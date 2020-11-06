Будь-які розмови про вибори в ОРДЛО - це ілюзія, блеф, самообман або нерозуміння ситуації, - Гриценко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко оприлюднив своє бачення питання проведення виборів на окупованих територіях Донбасу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Гриценко зазначив: "Коли і навіщо? Спочатку Кравчук, за ним Зеленський заговорили про можливість проведення виборів в ОРДЛО: перший - "до 31 березня", другий - "навесні". П’ять позицій.
1) Чи можна провести там вибори? Можна. Можна і "навесні". Можна і "до 31 березня". Думаю, це реалістично - десь з 2025 року і далі.
2) На виборах насправді не варто фокусуватися/зациклюватися. Після деокупації, коли це станеться, для людей там не вибори головне. Найважливіше для людей - це відновлення нормального життя: спокій і порядок, робота, освіта, медицина, транспортне сполучення...
3) Не втягуючись у ще більшу конфлікність, притаманну всім виборчим кампаніям, відновлення нормального життя можуть, і набагато ефективніше, забезпечити перехідні адміністрації. Їх варто сформувати/призначити на тристоронній основі: з мешканців ОРДЛО (не обтяжених злочинами, корупцією і російськими паспортами); з представників української влади з вільних від ворога територій; міжнародних представників, делегованих ООН/ОБСЄ.
4) Такі адміністрації протягом кількох років мають відновити на території ОРДЛО закон і порядок, а вже потім - можна планувати проведення виборів. Виборів, у яких зможуть безпечно взяти участь усі українські партії й вимушені переселенці, з нормальною роботою виборчих комісій, з вільною агітацією, з відновленими там українськими ЗМІ...
5) Будь-які розмови/плани проведення виборів в ОРДЛО наступного року - це ілюзія, блеф, самообман, нерозуміння ситуації, безвідповідальність, що завгодно інше, але точно не проукраїнська державницька позиція".
Будь ласка, зачекайте...
Валентин Наливайченко, член фракції «Батьківщина»:
Окуповані частини Донбасу мають бути деокуповані: тобто виведені війська агресора, як і спецслужби агресора. Друге питання - зброя і незаконні формування.
З вирішенням цих питань, тільки після цього можна і треба говорити. І не про вибори одразу, а про відновлення безпечного життя, відновлення фінансування цих регіонів, утворення ОТГ. Ось після цього можна буде проводити вибори.
Треба бути реалістом: для того, щоб відбулися вибори на Донбасі, ці території мають бути безпечні, мирні і без окупаційних військ.
А така заява, яка пролунала, на мій погляд, або не підготовлена, або не до кінця щира. Треба сказати щиро і чесно, яким чином буде досягнута не демілітиризація, а деокупація, тобто виведення військ агресора.
ні адін танк не должєн ...
Наливайченко - Глава СБУ с февраля 2014 года.
Именно он отпустил всех фигурантов Майдана.
Всем нужен второй шанс
А я укуренный иду по переулочку https://youtu.be/A6VJy3OfsvY
InfoResist
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·10 ч
Станислав Асеев: На Донбассе 30 тыс. «ополчения», 200 тыс. граждан с паспортами РФ. Какие выборы в марте 2021? "А как насчет военных преступников? Мы действительно надеемся, что за пару месяцев определимся, кто эти люди?"