотать и глубокий горловой. Но мы перевЕрнем эту страницу😁
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06.11.2020 20:10 Відповісти
Ну теперь понятно, в какой области на западе Украины зе-капитулянты решили устроить свободную экономическую зону. Одним махом слить Украину и на кацапам и мадьярам.
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06.11.2020 21:19 Відповісти
с НАТО когда венгерский всериято перевернет страницу?Сливать территорию Украины тоже перевернуть страницу
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06.11.2020 21:25 Відповісти
Идиоты. Возятся с этими венграми. Видать тут большие бабки на контрабанде. Других причин не вижу
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06.11.2020 21:36 Відповісти
Непонятно,шо хочет Венгрия?Венгрия,шо ты хочешь?Объясни пожалуйста о своей доктрине развития на десять лет Брюсселю.Шо ты хочешь?Ты напасть на Украину хочешь?Грошей от москалей за позицию?Или вы убеждённые пе.ерасты не требующие доказательств для окружающих,но в своей ********** не уверены?! Втручання Угорщини у вибори: Кулеба і Сійярто домовилися "перегорнути сторінку" - Цензор.НЕТ 1401
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06.11.2020 21:58 Відповісти
Кулеба должен был перевернуть наглецу хлебало,а не утереться после плевка
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07.11.2020 02:51 Відповісти
вазелиновые очко-мазохисты.
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07.11.2020 09:57 Відповісти
 
 