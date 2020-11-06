Втручання Угорщини у вибори: Кулеба і Сійярто домовилися "перегорнути сторінку"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що домовився зі своїм угорським колегою Петером Сійярто відновити конструктивний діалог після втручання Будапешта в місцеві вибори в Україні.

Про це Кулеба написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Петер підтримав мою пропозицію перегорнути сторінку, на якій Україна й Угорщина нещодавно обмінялися болючими ударами. Ми обоє згодні, що треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому і надалі вибудовувати конструктивний діалог. Немає альтернативи добросусідству українського й угорського народів і нашому спільному європейському і євроатлантичному майбутньому", - написав Кулеба.

Глава МЗС України підкреслив, що Угорщина - важливий сусід України, а Петер Сійярто - його колега, з яким вони багато зробили, щоб вивести українсько-угорські відносини з піке і мати підтримку Угорщини в ЄС і НАТО.

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"Тому, коли дізнався, що Петер захворів на Covid-19, відразу по-людськи написав йому смс-повідомлення з побажанням швидкої перемоги над вірусом. Петер прочитав і передзвонив, подякував за підтримку. Ми нормально поговорили. Про роботу, ковід, життя і футбол. Звичайно і про останнє падіння в наших відносинах", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття.

МЗС України заявило, що "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України".

Пізніше стало відомо, що Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим особам через незаконну агітацію на Закарпатті.

У відповідь глава МЗС Угорщини Сійярто пригрозив заблокувати євроатлантичну інтеграцію України.



