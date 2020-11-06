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Новини Економіка
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комітет (202) Верещук (232)

Депутатка СН Верещук підставляє Зеленського, пообіцявши провести на засідання комітету ВР протестувальників проти контролю над розрахунковими операціями, - журналіст Плінський

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Депутатка СН Верещук підставляє Зеленського, пообіцявши провести на засідання комітету ВР протестувальників проти контролю над розрахунковими операціями, - журналіст Плінський

Ірина Верещук, яка потрапила в парламент за списками партії "Слуг народу" і нещодавно балотувалася на пост мера Києва, 10 листопада пообіцяла провести в Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики представників протестного руху за скасування контролю над розрахунковими операціями.

Про це розповів у своєму паблік представник руху Сергій Доротич.

Слід зазначити, що норми закону щодо детінізації розрахункових операцій, які вимагають скасувати протестувальники, були внесені як невідкладні президентом Володимиром Зеленським минулого року і спрямовані на зменшення тіньової економіки в торгівлі.

Протестувальники ж вимагають натомість ухвалити законопроєкти 3853-1, 3853-2, авторства нардепа Южаніної.

"Після провалу мітингу і зашквара з "ювеліркою Разумкова" спонсори поставили ультиматум: "До кінця листопада закон Южаніної продавити". Відстрочка їх не цікавить.

Якщо не продавлять закон, проєкт SaveФОП закривають. Саме тому наступного тижня вони йдуть в атаку.

Доротич і Орлов агресивно штурмуватимуть комітет Гетманцева і вимагатимуть провести закон Южаніної за всяку ціну.

Доротич якимось чином втягнув у це Ірину Верещук, яка пообіцяла завести цих людей на комітет.

Чудова підстава для Зеленського (з боку Ірини)", - прокоментував у Фейсбуці ситуацію журналіст Плінський.

До агресивних дій протестувальники вдалися вже сьогодні - почали перекривати траси міжнародного значення в деяких великих містах, показуючи таким чином свою незгоду з введенням контролю за оборотами їх бізнесу. Додаткова вимога, яку оголошують присутні - не вводити карантин у зв'язку з епідемією Covid-19. Слід зазначити, що в Україні кількість хворих вже майже 10 000 за добу.

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Топ коментарі
+13
Да кто его уже только не подставляет. Знал какое быдло с мусорок приволок. Теперь выгребай по полной.
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06.11.2020 21:04
+9
Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 9134
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06.11.2020 22:43
+8
Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 4460
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06.11.2020 22:57
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Да кто его уже только не подставляет. Знал какое быдло с мусорок приволок. Теперь выгребай по полной.
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06.11.2020 21:04 Відповісти
Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 9134
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06.11.2020 22:43 Відповісти
Даже специфічна новина.
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06.11.2020 21:06 Відповісти
На зонтиках прилетят на комитет.
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06.11.2020 21:10 Відповісти
эта сосна ближе к рабиновичу...
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06.11.2020 22:38 Відповісти
А зЁ вже провів детіньозацію своїх доходів? Як невідкладний приклад для наслідування ФОПами
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06.11.2020 22:40 Відповісти
отдайте ей зонтик, зонтик этой даме и ручкой по толще.
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06.11.2020 22:40 Відповісти
Судя по всему в СН, поставить Зеленского в дурацкое положение, это правило хорошего тона.
Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 7792
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06.11.2020 22:43 Відповісти
Интересно, какое бы быдло Верещук привела на заседание КиевРады, стань она мэром.
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06.11.2020 22:44 Відповісти
С вероятностью 90%
- пострадавшие от строительных манипуляций инвесторы
- всевозможные псевдоэкологи
Безграничные возможности парализовать работу мэрии!
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06.11.2020 22:48 Відповісти
Ця раворуська хвойда багато на себе бере.Мабуть пора знову в гори повертатись,цій горній вівці.
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06.11.2020 22:45 Відповісти
Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 4460
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06.11.2020 22:57 Відповісти
Лісовий Брат@lemberg_15



Коли продали і просрали ВСЕ.

Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 3009
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06.11.2020 22:47 Відповісти
зебоба теж наобыцяв, але як приперло то " я вам ничего не должен..." тож отож "№й сосали комбайнери дорогенькі, а пєрдак зелений вже не горить, а палає і не згасає! а ось які дії цей фокуснік зможе зробити непрогнозовані, так як воно вже не контролює ситуацію більше року, якщо слідкувати за роботою його підлеглих на протязі цього часу. факт є факт)(
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06.11.2020 22:49 Відповісти
Яка вона мерзотна.
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06.11.2020 22:50 Відповісти
Ну не дарма вона ж Ірка Попінс Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 5657
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06.11.2020 22:50 Відповісти
ця новина викликає глибоке занепокоєння
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06.11.2020 22:52 Відповісти
Она шо не улетела ?
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06.11.2020 22:53 Відповісти
Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 3145
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06.11.2020 23:01 Відповісти
На кой хер Бубочка требовал ввести кассовые аппараты для базарников? Они ведь за него голосовали. Всем глотки грызли, абы не барыга. И вот теперь...Ты же абищал. Бубочка....Бе-е-е-ее-...
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06.11.2020 22:55 Відповісти
Только для базарников? Представьте, человек сдает квартиру или помещение по белому договору и , идиот, платит ЕН! Ну ЗАЧЕМ ему кассовый аппарат,его эксплуатация , штафы и пр?
Уйдет в тень...
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06.11.2020 23:23 Відповісти
Представьте, человек сдает квартиру или помещение по белому договору

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вы много таких знаете?
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07.11.2020 00:46 Відповісти
Достаточно)))
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07.11.2020 00:49 Відповісти
коментар відмічено як спам
Южанина, верещюк, гетманцев. Вся банда патриотов и торговых портнеров взборе. Соевая гадюка -зеленая жаба 😷
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06.11.2020 23:02 Відповісти
Ещё Васадзе забыли - автора закона про евробляхи
Запорол украинцам дешевые европейские авто и начал выпускать в Украине авто агрессора ВАЗ
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06.11.2020 23:08 Відповісти
Ктото покупает ваз?😮
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06.11.2020 23:18 Відповісти
Так васадзе сейчас их рассует по салонам
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06.11.2020 23:22 Відповісти
ИТАК ЗАКОН ПРО ЕВРОБЛЯХИ
АВТОР ЗАКОНА, запретив украинцам ввозить европейские дешевые авто , теперь собирает авто оккупанта и деньги оккупанту отдаёт

Запорізький автомобілебудівний завод оминає заборону на ввезення автомобілів з Росії шляхом складання напіврозібраних машин.
У вересні ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів для місцевого ринку у співпраці з Groupe Renault. Відбулася онлайн-презентація нової моделі, яку збиратимуть на ЗАЗ - купе-кроссовер Renault Arkana.
"Французька у цій моделі лише назва, бо Renault Arkana виготовляють на російському заводі "АвтоВАЗ". А "початок виробництва" на ЗАЗ - насправді є великовузловою збіркою, щоб оминути заборону на ввезення автомобілів з Росії"
Великовузлове складання - це коли завод-виробник поставляє у контейнерах вже готові до складання окремі агрегати та великі вузли.
Зазначається, що великовузлове складання часто використовується при імпорті автомобілів як спосіб обходу високих імпортних мит або акцизних зборів. Зазвичай митні ставки на деталі є нижчими, ніж на готовий автомобіль.
ЗАЗ входить до корпорації "Укравто", що належить українському бізнесмену Таріелу Васадзе. Він є засновником та співвласником "УкрАвтоВАЗу" - компанії, яка є офіційним імпортером автомобілів Lada в Україні.
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06.11.2020 23:31 Відповісти
Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 9462
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06.11.2020 23:07 Відповісти
обождите, под новый год будут фото еще те, на фоне Бедлого дома.
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07.11.2020 01:43 Відповісти
Это так мило, когда за Зеленского переживает журналист "1+1" Плинский...
При прошлой власти протестующие всех мастей для журналистов Бениного канала бьіли борцами за справедливость.
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06.11.2020 23:30 Відповісти
Депутатка СН Верещук підставляє Зеленського, пообіцявши провести на засідання комітету ВР протестувальників проти контролю над розрахунковими операціями, - журналіст Плінський - Цензор.НЕТ 4115
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06.11.2020 23:35 Відповісти
Мдя, Сулима(н) Пашамович - в ударе.
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07.11.2020 01:30 Відповісти
Продажный шлюшка Плинский какое имеет значение к этой теме (РРО)? Отрабатывает бабло?
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07.11.2020 06:52 Відповісти
Відразу було видно,мутна шкіра верещук.
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07.11.2020 06:53 Відповісти
Ведение рро - это прямая дорога до взяток, ведь штрафы будут выписывать обязательно, приклепаться можно даже к столбу
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07.11.2020 10:36 Відповісти
 
 