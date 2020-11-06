Депутатка СН Верещук підставляє Зеленського, пообіцявши провести на засідання комітету ВР протестувальників проти контролю над розрахунковими операціями, - журналіст Плінський
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Ірина Верещук, яка потрапила в парламент за списками партії "Слуг народу" і нещодавно балотувалася на пост мера Києва, 10 листопада пообіцяла провести в Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики представників протестного руху за скасування контролю над розрахунковими операціями.
Про це розповів у своєму паблік представник руху Сергій Доротич.
Слід зазначити, що норми закону щодо детінізації розрахункових операцій, які вимагають скасувати протестувальники, були внесені як невідкладні президентом Володимиром Зеленським минулого року і спрямовані на зменшення тіньової економіки в торгівлі.
Протестувальники ж вимагають натомість ухвалити законопроєкти 3853-1, 3853-2, авторства нардепа Южаніної.
"Після провалу мітингу і зашквара з "ювеліркою Разумкова" спонсори поставили ультиматум: "До кінця листопада закон Южаніної продавити". Відстрочка їх не цікавить.
Якщо не продавлять закон, проєкт SaveФОП закривають. Саме тому наступного тижня вони йдуть в атаку.
Доротич і Орлов агресивно штурмуватимуть комітет Гетманцева і вимагатимуть провести закон Южаніної за всяку ціну.
Доротич якимось чином втягнув у це Ірину Верещук, яка пообіцяла завести цих людей на комітет.
Чудова підстава для Зеленського (з боку Ірини)", - прокоментував у Фейсбуці ситуацію журналіст Плінський.
До агресивних дій протестувальники вдалися вже сьогодні - почали перекривати траси міжнародного значення в деяких великих містах, показуючи таким чином свою незгоду з введенням контролю за оборотами їх бізнесу. Додаткова вимога, яку оголошують присутні - не вводити карантин у зв'язку з епідемією Covid-19. Слід зазначити, що в Україні кількість хворих вже майже 10 000 за добу.
Будь ласка, зачекайте...
- пострадавшие от строительных манипуляций инвесторы
- всевозможные псевдоэкологи
Безграничные возможности парализовать работу мэрии!
Коли продали і просрали ВСЕ.
Уйдет в тень...
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Вы много таких знаете?
Запорол украинцам дешевые европейские авто и начал выпускать в Украине авто агрессора ВАЗ
АВТОР ЗАКОНА, запретив украинцам ввозить европейские дешевые авто , теперь собирает авто оккупанта и деньги оккупанту отдаёт
Запорізький автомобілебудівний завод оминає заборону на ввезення автомобілів з Росії шляхом складання напіврозібраних машин.
У вересні ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів для місцевого ринку у співпраці з Groupe Renault. Відбулася онлайн-презентація нової моделі, яку збиратимуть на ЗАЗ - купе-кроссовер Renault Arkana.
"Французька у цій моделі лише назва, бо Renault Arkana виготовляють на російському заводі "АвтоВАЗ". А "початок виробництва" на ЗАЗ - насправді є великовузловою збіркою, щоб оминути заборону на ввезення автомобілів з Росії"
Великовузлове складання - це коли завод-виробник поставляє у контейнерах вже готові до складання окремі агрегати та великі вузли.
Зазначається, що великовузлове складання часто використовується при імпорті автомобілів як спосіб обходу високих імпортних мит або акцизних зборів. Зазвичай митні ставки на деталі є нижчими, ніж на готовий автомобіль.
ЗАЗ входить до корпорації "Укравто", що належить українському бізнесмену Таріелу Васадзе. Він є засновником та співвласником "УкрАвтоВАЗу" - компанії, яка є офіційним імпортером автомобілів Lada в Україні.
При прошлой власти протестующие всех мастей для журналистов Бениного канала бьіли борцами за справедливость.