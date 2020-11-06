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Марків міг би визнати провину й отримати помилування президента Італії, але вирішив цього не робити, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Події

Марків міг би визнати провину й отримати помилування президента Італії, але вирішив цього не робити, - Аваков

Нацгвардієць Віталій Марків, якого суд першої інстанції в Італії засудив до 24 років ув'язнення за вбивство журналістів на Донбасі, а апеляційний суд виправдав, відмовився визнати свою провину і просити італійського президента про помилування.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Віталію, ти ж розумієш, що є один шлях: визнати провину і попросити помилування. І тоді буде зрозуміло, що якби це сталося, його би помилував президент Італії, припустимо, відправив би в Україну", - розповів Аваков.

За словами міністра внутрішніх справ, такий розвиток подій дуже зашкодив би Україні.

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"Другий позов був проти України. Це означало б, що українські воїни здійснювали військові злочини", - пояснив Аваков.

"Віталій тоді сказав: "Я на це не можу піти". Скільки треба - стільки буду, за мене держава бореться", - додав він.

Також читайте: Я був в одній із найбільших в'язниць Ломбардії, де сиділи засуджені за тяжкі злочини: мене помістили на поверх з обмеженими правами, - Марків

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

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Топ коментарі
+8
Очередную Наденьку лепят ?
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06.11.2020 21:59
+7
Аваков, хватит пиариться! Да, ты не позволил превратить Харьков в хнр, так же, как бэня Днепр. Это были ваши бизнес-интересы. Украину вы имели ввиду, прикидываясь патриотами. Еврей и армянин. Вы - антиукраинские твари! Писец на стрьоме!)
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06.11.2020 22:16
+6
а ещё маркив мог прилететь домой на геликоптерах авакова...
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06.11.2020 22:02
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Очередную Наденьку лепят ?
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06.11.2020 21:59 Відповісти
посмотрим ...все тайное становится явным
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06.11.2020 22:02 Відповісти
Особенно мне понравилось, как он четко речь толкал после 3 лет кутузки. И так это было кому-то нужно...Украинскому народу, наверное.
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06.11.2020 22:27 Відповісти
Ты просто вырос среди лишнехромосомных дебилов, и человек внятно излагающий свои мысли вызывает у тебя неподдельный ужос Марків міг би визнати провину й отримати помилування президента Італії, але вирішив цього не робити, - Аваков - Цензор.НЕТ 8164
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06.11.2020 23:04 Відповісти
Это у тебя пограничное состояние, которое заливаешь водярой. Но работу свою делаешь неплохо.
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06.11.2020 23:31 Відповісти
Обжёгшись на молоке , дуют на воду !
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06.11.2020 22:37 Відповісти
а ещё маркив мог прилететь домой на геликоптерах авакова...
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06.11.2020 22:02 Відповісти
было бы дешевле в 6 раз, чем он фактически прилетел на чартерном самолёте Авакова за 800 тысяч
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06.11.2020 22:16 Відповісти
ты еще напиши что почетный караул обошелся в х грн. Марків міг би визнати провину й отримати помилування президента Італії, але вирішив цього не робити, - Аваков - Цензор.НЕТ 7864
пропагандистский эффект получился очень правильный, тут никаких денег не жалко!
имидж Украины, отстаивающей права своих граждан, взлетел в космос Марків міг би визнати провину й отримати помилування президента Італії, але вирішив цього не робити, - Аваков - Цензор.НЕТ 2007
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06.11.2020 23:07 Відповісти
Маркив мог бы признать вину и получить помилование президента Италии, но решил этого не делать, - Аваков - Цензор.НЕТ 1791 Теперь Аваков его усыновит.
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06.11.2020 22:02 Відповісти
больше некого.

ну не трупы ж убиенных на линии фронта после перемирия
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06.11.2020 22:17 Відповісти
...и новообразованной семьей оба придут насаживать тебя на бутылку Марків міг би визнати провину й отримати помилування президента Італії, але вирішив цього не робити, - Аваков - Цензор.НЕТ 9078
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06.11.2020 23:08 Відповісти
Кто о чём, а пи22р о бутылке.
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06.11.2020 23:11 Відповісти
а теперь самое время пояснить хлопцу, ради чего он сидел.
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06.11.2020 22:16 Відповісти
Аваков, хватит пиариться! Да, ты не позволил превратить Харьков в хнр, так же, как бэня Днепр. Это были ваши бизнес-интересы. Украину вы имели ввиду, прикидываясь патриотами. Еврей и армянин. Вы - антиукраинские твари! Писец на стрьоме!)
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06.11.2020 22:16 Відповісти
После прочтения Вашего коммента у некоторых читателей может возникнуть интуитивное сомнение в том, что Вы не до конца уверены в патриотизме Авакова и Коломойскага...
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06.11.2020 22:20 Відповісти
Да и пусть себе интуитивно сомневаются. И правильно сделают. )
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06.11.2020 22:33 Відповісти
Макс Полиграф - вот этот точно не сомневается.
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06.11.2020 23:29 Відповісти
НЕТ ,что у него дедушка Шариков или Швондер и он очистке служит.
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07.11.2020 07:03 Відповісти
кого ты предлагаешь вместо них? молдаванина Бойко?
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06.11.2020 23:09 Відповісти
Шариков, ты чьо хамишь?! Бойка - на помойку! Ну а шо, только Порох остаётся. А ты пойди ещё на помойке поройся. Туда вчера партию петрушек из 95-го квартала ,(не кладбище), вытряхнули! Може чавось надыбаешь..
)))
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06.11.2020 23:24 Відповісти
разве в Италии есть президент? Я думал там только крёстный и римский папы.
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06.11.2020 22:26 Відповісти
Маркива надо отправить работать в мин Юст к Малюське . Он точно знает как надо организовывать тюрьмы по западному .
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06.11.2020 22:30 Відповісти
Малюська что-то пытается сделать. Среди их болота, кулеба ещё нравится. Остальное днище
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07.11.2020 08:10 Відповісти
Відволікання уваги...
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06.11.2020 22:34 Відповісти
Представляю какой вой поднимут порохосвины, если Маркив встретит Гыга и поговорит с ним как минометчик с говнометчиком.
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06.11.2020 22:50 Відповісти
Аваков робив те, що не робив Зеленський.
Аваков витягнув свого солдата із тюрми, а Заленський, взяв під "свій особистий контроль" пораненого солдата, який чотири доби стікав кров'ю і помер.
То хто з цих двох тварюка, а хто ні?
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07.11.2020 07:39 Відповісти
Итальянцы мошенники. В Италии экспертиза выявила, что большая часть ведущих итальянских маслоделов под видом Extra Virgin выпускали низкосортное масло, отнюдь не итальянского происхождения. Производители по которым было проведено расследование включают в себя известные мировые имена. Компании обвинялись в том, что под видом «extra-virgin olive oil» (самого высшего класса в категории оливковых масел), продавались низкосортные масла из Греции, Марокко и Туниса, в редких случаях с добавлением части масла изготовленного в Италии. Естественно, продукция реализовывалась как в самой Италии, так и шла на экспорт в европейские страны. Также в товаре было выявлено наличие плесени и прочих компонентов, которых не должно быть в масле указанного качества.
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07.11.2020 08:05 Відповісти
Говоришь Маркив и подразумеваешь Аваков.
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07.11.2020 16:20 Відповісти
 
 