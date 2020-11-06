МЗС України висловив протест Росії у зв'язку з провокаційним указом президента РФ про видачу російських паспортів жителям Донбасу

Міністерство закордонних справ України висловило Міністерству закордонних справ Російської Федерації протест у зв'язку з черговим провокаційним указом президента Російської Федерації, який намагається легалізувати незаконну видачу в окремих районах Донецької і Луганської областей України документів і реєстраційних знаків транспортних засобів мешканцям цих районів, а також надання їм російського громадянства у спрощеному порядку.

Як передає Цензор.НЕТ, про повідомляє пресслужба МЗС України.

"Протиправне рішення Кремля відкрито суперечить зобов’язанням російської сторони за Мінськими домовленостями, ігнорує зусилля, що докладаються в Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі для підтримання режиму припинення вогню та мирного врегулювання конфлікту в окремих районах Донецької і Луганської областей України. Вкотре наголошуємо, що кремлівські укази стосовно т.зв. "визнання документів і реєстраційних знаків" та "спрощеного порядку" надання громадянства Російської Федерації жителям окремих районів Донецької і Луганської областей України не визнаватимуться українською стороною", - говориться в повідомленні.

У МЗС зазначають, що міжнародне співтовариство також не визнаватиме ці російські документи і будь-які угоди на їх основі.

"У зв’язку з публікацією цього указу МЗС висловлює рішучий протест російській стороні з направленням відповідної ноти, закликає наших міжнародних партнерів, насамперед по лінії Нормандського формату, засудити дії РФ та вжити необхідних засобів тиску, у т.ч. санкційного. Це питання якнайшвидше буде порушене Україною на міжнародних платформах, зокрема в рамках ООН, ОБСЄ та РЄ", - підсумували в МЗС.

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