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МЗС України висловив протест Росії у зв'язку з провокаційним указом президента РФ про видачу російських паспортів жителям Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС України висловив протест Росії у зв'язку з провокаційним указом президента РФ про видачу російських паспортів жителям Донбасу

Міністерство закордонних справ України висловило Міністерству закордонних справ Російської Федерації протест у зв'язку з черговим провокаційним указом президента Російської Федерації, який намагається легалізувати незаконну видачу в окремих районах Донецької і Луганської областей України документів і реєстраційних знаків транспортних засобів мешканцям цих районів, а також надання їм російського громадянства у спрощеному порядку.

Як передає Цензор.НЕТ, про повідомляє пресслужба МЗС України.

"Протиправне рішення Кремля відкрито суперечить зобов’язанням російської сторони за Мінськими домовленостями, ігнорує зусилля, що докладаються в Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі для підтримання режиму припинення вогню та мирного врегулювання конфлікту в окремих районах Донецької і Луганської областей України. Вкотре наголошуємо, що кремлівські укази стосовно т.зв. "визнання документів і реєстраційних знаків" та "спрощеного порядку" надання громадянства Російської Федерації жителям окремих районів Донецької і Луганської областей України не визнаватимуться українською стороною", - говориться в повідомленні.

У МЗС зазначають, що міжнародне співтовариство також не визнаватиме ці російські документи і будь-які угоди на їх основі.

"У зв’язку з публікацією цього указу МЗС висловлює рішучий протест російській стороні з направленням відповідної ноти, закликає наших міжнародних партнерів, насамперед по лінії Нормандського формату, засудити дії РФ та вжити необхідних засобів тиску, у т.ч. санкційного. Це питання якнайшвидше буде порушене Україною на міжнародних платформах, зокрема в рамках ООН, ОБСЄ та РЄ", - підсумували в МЗС.

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Топ коментарі
+13
МИД Украины выразил протест России в связи с провокационным указом президента РФ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса - Цензор.НЕТ 2466
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06.11.2020 22:28
+6
Ну да, кацапы выдают лугандонам паспорта с прицелом на официальное введение своих войск на случай если мы таки решимся отвоевывать нашу землю по примеру айзербайджанцев, а клоун в ответ открывает пункт пропуска с банком (чтобы лугандонам было удобнее украинскую пенсию получать не сильно напрягаясь) и сдает еще четыре участка фронта кацапам.

При этом адекватным ответом на раздачу кацапских паспортов был бы отказ (все согласно международному праву) платить пенсии и пособия лугандонам и поставлять воду и электроэнергию по мизерным ценам. Но это если бы у нас был нормальный президент, а не это зеленое чмо (впрочем шоколадное не намного лучше).
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07.11.2020 01:53
+5
ого, а що з цього приводу скаже потвора-Кравчук?
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06.11.2020 22:33
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я бы не парился...вручать торжественно вместе с ветеринарным паспортом...
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06.11.2020 22:25 Відповісти
МИД Украины выразил протест России в связи с провокационным указом президента РФ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса - Цензор.НЕТ 2466
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06.11.2020 22:28 Відповісти
лугандонцы бы и на американские согласились, патамушта говорят, что там и пенсия и пособие выше и работать сильно не нада патамушта роботы кругом...
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06.11.2020 22:30 Відповісти
раньше такая бомашка называлась "волчьий билет". теперь "***** билет", но с теми же последствиями для обладателя в будущей Украине ))
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06.11.2020 22:30 Відповісти
ого, а що з цього приводу скаже потвора-Кравчук?
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06.11.2020 22:33 Відповісти
Не прошло и полтора года ..
.
.
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06.11.2020 22:37 Відповісти
Да всем пох, чо там плешивое х.уйло нарешало. Байден придёт - порядок наведёт.
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06.11.2020 22:38 Відповісти
Наївні дурники.
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06.11.2020 22:43 Відповісти
Очередной нож в Зеленского пониже спины. Вова все еще дискомфорта не ощущает. Зад мозолистый.
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06.11.2020 22:40 Відповісти
плешивое должно успеть понять только одно: если на его чердак опустится «Томагавк» то - США были им очень недовольны!
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06.11.2020 22:41 Відповісти
Да ладна!- пєрєварачівай страніцу!
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06.11.2020 22:42 Відповісти
Что, у Путина закончилась туалетная бумага в сортире?
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06.11.2020 22:43 Відповісти
Як пишуть британські газети "Дейлі Мейл" і "Сан", до ***** завітав його дрбрий друг на прізвище Паркінсон. З нетерпінням очікуємо, що до Паркінсона незабаром приєднається його колєга товаріщ Альцгеймер. МЗС України висловив протест Росії у зв'язку з провокаційним указом президента РФ про видачу російських паспортів жителям Донбасу - Цензор.НЕТ 5357

МЗС України висловив протест Росії у зв'язку з провокаційним указом президента РФ про видачу російських паспортів жителям Донбасу - Цензор.НЕТ 5250
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06.11.2020 22:57 Відповісти
The Sun це жовта преса, щось накшталт кацапського "спід-інфо", тому посилатись на них це якось тупо.
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07.11.2020 02:01 Відповісти


Людмила Шевченко@ludshevchenko 4 ч

Йоган Гербіній (загугліть, хто це) дав у 17 ст. порівняльну характеристику московитам і русинам:
«Наддніпрянці звичаями вишукані, оскільки у школах науками гуманітарними повсюди розм'якшуються, а тому до іноземців людяніші, їх привітно приймають. Тоді як московити - неймовірні варвари: крім гордощів і жадібності, ницості, жодних людяних законів, ані цивілізованих звичаїв не пізнали. Причина їхньої грубої пихи в тому, що вони вважають лише себе гідними людьми і шляхетнішими за інші народи, лиш себе вважають найвірнішими християнами в небі й на землі, тому себе звуть православними, а інші християнські народи - нечестивими, і від храмів своїх відганяють; ці люди [московити], проте, за природою - раби, народжені у всевладді своїх володарів, через свої забобони перебувають у їхньому полоні, як діти».

Переклад з латини (вперше) - мій
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06.11.2020 22:52 Відповісти
Кто возьмет русский паспорт, тот будет или выселен в РФ потом, или будет проживать на правах иностранца, то бишь без права голосовать и избираться во власть, а только работать и жить сможет.
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06.11.2020 22:53 Відповісти
А зельцман и прочая зебильная нечисть официально заявляют что никого с кацапским паспортом на Донбассе преследовать не будут, впрочем как и с венгерскими на Закрапатье.
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07.11.2020 01:59 Відповісти
Да пусть выдают. Потом легче будет отправлять их на историческую
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06.11.2020 22:58 Відповісти
Не все так просто, кацапы раздают свои паспорта для того, чтобы потом прикрывать свою агрессию защитой своих граждан. Так что это ползучая аннексия нашей земли, причем за наш счет, учитывая что мы каждый год выплачиваем лугандонам около 20млрд. грн только пенсий.
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07.11.2020 01:57 Відповісти
Де закон про позбавлення громадянства за другий паспорт? московія нам подарунок робить, якщо забирає своїх прихильників. Нам навіть ніякі громадянські права не треба порушувати - у нас за Конституцією лиш одне громадянство. Тепер потрібен тільки нормальний закон.
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06.11.2020 23:12 Відповісти
Ви серьозно вірите у те, що пархата наволоч яка захопила владу в країні з паспортами жизраїлю, парашки, кіпру, румунії, та інших проголосує за цей дійсно потрібний закон???
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07.11.2020 01:55 Відповісти
МЗС України висловив протест Росії у зв'язку з провокаційним указом президента РФ про видачу російських паспортів жителям Донбасу - Цензор.НЕТ 9278
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06.11.2020 23:23 Відповісти
ну вот.. какие разговоры с орками? надо тут что-то по страшнее изьявления протестов.
пректатить отношения путём ввода в условия освобождения лугандона пункт о забирании, выселении лиц с гражданством мордора. ибо такие тут и даром не надо.
быдло - в быдлостан.
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07.11.2020 00:18 Відповісти
Ну да, кацапы выдают лугандонам паспорта с прицелом на официальное введение своих войск на случай если мы таки решимся отвоевывать нашу землю по примеру айзербайджанцев, а клоун в ответ открывает пункт пропуска с банком (чтобы лугандонам было удобнее украинскую пенсию получать не сильно напрягаясь) и сдает еще четыре участка фронта кацапам.

При этом адекватным ответом на раздачу кацапских паспортов был бы отказ (все согласно международному праву) платить пенсии и пособия лугандонам и поставлять воду и электроэнергию по мизерным ценам. Но это если бы у нас был нормальный президент, а не это зеленое чмо (впрочем шоколадное не намного лучше).
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07.11.2020 01:53 Відповісти
Треба лишати їх громадянства України та лишати їх всіх прав в Україні.
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07.11.2020 02:00 Відповісти
Лишати громадянство України сєпарам?
Навпаки, - не лишати, а позбавляти громадянства!
З подальшою депортацією в кацапські *****!
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07.11.2020 15:05 Відповісти
вот это реакция... с эрекцией... и прошло и трех лет....
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07.11.2020 04:44 Відповісти
Недавно знакомый, у которого уже мало симпатий до ДЫныРЫ съездил в ростовскую деревню за паспортом. Расходы составили не меньше 3 тыс. фублей. Спрашиваю: А профицит какой? Ты же видишь что Рашка не оправдала ваших ожиданий, не берет к себе Долбас.
- Я буду там работать на законных основаниях.
Сказал ему что без прописки ты неполноценен и к тому же по серии паспорта в любом отделе кадров определят что ты с Долбаса.
А напоследок добил сарказмом и его и всех окружающих - Еп же вашу душу! Вы замутили эту херню, угрохали экономику края, а теперь решили с.ипаться!!! А кто будет восстанавливать экономику, кто останется работать на благо и процветание молодой резервации, кто будет защищать родной край от укров?
Хоть бы одна курва что сказала...
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07.11.2020 06:48 Відповісти
Люцифер,ты прав на все 100%Но есть одно но...Ни в одной в стране Европы,нет такого драконовского закона по налогу для заробитчан,как в кацапов.У них,кацапов,налог зависит и в том числе от количества проработанных дней в году.И если ты устроился на работу в средине года и работаешь вахтовым методом,то набрать нужное количество дней просто невозможно.Паспорт дает возможность обойти такую херню.
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07.11.2020 19:06 Відповісти
кравчук уже намекал, что отказывается и от людей, и от территорий. все последовательно и логично.
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07.11.2020 09:18 Відповісти
Сколько вам русских отдать на огромную территорию от Мурманска до Камчатки ?
МЗС України висловив протест Росії у зв'язку з провокаційним указом президента РФ про видачу російських паспортів жителям Донбасу - Цензор.НЕТ 5452
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07.11.2020 12:22 Відповісти
 
 