УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
28882 відвідувача онлайн
Новини Події
2418 23
бойовик (1741) Луганщина (1680) вирок (427) найманці РФ (1480)

На Луганщині найманця із батальйону "Призрак" засуджено до 5 років ув'язнення з випробувальним терміном 3 роки, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

На Луганщині найманця із батальйону "Призрак" засуджено до 5 років ув'язнення з випробувальним терміном 3 роки, - прокуратура

Сєвєродонецький міський суд прирік місцевого жителя, який перебував у НЗФ РФ "Призрак", до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Встановлено, що у квітні 2014 житель Сєвєродонецька брав участь у діяльності так званої "охорони громадського порядку" в НЗФ "Призрак". Виконуючи вказівки "керівництва", він ніс службу на одному з блокпостів, де виконував контрольно-пропускні функції: перевіряв документи і з'ясовував мету прибуття на територію формування. Крім того, в його обов'язки входило здійснення пристрілки автоматичної зброї.

"Засуджений повністю визнав свою провину, сприяв слідству і дав свідчення про інших учасників незаконних збройних формувань", - сказано в повідомленні прокуратури.

Читайте також: Керівнику підпільної в’язниці "Ізоляція" на Донеччині заочно повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+14
Сепарня гнилая,а не мог этот "суд" наградить ублюдка,премию там выписать,не? Тьху,гыдота.
показати весь коментар
06.11.2020 22:07
+12
в его обязанности входило осуществление пристрелки автоматического оружия.- Незаконное ношение и использование оружия уже до 7 лет тянет. Плюс терроризм и измена Родины. Откуда же вы твари ему статью *за хулиганство* нашкрябали?
показати весь коментар
06.11.2020 22:31
+9
За что ему такое строгое наказание? Он что стакан семечек украл что ему ах 4 года условно дали? Желаю чтобы судьи в один прекрастный день получили отдачу от своих решений.
показати весь коментар
06.11.2020 22:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сепарня гнилая,а не мог этот "суд" наградить ублюдка,премию там выписать,не? Тьху,гыдота.
показати весь коментар
06.11.2020 22:07 Відповісти
А почему почетной грамаотой не наградили?
показати весь коментар
06.11.2020 22:08 Відповісти
ну почти как гужва...
орденом св.сивохи наградите...
показати весь коментар
06.11.2020 22:12 Відповісти
Вы,млять,ему еще подьемные выплатите.
показати весь коментар
06.11.2020 22:17 Відповісти
Щоб не сидіти у тюрмі треба бути не патріотом, а найманцем.
показати весь коментар
06.11.2020 22:19 Відповісти
Сколько это будет длиться Зеленский???!!
показати весь коментар
06.11.2020 22:24 Відповісти
Ну вообще-то мизерные или условные сроки террористам начали давать еще при шоколадном патриоте панамы (одна скидочка имени гади сявченко чего стоит), при зельцмане это просто продолжилось.
показати весь коментар
07.11.2020 02:08 Відповісти
Т. е. 6 лет воевать против своей Родины было недостаточно для испытания? Пусть еще 3 года вредит.
показати весь коментар
06.11.2020 22:29 Відповісти
За что ему такое строгое наказание? Он что стакан семечек украл что ему ах 4 года условно дали? Желаю чтобы судьи в один прекрастный день получили отдачу от своих решений.
показати весь коментар
06.11.2020 22:29 Відповісти
в его обязанности входило осуществление пристрелки автоматического оружия.- Незаконное ношение и использование оружия уже до 7 лет тянет. Плюс терроризм и измена Родины. Откуда же вы твари ему статью *за хулиганство* нашкрябали?
показати весь коментар
06.11.2020 22:31 Відповісти
Это лично Порох позвонил судьям для мъягкого решения..
.
Он давно с ТОЙ стороной договорился..
показати весь коментар
06.11.2020 22:36 Відповісти
Эти ваши законы, делают поблажки сепаратистам, или же специально для них писаны. А кто подтвердит, что он не убивал наших воинов, или верите их словам? Сколько уже было таких случаев, и все твердят, что были на блокпосту, или же охраняли склады. А вы дебилы им верите, лапшу труханите с ушей, не будьте такими наивными, сепаратисты этим и пользуются.
показати весь коментар
06.11.2020 22:39 Відповісти
Это не законы, а их трактовка, причем сам факт, того что судят их суды расположенные в Донецкой и Луганской областях, не львовские например явно не играет на пользу правосудию. При этом при желании только за "дежурство на блок посту" можно накрутить и посягательство на свободу и имущество граждан, создание и участие в НВФ, посягательство на территориальную целостность и т.д. И тут еще нужно учитывать, что дела зачастую сливают еще на этапе следствия, когда в обмен на нахрен не нужные и неактуальные сведения 2014-го года заключается сделка со следствием и в итоге террористы получают условные сроки и ждут часа "Ч", когда опять можно будет убивать укропов и биндер.
показати весь коментар
07.11.2020 02:16 Відповісти
Уже даже одно, что он пристреливал оружие, (которым убивали наших солдат, да и мирных жителей), делает его соучастником, помогал им в убийстве. А вам не кажется, что этот суд, на стороне этих самих сепаратистов???
показати весь коментар
06.11.2020 22:55 Відповісти
А че вы думаете из тут ловят?
Они стали возвращатся
А фуле - американская рыбалка. Поймали, пожурили, отпустили
Не конфискации имущества, ни лишения гражданских прав (голосовать будет, угадайте за кого)
А попробуйте что-нибуть сделать этой падали - присядите на десятилетия.
Похоже, не ту страну называют парашей
показати весь коментар
06.11.2020 22:59 Відповісти
Все судочинство в Україні побудоване на максимальному захисті злочинців від законослухняних громадян. Вороги уже давно зрозуміли що судді це найефективніші руйнівники України. Перший етап успішно завершений - захопити судову владу в Україні. А далі закріпити повну зневіру у справедливість і посіяти роздратування в усьому суспільстві.
показати весь коментар
06.11.2020 23:06 Відповісти
А убивал он Украинцев тоже с испытательным сроком? Этих сепарских судей с прокурватурой и ментами самих давно по березкам распределить. Хотя какая разница, для шморкли, кто убивает Украинцев.
показати весь коментар
06.11.2020 23:08 Відповісти
Ну, а прокуратура согласна с приговором?
показати весь коментар
06.11.2020 23:31 Відповісти
Конечно же согласна, ведь он же активно сотрудничал со следствием, наверно рассказал во всех подробностях на каком углу стоял сепарский блок-пост, и сколько там бетонных блоков было. а это как ни крути очень ценная информация.
показати весь коментар
07.11.2020 02:18 Відповісти
В Австрии за одни призывы путин введи бабе 16 лет впаяли,а у нас ублюдки непуганные а не судьи.
показати весь коментар
06.11.2020 23:35 Відповісти
А почему не расстрел по закону военного времени?
показати весь коментар
07.11.2020 04:46 Відповісти
Не так страшні полукацапські лугандони,як" українські" суди.
показати весь коментар
07.11.2020 06:57 Відповісти
Простими словами: якщо ця тварюка за три роки більше нікого не вб,є-- їй все простять.
показати весь коментар
07.11.2020 13:25 Відповісти
 
 