Марків міг би визнати провину й отримати помилування президента Італії, але вирішив цього не робити, - Аваков
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Нацгвардієць Віталій Марків, якого суд першої інстанції в Італії засудив до 24 років ув'язнення за вбивство журналістів на Донбасі, а апеляційний суд виправдав, відмовився визнати свою провину і просити італійського президента про помилування.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.
"Віталію, ти ж розумієш, що є один шлях: визнати провину і попросити помилування. І тоді буде зрозуміло, що якби це сталося, його би помилував президент Італії, припустимо, відправив би в Україну", - розповів Аваков.
За словами міністра внутрішніх справ, такий розвиток подій дуже зашкодив би Україні.
"Другий позов був проти України. Це означало б, що українські воїни здійснювали військові злочини", - пояснив Аваков.
"Віталій тоді сказав: "Я на це не можу піти". Скільки треба - стільки буду, за мене держава бореться", - додав він.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.
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пропагандистский эффект получился очень правильный, тут никаких денег не жалко!
имидж Украины, отстаивающей права своих граждан, взлетел в космос
ну не трупы ж убиенных на линии фронта после перемирия
)))
Аваков витягнув свого солдата із тюрми, а Заленський, взяв під "свій особистий контроль" пораненого солдата, який чотири доби стікав кров'ю і помер.
То хто з цих двох тварюка, а хто ні?