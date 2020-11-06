МЗС України висловив протест Росії у зв'язку з провокаційним указом президента РФ про видачу російських паспортів жителям Донбасу
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Міністерство закордонних справ України висловило Міністерству закордонних справ Російської Федерації протест у зв'язку з черговим провокаційним указом президента Російської Федерації, який намагається легалізувати незаконну видачу в окремих районах Донецької і Луганської областей України документів і реєстраційних знаків транспортних засобів мешканцям цих районів, а також надання їм російського громадянства у спрощеному порядку.
Як передає Цензор.НЕТ, про повідомляє пресслужба МЗС України.
"Протиправне рішення Кремля відкрито суперечить зобов’язанням російської сторони за Мінськими домовленостями, ігнорує зусилля, що докладаються в Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі для підтримання режиму припинення вогню та мирного врегулювання конфлікту в окремих районах Донецької і Луганської областей України. Вкотре наголошуємо, що кремлівські укази стосовно т.зв. "визнання документів і реєстраційних знаків" та "спрощеного порядку" надання громадянства Російської Федерації жителям окремих районів Донецької і Луганської областей України не визнаватимуться українською стороною", - говориться в повідомленні.
У МЗС зазначають, що міжнародне співтовариство також не визнаватиме ці російські документи і будь-які угоди на їх основі.
"У зв’язку з публікацією цього указу МЗС висловлює рішучий протест російській стороні з направленням відповідної ноти, закликає наших міжнародних партнерів, насамперед по лінії Нормандського формату, засудити дії РФ та вжити необхідних засобів тиску, у т.ч. санкційного. Це питання якнайшвидше буде порушене Україною на міжнародних платформах, зокрема в рамках ООН, ОБСЄ та РЄ", - підсумували в МЗС.
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Людмила Шевченко@ludshevchenko 4 ч
Йоган Гербіній (загугліть, хто це) дав у 17 ст. порівняльну характеристику московитам і русинам:
«Наддніпрянці звичаями вишукані, оскільки у школах науками гуманітарними повсюди розм'якшуються, а тому до іноземців людяніші, їх привітно приймають. Тоді як московити - неймовірні варвари: крім гордощів і жадібності, ницості, жодних людяних законів, ані цивілізованих звичаїв не пізнали. Причина їхньої грубої пихи в тому, що вони вважають лише себе гідними людьми і шляхетнішими за інші народи, лиш себе вважають найвірнішими християнами в небі й на землі, тому себе звуть православними, а інші християнські народи - нечестивими, і від храмів своїх відганяють; ці люди [московити], проте, за природою - раби, народжені у всевладді своїх володарів, через свої забобони перебувають у їхньому полоні, як діти».
Переклад з латини (вперше) - мій
пректатить отношения путём ввода в условия освобождения лугандона пункт о забирании, выселении лиц с гражданством мордора. ибо такие тут и даром не надо.
быдло - в быдлостан.
При этом адекватным ответом на раздачу кацапских паспортов был бы отказ (все согласно международному праву) платить пенсии и пособия лугандонам и поставлять воду и электроэнергию по мизерным ценам. Но это если бы у нас был нормальный президент, а не это зеленое чмо (впрочем шоколадное не намного лучше).
Навпаки, - не лишати, а позбавляти громадянства!
З подальшою депортацією в кацапські *****!
- Я буду там работать на законных основаниях.
Сказал ему что без прописки ты неполноценен и к тому же по серии паспорта в любом отделе кадров определят что ты с Долбаса.
А напоследок добил сарказмом и его и всех окружающих - Еп же вашу душу! Вы замутили эту херню, угрохали экономику края, а теперь решили с.ипаться!!! А кто будет восстанавливать экономику, кто останется работать на благо и процветание молодой резервации, кто будет защищать родной край от укров?
Хоть бы одна курва что сказала...