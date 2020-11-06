Якщо Байден стане президентом США, в Білому Домі нарешті з'явиться особа, яка безпосередньо працюватиме з Україною, - Яценюк

Прем'єр-міністр України в 2014-2016 рр. Арсеній Яценюк вважає, що в разі перемоги на виборах президента США кандидата від демократичної партії Джо Байдена перед Україною відкриються нові перспективи.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що якщо президентом Сполучених Штатів буде Байден, то ми побачимо дуже чітку політику Сполучених Штатів по відношенню до України. Перше: у нас з'явиться накінець-то в Білому будинку безпосередня контактна особа, яка буде працювати на українському напрямку. Друге: я переконаний, що адміністрація президента Байдена займе проактивну позицію в мінському процесі", - сказав Яценюк.

Ексглава уряду зазначив, що Байден добре знає весь український політичний істеблішмент.

"Четверте: нова американська адміністрація буде дуже жорстко наполягати на завершенні всіх антикорупційних реформ. І на забезпеченні верховенства права. П'яте: американська нова адміністрація, якщо вона буде - вона буде далі жорстко відстоювати енергетичну незалежність України", - додав Яценюк.

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Крім того, на думку політика, у разі перемоги Байдена в України буде можливість працювати з міжнародними фінансовими організаціями.

"Тобто, я дуже перспективно дивлюсь на те, якими будуть україно американські стосунки", - підсумував Яценюк.