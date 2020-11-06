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У штабі Байдена пообіцяли вивести Трампа з Білого дому, якщо він не захоче піти самостійно
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Дональда Трампа можуть примусово видворити з Білого дому, якщо він не визнає результатів виборів.
Про це заявив представник штабу Байдена Ендрю Бейтс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.
"Як ми сказали 19 липня, на цих виборах рішення приймає американський народ. І уряд Сполучених Штатів цілком здатен вивести порушників з Білого дому", - сказав Бейтс у відповідь на повідомлення про те, що Трамп не планує визнавати поразку.
Вибори президента відбулися у Сполучених Штатах 3 листопада. Зараз у країні триває підрахунок голосів, Байден збільшує відрив від Трампа.
Топ коментарі
+47 саша паламарчук
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+44 саша паламарчук
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+36 Герхард
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Будь ласка, зачекайте...
Georgia - 2456560 Biden, 2452538 Trump.... 99% процентов посчитано
Nevada - 632558 Biden, 609901 Trump.... 93% процентa посчитано
Pennsylvania - 3323940 Biden, 3304356 Trump.... 96% процентов посчитано
Arizona - 1572346 Biden, 1535511 Trump.... 94% процентов посчитано
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тенденция во всех 4х штатах к увеличению разрыва в пользу байдена.
но рыжая, сама в себя влюбленная башка, сама не примет поражения и не уйдет,
значит тока вынос тела.
будет сложно, после окончательных результатов, а простого никто и не ожидал -
все заряжено, на запасе замок открыт...
а шо бояться? - оте 150 кило рыжей спеси?
проиграл - пошел вон....
и шо ты дураку сделаешь?
Предлагаю что Президент не оправдавший ожидание народа должен быть умерщвлен в рамках Закона стран.А то понапихались десятки ,,кандидатов,,которые ни за что не отвечают но имеют защиту пожизненно не зависимо от того что поимели миллионы своих сограждан.
А конвенция об отмене смертной казни для Президентов в виде исключения должна быть отамениа так как маньяк Чикитило убил десятки и сотни Президент население всей своей страны.
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Байден победил!!!!!!✌️✌️✌️✌️✌️
абиделось оно - не тот народ ему попался....
7 Ноября 2020 в США произошла Нео-Маркситская революция.