Мер Тернополя Надал переміг у першому турі виборів, набравши 75% голосів виборців, - ЦВК

Міський голова Тернополя Сергій Надал переміг на виборах мера в першому турі, за нього проголосували 74,59% виборців,

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Центрвиборчкому України.

Всього у виборах брало участь 10 кандидатів, які набрали від 0,52% до 5,88%.

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