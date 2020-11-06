На Луганщині найманця із батальйону "Призрак" засуджено до 5 років ув'язнення з випробувальним терміном 3 роки, - прокуратура

Сєвєродонецький міський суд прирік місцевого жителя, який перебував у НЗФ РФ "Призрак", до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Встановлено, що у квітні 2014 житель Сєвєродонецька брав участь у діяльності так званої "охорони громадського порядку" в НЗФ "Призрак". Виконуючи вказівки "керівництва", він ніс службу на одному з блокпостів, де виконував контрольно-пропускні функції: перевіряв документи і з'ясовував мету прибуття на територію формування. Крім того, в його обов'язки входило здійснення пристрілки автоматичної зброї.

"Засуджений повністю визнав свою провину, сприяв слідству і дав свідчення про інших учасників незаконних збройних формувань", - сказано в повідомленні прокуратури.

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