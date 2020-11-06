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Новини Політика України
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Тернопіль (189) Надал (27)

Мер Тернополя Надал переміг у першому турі виборів, набравши 75% голосів виборців, - ЦВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мер Тернополя Надал переміг у першому турі виборів, набравши 75% голосів виборців, - ЦВК

Міський голова Тернополя Сергій Надал переміг на виборах мера в першому турі, за нього проголосували 74,59% виборців,

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Центрвиборчкому України.

Всього у виборах брало участь 10 кандидатів, які набрали від 0,52% до 5,88%.

Читайте також: ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій

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"Свобода" рулит.
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06.11.2020 21:50 Відповісти
ЖідабЄндьйорривіц са Свабоди.
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06.11.2020 22:19 Відповісти
А Гевко? Черговий клоун в сра"і?
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06.11.2020 21:52 Відповісти
Просто конкуренты не додумались выставить на выборы Федерера Мер Тернополя Надал переміг у першому турі виборів, набравши 75% голосів виборців, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4897
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06.11.2020 22:57 Відповісти
В Тернополі лише сліпий і глухий не знають, хто такий Надал і його "команда". Не моргнувши оком порушать Конституцію і Закон, якщо їм це вигідно. Цинічні, брехливі, демагогічні і маніпулюючі особи. І одночасно проживає значний (судячи з результатів виборів) % люмпена, наївного, довірливого, мовчазного і цілком байдужого населення.
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06.11.2020 23:29 Відповісти
Та нічого тут особливого...Харків голосує напевне краще...Київ то нарік то спортсмен...Свобода вже давно не свобода на верхніх поверхах...
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06.11.2020 23:35 Відповісти
Дараґой таваріщь Виктор! Ну от нафіга тобі ота нещасна, збідована, чужа для тебе Україна?! У тебе вдома, у Вологді, салав'ї пают, ніхто не мовкає, ні одної фашистської вишиванки, ні одного тризуба, ні одного націоналіста, зарплати захмарні, боярышніковыє рєкі в калбасних бєрєгах! Рай! Там рай, щастя, а ти тут страждаєш? Ну заради чого ти себе так катуєш?!
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07.11.2020 11:55 Відповісти
Здурів чисто. Вар'ят напевно. Чи з Петриків втік?
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11.11.2020 12:21 Відповісти
Українці Тернополя обрали українську владу . Розумні люди.
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07.11.2020 01:39 Відповісти
Ще б 4 кацапів на різних кінцях міста повісили і все було б якнайкраще.
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07.11.2020 06:55 Відповісти
 
 