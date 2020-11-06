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Новини Політика України
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Гриценко Анатолій (291) окупація (1664) Донбас (14568)

Будь-які розмови про вибори в ОРДЛО - це ілюзія, блеф, самообман або нерозуміння ситуації, - Гриценко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Будь-які розмови про вибори в ОРДЛО - це ілюзія, блеф, самообман або нерозуміння ситуації, - Гриценко

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко оприлюднив своє бачення питання проведення виборів на окупованих територіях Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Гриценко зазначив: "Коли і навіщо? Спочатку Кравчук, за ним Зеленський заговорили про можливість проведення виборів в ОРДЛО: перший - "до 31 березня", другий - "навесні". П’ять позицій.

1) Чи можна провести там вибори? Можна. Можна і "навесні". Можна і "до 31 березня". Думаю, це реалістично - десь з 2025 року і далі.

2) На виборах насправді не варто фокусуватися/зациклюватися. Після деокупації, коли це станеться, для людей там не вибори головне. Найважливіше для людей - це відновлення нормального життя: спокій і порядок, робота, освіта, медицина, транспортне сполучення...

3) Не втягуючись у ще більшу конфлікність, притаманну всім виборчим кампаніям, відновлення нормального життя можуть, і набагато ефективніше, забезпечити перехідні адміністрації. Їх варто сформувати/призначити на тристоронній основі: з мешканців ОРДЛО (не обтяжених злочинами, корупцією і російськими паспортами); з представників української влади з вільних від ворога територій; міжнародних представників, делегованих ООН/ОБСЄ.

Читайте також: Вибори на Донбасі потрібні, але це - не самоціль, - Зеленський

4) Такі адміністрації протягом кількох років мають відновити на території ОРДЛО закон і порядок, а вже потім - можна планувати проведення виборів. Виборів, у яких зможуть безпечно взяти участь усі українські партії й вимушені переселенці, з нормальною роботою виборчих комісій, з вільною агітацією, з відновленими там українськими ЗМІ...

5) Будь-які розмови/плани проведення виборів в ОРДЛО наступного року - це ілюзія, блеф, самообман, нерозуміння ситуації, безвідповідальність, що завгодно інше, але точно не проукраїнська державницька позиція".

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Топ коментарі
+16
Пока все следят за Америкой, в Украине в первом четении парламент принл новый бюджет. Всенародно избранный президент Голобородько в очередной раз продемонстировал, чей он слуга.

Любые разговоры о выборах в ОРДЛО - это иллюзия, блеф, самообман или непонимание ситуации, - Гриценко - Цензор.НЕТ 5061
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06.11.2020 23:00
+15
Будь-які розмови про вибори в ОРДЛО - це ілюзія, блеф, самообман або нерозуміння ситуації, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2533
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06.11.2020 23:45
+11
Будь-які розмови про вибори в ОРДЛО - це ілюзія, блеф, самообман або нерозуміння ситуації, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9589
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06.11.2020 23:39
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Панталоний не имеет достаточной подготовки, чтобы командовать взводом - он сам сказал
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06.11.2020 22:52 Відповісти
Барыга имел опыт генералиссимуса ! Комик имеет опыт Наполеона .И только Анатолий , человек с военным образования не имел подготовки ((
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06.11.2020 23:09 Відповісти
Це той Анатолій, який делегував у ОПу Зєлєнского такого собі Апаршин, яки знайшов в українській армії під час війни!!!!! надлишкове майно? До речі, а де той Апаршин зараз?
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06.11.2020 23:24 Відповісти
«Йде по граблях Фокіна»: Кравчук анонсував вибори на Донбасі у 2021 році, але не узгодив це з Верховною Радою

Валентин Наливайченко, член фракції «Батьківщина»:
Окуповані частини Донбасу мають бути деокуповані: тобто виведені війська агресора, як і спецслужби агресора. Друге питання - зброя і незаконні формування.
З вирішенням цих питань, тільки після цього можна і треба говорити. І не про вибори одразу, а про відновлення безпечного життя, відновлення фінансування цих регіонів, утворення ОТГ. Ось після цього можна буде проводити вибори.
Треба бути реалістом: для того, щоб відбулися вибори на Донбасі, ці території мають бути безпечні, мирні і без окупаційних військ.
А така заява, яка пролунала, на мій погляд, або не підготовлена, або не до кінця щира. Треба сказати щиро і чесно, яким чином буде досягнута не демілітиризація, а деокупація, тобто виведення військ агресора.
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06.11.2020 22:52 Відповісти
Валентин Наливайченко, член фракції «Батьківщина»:

ні адін танк не должєн ...
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06.11.2020 22:56 Відповісти
ні адін прєступнік Майдана нє должен был быть задержан

Наливайченко - Глава СБУ с февраля 2014 года.

Именно он отпустил всех фигурантов Майдана.
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06.11.2020 23:01 Відповісти
и прос....ал Крым и потом Донбасс
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06.11.2020 23:45 Відповісти
Будь-які розмови про вибори в ОРДЛО - це ілюзія, блеф, самообман або нерозуміння ситуації, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2533
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06.11.2020 23:45 Відповісти
Свободной экономической зоны - то есть заниматься контрабандой по крупному 😀😀😀
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06.11.2020 23:54 Відповісти
Какие же "одухотворенные" морды! И это, видимо, ещё под Славянском?
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07.11.2020 09:09 Відповісти
скоро все станет гораздо четче
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06.11.2020 22:54 Відповісти
Какая может быть деоккупация если Украина отводит войска, а на «переговорах», рф не признает себя даже стороной конфликта?
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06.11.2020 22:55 Відповісти
Пока все следят за Америкой, в Украине в первом четении парламент принл новый бюджет. Всенародно избранный президент Голобородько в очередной раз продемонстировал, чей он слуга.

Любые разговоры о выборах в ОРДЛО - это иллюзия, блеф, самообман или непонимание ситуации, - Гриценко - Цензор.НЕТ 5061
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06.11.2020 23:00 Відповісти
шо,толик,развели тебя разумковы?выдохся...сунь мостовую в депутаты,нефик дымить на кухне вдвоём...
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06.11.2020 23:02 Відповісти
коментар відмічено як спам
Любые разговоры о выборах в ОРДЛО - это иллюзия, блеф, самообман или непонимание ситуации, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2521
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06.11.2020 23:04 Відповісти
О, вылез подкаблучник! Ты же за это зеленое чмо агитировал со всем его преступным бредом, что сейчас не так? Выборы Президента приближаются и вечный непроходной готовит лыжи?
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06.11.2020 23:16 Відповісти
Гриценко пукнул в воду.Орда уже давно бы поглотила Донбасс,да кажись что-то ей заважаить.И явно не Украина,не Порошенко не Грицак и не Турчинов с гаркавым.Орде заважает Европа и США.А Зеленский пользуется безоговорочной поддержкой стран ЕС и в частности семёрки.И моей поддержкой тоже.А Лузеры так колыхают Украину,что и Украина выпадет у них.Они надеются свалить ЗЕ.Но взамен Зе придёт банда Рабиновича Фельдмана,Кернеса.И вовсе не потому ,что они евреи,а потому,что они очень любят Россию и готовы продать Украину и украинцев задёшево.
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06.11.2020 23:24 Відповісти
Та не нормально.
Всем нужен второй шанс
А я укуренный иду по переулочку https://youtu.be/A6VJy3OfsvY Будь-які розмови про вибори в ОРДЛО - це ілюзія, блеф, самообман або нерозуміння ситуації, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7579
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06.11.2020 23:29 Відповісти
Будь-які розмови про вибори в ОРДЛО - це ілюзія, блеф, самообман або нерозуміння ситуації, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9589
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06.11.2020 23:39 Відповісти



InfoResist

@InfoResist

·10 ч

Станислав Асеев: На Донбассе 30 тыс. «ополчения», 200 тыс. граждан с паспортами РФ. Какие выборы в марте 2021? "А как насчет военных преступников? Мы действительно надеемся, что за пару месяцев определимся, кто эти люди?"
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06.11.2020 23:42 Відповісти
Сам Гриценко это иллюзия, блеф, самообман и непонимание ситуации. Доказано неоднократно выборами.
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07.11.2020 01:41 Відповісти
Ач як заколбасило кацапів. А що неправильно сказав Гриценко ???
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07.11.2020 04:17 Відповісти
Народ такой. Любят лозунги погромче и обещания побольше, еще Ленин в свое время этим попользовался. Никто не хочет слушать прагматичных и реалистичных политиков.
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07.11.2020 18:42 Відповісти
Тут я з ним погоджуюсь . Єдине , що хотів би запитати і в представників попередньої влади , і в членів зекоМАНДИ : а ви не хотіли б хоча б спробувати покращити рівень життя людям на НАШІЙ території , а потім вже думати за тих , хто кричав "путін ввєді вайска"? Не до 2025 року , а як мінімум до 2035 там не повинно бути ніяких виборів , це в кращому випадку . І чомусь всі мовчать про миротворців ООН , яких хотів ввести туди Порошенко - а це головне , що треба зробити . Та й стіна , яку починав будувати Яценюк край необхідна . А не "дороги зеленського" , які в воюючій країні не будують , тим більше з короновірусного фонду .
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07.11.2020 07:05 Відповісти
Дійсно, які ще вибори в зоні подібної до Чорнобильської? Хіба що років через 100 серед коней Пржевальського.
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07.11.2020 09:14 Відповісти
На окупованих територіях після визволення зона очищення від рузького міра на років п'ять, Судове покарання колоборантів і зрадників та позбавлення їх соціальних виплат,пенсій, на довічне хто катував, стріляв, вбивав. Тільки так. Ніяких вільних зон. Ви, Зебіли, що хочете за рахунок захисників України, ПАТРІОТІВ, народу України годувати її ВОРОГІВ колоборантів, тих хто вбивав воїнів ЗСУ?! Так не буде.
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07.11.2020 09:20 Відповісти
 
 