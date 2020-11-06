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зона відчуження (195) Абрамовський Роман (48) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (19)

Через 50-60 років більша частина зони відчуження ЧАЕС стане придатною для життя, - очільник Мінприроди Абрамовський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Через 50-60 років більша частина зони відчуження ЧАЕС стане придатною для життя, - очільник Мінприроди Абрамовський

30-кілометрова зона відчуження має стати звичайною українською землею без обмежень через 50-60 років, проте в 10-кілометровій зоні люди ніколи не будуть жити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський сказав в інтерв'ю виданню "Фокус".

"У 10-кілометровій зоні ніколи не будуть жити люди, але 30-кілометрова має стати звичайною українською землею без обмежень через 50-60 років. За нашими прогнозами, за цей час радіоактивність елементів і конструкцій значно знизиться, а надзвичайно активні елементи сховаємо в геологічному сховищі", - сказав Абрамовський.

За його словами, всі кроки Мінприроди спрямовані на перетворення зони відчуження в безпечну зону. "Ми побудували новий безпечний конфайнмент, який у народі називається аркою. Зараз потрібно демонтувати нестабільні конструкції всередині арки, зняти зафіксовані елементи покрівлі. Це потрібно зробити, оскільки, якщо щось впаде і підніметься пил, рівень радіації підвищиться, неможливо буде зайти в арку у звичайних засобах захисту, доведеться задіяти маніпулятори", - зазначив міністр.

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Він підкреслив, що через 60 років потрібно буде вивчати питання про те, як розібрати арку. "За конструкцією її можна відкотити назад і повністю демонтувати, щоб розбирати конструкції об'єкта укриття. До цього потрібно буде витягти з четвертого енергоблоку всі активні паливні елементи, графіт, які були на даху, щоб Чорнобиль став екологічно безпечною системою. Більше там немає небезпечних об'єктів. Всі сховища (ядерних відходів), які будуються зараз, розраховані мінімум на 100 років. У нас повністю безпечне зберігання радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива, на рівні найкращих світових технологій", - підкреслив Абрамовський

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Топ коментарі
+7
Годам к 120-ти перееду туда обязательно. Через 50-60 лет большая часть зоны отчуждения ЧАЭС станет пригодной для жизни, - глава минприроды Абрамовский - Цензор.НЕТ 5286
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06.11.2020 19:10
+7
Она и сейчас пригодна к проживанию нардепов, олигархов и коррупционеров!
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06.11.2020 19:19
+5
Пусть зверушки проживут без людишек
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06.11.2020 20:20
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Годам к 120-ти перееду туда обязательно. Через 50-60 лет большая часть зоны отчуждения ЧАЭС станет пригодной для жизни, - глава минприроды Абрамовский - Цензор.НЕТ 5286
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06.11.2020 19:10 Відповісти
после короновируса уже никто никуда не переедет, даже в такой чистый райский уголок...
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06.11.2020 19:14 Відповісти
Она и сейчас пригодна к проживанию нардепов, олигархов и коррупционеров!
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06.11.2020 19:19 Відповісти
Если люди ещё останутся. А для живности-уже норм.
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06.11.2020 19:10 Відповісти
млеко яйки чернобыльские Через 50-60 лет большая часть зоны отчуждения ЧАЭС станет пригодной для жизни, - глава минприроды Абрамовский - Цензор.НЕТ 8754
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06.11.2020 19:13 Відповісти
черника
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06.11.2020 20:14 Відповісти
Грибочки
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06.11.2020 21:39 Відповісти
Картошечка молодая, смотрите какая крупная.
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06.11.2020 22:18 Відповісти
люди стесненные жилищным вопросом ринутся в васюки, киевляне и харьковчане скрежут зубами но не могут ничего поделать, васюки становятся элегантнейшим центром европы а скоро и всего мира Через 50-60 лет большая часть зоны отчуждения ЧАЭС станет пригодной для жизни, - глава минприроды Абрамовский - Цензор.НЕТ 611
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06.11.2020 19:12 Відповісти
Предлагаю туда принудительно селить депутатов и министров Через 50-60 лет большая часть зоны отчуждения ЧАЭС станет пригодной для жизни, - глава минприроды Абрамовский - Цензор.НЕТ 5070
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06.11.2020 19:15 Відповісти
Жить можно даже на свалках радиоактивной техники.
Правда, не очень долго.
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06.11.2020 19:17 Відповісти
100% - саме так до випадіння зубів та волосся
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06.11.2020 19:47 Відповісти
Там і зараз люди живуть.
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06.11.2020 19:19 Відповісти
Нужно сделать там салоконовую долину.
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06.11.2020 19:22 Відповісти
Амерций через 50 лет никуда не денется, пусть сам там живёт и внуков селит и грибами тамошними кормит
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06.11.2020 19:31 Відповісти
Интересно , а Земля к этому времени??? Через 50-60 лет большая часть зоны отчуждения ЧАЭС станет пригодной для жизни, - глава минприроды Абрамовский - Цензор.НЕТ 3666
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06.11.2020 19:40 Відповісти
И туда переедут те кто останется живой после covid19?
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06.11.2020 19:49 Відповісти
а шо ждать?еврейсий автономный округ нужен уже вчера...
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06.11.2020 19:53 Відповісти
Невже тільки одна ця територія залишиться придатною для життя?
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06.11.2020 20:12 Відповісти
Японцы на Фукусиме проводят работы и сужают загрязненную зону. Мы делаем аж ничего. Будем туристов возить, пока все дома не обрушатся и колесо обозрения не рухнет.
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06.11.2020 20:15 Відповісти
Пусть зверушки проживут без людишек
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06.11.2020 20:20 Відповісти
Абрамовський і його рідня перші кандидати на заселення. Виродки залиште природі ці місця, вона сама без вас уродів і казнокрадів все владнає, просто її не чіпайте років з 1000.
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06.11.2020 21:32 Відповісти
хорошее место под хранение радиоактивных отходов
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06.11.2020 21:32 Відповісти
Плохое. Хорошее место - там где скальные породы, а не песок в 200 метров глубиной и через который всё вымывается грунтовыми водами и уходит в Днепр.
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07.11.2020 00:50 Відповісти
 
 