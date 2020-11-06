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Новини Політика України
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ОБСЄ (1837) Тристороння контактна група (743) Арестович Олексій (239)

За фактом поранення нашого воїна на Донбасі в ОБСЄ направлено ноту, - Тристороння контактна група

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За фактом поранення нашого воїна на Донбасі в ОБСЄ направлено ноту, - Тристороння контактна група

Україна направила ноту до ОБСЄ у зв'язку з обстрілом на Донбасі, в результаті якого був поранений український військовий.

Про це заявив речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нота направляється щоразу, коли українські військові отримують поранення або гинуть. Реагування йде в робочому порядку, фіксуються обстріли та повідомляється про них. Була спільна заява країн Євросоюзу, в якій говорилося, що вони підтримують стриманість української сторони та спроби налагодити ситуацію через ТКГ. Ця підтримка багато вартує, це не порожні слова. Вони засудили Росію за обстріл і закликали її також використовувати ТКГ для розв'язання питань", — сказав Арестович.

Він також розповів, чи можна вивести озброєння з території Донбасу до початку наступного року, як прописано в плані дій з організації виборів на території ОРДЛО.

"Є приклад Ізраїлю, який з 1982 до 2000 роки тримав так звану зону безпеки в південному Лівані, яка була шириною 150 і глибиною в різних місцях до 30 км. І коли їм знадобилося 2000 року вийти, вони вийшли за одну ніч. Армія південного Лівану, яка була додатковою силою, також вийшла за одну ніч. Потрібно відрізняти технічну можливість та бажання. Технічно можуть вийти (військові з Донбасу - ред.) за тиждень або навіть швидше. Дивлячись як виходити, яку команду дасть Путін", — заявив речник української делегації в ТКГ.

Арестович заявив, що Україна змушує Путіна визначитися з подальшими діями.

"Я називаю те, що зараз відбувається, примусом до конкретизації. У них був такий термін "примус до миру". Минає рік з минулої зустрічі в Нормандському форматі. Підпис Путіна стоїть під протоколом. Він виконується російською стороною лише частково, і є ризик, що він взагалі буде зірваний. Питання, яке ми завжди ставимо російській делегації: ви взагалі хочете виконувати той документ, який підписав ваш президент, чи ви хочете порушити підпис Путіна? На них це дуже впливає, вони бліднуть і беруть перерву. І є питання, хоче Путін зберегти обличчя, вивести війська і врегулювати конфлікт на Донбасі? Певні ознаки цього є", — сказав він.

Читайте також: Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками. КАРТА

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Топ коментарі
+10
кроме нот наш писюнист ничего не тямет?
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06.11.2020 20:02
+9
ОБСЄ нас захистить ?
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06.11.2020 20:15
+8
В колокола млядь ещё позвоните....
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06.11.2020 20:16
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та да... Nota bene,блеать...
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06.11.2020 19:59 Відповісти
А раньше в таких случаях подгоняли арту и просто утюжили весь район. Чтобы и следа от орков не осталось. Но тогда командующий был нормальный, а не зеленая гнида.
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06.11.2020 21:52 Відповісти
у нормальных слуги с лехаимами живут под шконкой...
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06.11.2020 21:55 Відповісти
Ещё один кандидат на всеобщий посыл нах-арестович.
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06.11.2020 20:00 Відповісти
"Жила на лінієчці нота, що звалась, що звалася. "Ля". Для нас їй співати охота, а вийшло, а вийшло " Ля-Ля". - шкільна дитяча пісенька часів сирисири. Вдаримо нотами по витратах, тьху - перемир'ю.
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06.11.2020 20:01 Відповісти
кроме нот наш писюнист ничего не тямет?
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06.11.2020 20:02 Відповісти
Не надо ля-ля ,есть и другие ноты......
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06.11.2020 20:03 Відповісти
у путина болезнь паркинсона,это крах россии.
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06.11.2020 20:05 Відповісти
Що в голові в того ***** не знає і він сам. Багато ознак цього є.
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06.11.2020 20:06 Відповісти
Нота єто серьезно. Не то шо раньше...
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06.11.2020 20:07 Відповісти
Видимо это нота "ля".
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06.11.2020 20:10 Відповісти
Нота вместо прилета...
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06.11.2020 20:11 Відповісти
А потім зеблазні разом проскандують - "Пєрєвєрнуть страницу"... По факту ранения нашего воина на Донбассе в ОБСЕ направлена нота, - Трехсторонняя контактная группа - Цензор.НЕТ 341
Втручання Угорщини у вибори: Кулеба і Сійярто домовилися "перегорнути сторінку"
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06.11.2020 20:11 Відповісти
ОБСЄ нас захистить ?
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06.11.2020 20:15 Відповісти
В колокола млядь ещё позвоните....
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06.11.2020 20:16 Відповісти
Ще в спортлото напишіть. І в лігу сексуальних реформ
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06.11.2020 20:16 Відповісти
То вже будуть останні, найвищі інстанції... По факту ранения нашего воина на Донбассе в ОБСЕ направлена нота, - Трехсторонняя контактная группа - Цензор.НЕТ 5921
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06.11.2020 20:22 Відповісти
в суд подайте на оккупанта, дауны зелёные
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06.11.2020 20:22 Відповісти
А может лучше давайте мы будем уничтожать окупантов а они пускай ноты пишут?
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06.11.2020 20:22 Відповісти
ато у нас скоро людей не будет ноты писать
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06.11.2020 20:37 Відповісти
По факту ранения нашего воина на Донбассе в ОБСЕ направлена нота, - Трехсторонняя контактная группа - Цензор.НЕТ 8712
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06.11.2020 20:39 Відповісти
Какая нота направлена Си или Ми бемоль?
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06.11.2020 20:41 Відповісти
Потужно...
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06.11.2020 20:42 Відповісти
Оторвал бы свои яйца и отправил бы.
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06.11.2020 20:48 Відповісти
Це замість того, щоби знести позиції фєдєрастів вогнем...
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06.11.2020 21:11 Відповісти
За фактом поранення нашого воїна на Донбасі в ОБСЄ направлено ноту, - Тристороння контактна група - Цензор.НЕТ 5999
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06.11.2020 21:16 Відповісти
Вот такая "гражданская война".
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06.11.2020 21:16 Відповісти
А слабо дати наказ на знищення цілей, звідки прилетіло і побило наших солдат, зробити масований артобстріл та прорив на Горлівку з її оточенням і перекриття сполучення з Донецьком. А потім ноту додати в ОБСЄ: Ну "звиняйте, стреляли", а ті, як завжди, виразять глибоку стурбованість, диви і московіти всерйоз сприймуть стретегів. Але Верховному ніколи (бюджет), а Начальнику Генштабу зараз інше в голові, а солдати гинуть....
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06.11.2020 21:25 Відповісти
А за вбивство морпіха Журавля кому ноту предявити?
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06.11.2020 21:57 Відповісти
з приводу поранення нашого виськового надо не ноты протеста посылать в слепую, глухую обсе, а поставить мордор перед фактом... начнёте стрелять - будем валить со всех орудий и всего, что есть по вашим позициям. валить всё, что шевелится.
и всё... пару раз так рыпнуться, получат ****.лей и будет тишина.
они ведь научились когда, последний раз пошли в атаку, получили по щам и затихли. ну от только так учить быдло надо.
а разговоры - то до жопы, то с цивилизованными можно. тут не тот случай.
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07.11.2020 00:26 Відповісти
 
 