Втручання Угорщини у вибори: Кулеба і Сійярто домовилися "перегорнути сторінку"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що домовився зі своїм угорським колегою Петером Сійярто відновити конструктивний діалог після втручання Будапешта в місцеві вибори в Україні.
Про це Кулеба написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Петер підтримав мою пропозицію перегорнути сторінку, на якій Україна й Угорщина нещодавно обмінялися болючими ударами. Ми обоє згодні, що треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому і надалі вибудовувати конструктивний діалог. Немає альтернативи добросусідству українського й угорського народів і нашому спільному європейському і євроатлантичному майбутньому", - написав Кулеба.
Глава МЗС України підкреслив, що Угорщина - важливий сусід України, а Петер Сійярто - його колега, з яким вони багато зробили, щоб вивести українсько-угорські відносини з піке і мати підтримку Угорщини в ЄС і НАТО.
"Тому, коли дізнався, що Петер захворів на Covid-19, відразу по-людськи написав йому смс-повідомлення з побажанням швидкої перемоги над вірусом. Петер прочитав і передзвонив, подякував за підтримку. Ми нормально поговорили. Про роботу, ковід, життя і футбол. Звичайно і про останнє падіння в наших відносинах", - зазначив міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття.
МЗС України заявило, що "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України".
Пізніше стало відомо, що Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим особам через незаконну агітацію на Закарпатті.
У відповідь глава МЗС Угорщини Сійярто пригрозив заблокувати євроатлантичну інтеграцію України.
Будь ласка, зачекайте...
Бандера Степан Андрійович - пойняв, лапоть ?
Ви з якої країни дописуєте ? Чи не з Польщі ?
Так отож.
А чи не варто взяти ці факти і пред'явити в ті структури, в які ці підлі ******* на нас поскаржились ?
Їм же все дозволили - втручатись у внутрішні справи України.
Але, судячи з величезного незадоволення угорців, Петя на них тиснув.
І йому непотрібні ніякі заяви.
У Кулебы уровень официанта.