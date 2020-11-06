Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін

Глава парламентської фракції партії "Голос" Сергій Рахманін вважає, що програш Дональда Трампа на виборах президента США може стати віддзеркаленням загального тренда на відмову виборців усього світу від політиків-популістів.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Рахманін назвав все президентство Трампа "дуже дивним експериментом".

"Якщо цей експеримент не продовжиться, це означатиме, що цей тренд на екзотичних політиків, на неформатну політику, на яскраві обличчя з мінімальним змістом - цей тренд буде завершуватися. І це відіб'ється на багатьох європейських країнах і, безумовно, на Україні", - сказав Рахманін.

Крім цього, глава фракції "Голосу" вважає, що Трамп може стати першим президентом США, який спробує застосувати адмінресурс.

"В Америці у нашому пострадянському розумінні ніколи не застосовувався адмінресурс. І американські експерти сьогодні ставлять питання, що Трамп, можливо, буде першим президентом в історії, який спробує його застосувати в нашому пострадянському розумінні. І якщо це йому, не дай Боже, вдасться, це буде серйозний виклик для американської демократії і це вплине на всіх", - наголосив Рахманін.