Через 50-60 років більша частина зони відчуження ЧАЕС стане придатною для життя, - очільник Мінприроди Абрамовський

30-кілометрова зона відчуження має стати звичайною українською землею без обмежень через 50-60 років, проте в 10-кілометровій зоні люди ніколи не будуть жити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський сказав в інтерв'ю виданню "Фокус".

"У 10-кілометровій зоні ніколи не будуть жити люди, але 30-кілометрова має стати звичайною українською землею без обмежень через 50-60 років. За нашими прогнозами, за цей час радіоактивність елементів і конструкцій значно знизиться, а надзвичайно активні елементи сховаємо в геологічному сховищі", - сказав Абрамовський.

За його словами, всі кроки Мінприроди спрямовані на перетворення зони відчуження в безпечну зону. "Ми побудували новий безпечний конфайнмент, який у народі називається аркою. Зараз потрібно демонтувати нестабільні конструкції всередині арки, зняти зафіксовані елементи покрівлі. Це потрібно зробити, оскільки, якщо щось впаде і підніметься пил, рівень радіації підвищиться, неможливо буде зайти в арку у звичайних засобах захисту, доведеться задіяти маніпулятори", - зазначив міністр.

Дивіться також: Робот-собака Boston Dynamics допомагатиме уточнити розподіл радіації в Чорнобилі. ВIДЕО

Він підкреслив, що через 60 років потрібно буде вивчати питання про те, як розібрати арку. "За конструкцією її можна відкотити назад і повністю демонтувати, щоб розбирати конструкції об'єкта укриття. До цього потрібно буде витягти з четвертого енергоблоку всі активні паливні елементи, графіт, які були на даху, щоб Чорнобиль став екологічно безпечною системою. Більше там немає небезпечних об'єктів. Всі сховища (ядерних відходів), які будуються зараз, розраховані мінімум на 100 років. У нас повністю безпечне зберігання радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива, на рівні найкращих світових технологій", - підкреслив Абрамовський