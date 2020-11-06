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Мер Тернополя Надал переміг у першому турі виборів, набравши 75% голосів виборців, - ЦВК
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міський голова Тернополя Сергій Надал переміг на виборах мера в першому турі, за нього проголосували 74,59% виборців,
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Центрвиборчкому України.
Всього у виборах брало участь 10 кандидатів, які набрали від 0,52% до 5,88%.
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