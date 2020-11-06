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Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін

Глава парламентської фракції партії "Голос" Сергій Рахманін вважає, що програш Дональда Трампа на виборах президента США може стати віддзеркаленням загального тренда на відмову виборців усього світу від політиків-популістів.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Рахманін назвав все президентство Трампа "дуже дивним експериментом".

"Якщо цей експеримент не продовжиться, це означатиме, що цей тренд на екзотичних політиків, на неформатну політику, на яскраві обличчя з мінімальним змістом - цей тренд буде завершуватися. І це відіб'ється на багатьох європейських країнах і, безумовно, на Україні", - сказав Рахманін.

Крім цього, глава фракції "Голосу" вважає, що Трамп може стати першим президентом США, який спробує застосувати адмінресурс.

"В Америці у нашому пострадянському розумінні ніколи не застосовувався адмінресурс. І американські експерти сьогодні ставлять питання, що Трамп, можливо, буде першим президентом в історії, який спробує його застосувати в нашому пострадянському розумінні. І якщо це йому, не дай Боже, вдасться, це буде серйозний виклик для американської демократії і це вплине на всіх", - наголосив Рахманін.

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Топ коментарі
+39
Что Зеля, что Трамп -- типичные фрики, играющие на самых низменных чувствах люмпена. Ничего такого яркого в них нет.
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06.11.2020 23:19
+37
Если Трамп проиграет, это будет означать конец тренда на ярких политиков с минимальным содержанием, - Рахманин - Цензор.НЕТ 7383
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06.11.2020 23:29
+33
Если Трамп проиграет, это будет означать конец тренда на ярких политиков с минимальным содержанием, - Рахманин - Цензор.НЕТ 1487
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06.11.2020 23:21
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Справжні бюлетені були мічені радіоактивною міткою. Всі вкинуті фальшиві бюлетні на користь Байдена - без радіоактивних міток. В США починається великий шухер!!! https://www.nexusnewsfeed.com/article/geopolitics/ballot-fraud-sting-operation-playing-out-in-the-usa
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07.11.2020 01:37 Відповісти
В українській немає слова шухер, є драла.
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07.11.2020 01:55 Відповісти
Ну если сам Стив Печеник сказал - то точно! Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 7414 Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 3085
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07.11.2020 02:01 Відповісти
Вірно говорите про бюлетені. Я сам персонально видавав їх із чорнобильської зони. 160 мільйонів.
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07.11.2020 07:44 Відповісти
Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1471
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08.11.2020 03:23 Відповісти
Не пиши ерунду. Листоноша не має змоги цього зробити в Америці. Дата в поштових відділенях комп'ютеризована і довелося б міняти всю систему на пошті. Бюлетені приходять у двох конвертах, так що все продумано там. Та й ніхто не буде цим займатися в Америці, це федеральний злочин, тягне на дуже довгий строк, та й один листоноша- скільки він штампів поставить, люди ж не з одного зіп коду відправляють, як ти сотні тисяч відштампуєш.?
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07.11.2020 07:29 Відповісти
Я можу засвідчити, що персонально вкидав 100000 листів в одну скриньку за Байдена. Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 5064 Яка ціна питання?
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07.11.2020 07:37 Відповісти
Я б не відмовилась, щоб Америка нас взагалі усиновила. Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 4294
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07.11.2020 01:34 Відповісти
в українській мові немає "усиновити"; має бути: взяла за сина / доньку
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07.11.2020 01:41 Відповісти
А на суржику є. Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1955
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07.11.2020 01:49 Відповісти
в українській мові навіть немає прізвища "Красноголовец" - і шо? Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 5002
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07.11.2020 02:02 Відповісти
Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1863
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07.11.2020 02:06 Відповісти
Конец эпохи клоунов!
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07.11.2020 02:02 Відповісти
Про це не знала. Ось знайшла.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/3/7116061/

Вибори без віри

Не існує жодного федерального закону або конституційної норми, яка би змушувала членів колегії виборників голосувати так, як їм доручили виборці їхнього штату. Є навіть спеціальний термін для таких людей - "зневірені виборники", тобто ті, які втратили довіру до свого кандидата.
Щоби запобігти цьому явищу, в кількох штатах запровадили місцеві норми, за якими голос "зневіреного виборника" вважається недійсним. Деякі інші - запровадили грошові штрафи.
У США була низка випадків "неправильного" голосування виборників. Наймасовіша така історія сталася 1872 року, коли кандидат, що посів друге місце на виборах, помер до зустрічі колегії, і голосування виборників за нього було позбавлене сенсу. А найсвіжіша - у 2016 році, на вже неодноразово згаданих виборах Трамп-Клінтон, де десять виборників спробували проголосувати інакше. "Спробували" - бо це вдалося не всім. Голоси трьох "зневірених" анулювала влада їхнього штату. Однак сім голосів дійсно розподілилися не за планом (що, втім, не змінило переможця).
Однак у разі, якщо ставки будуть зависокими - приміром, якщо розрив між Трампом і Байденом у колегії складатиме лише кілька голосів, - "боротьба за зневірення" чужих виборників розгорнеться не на жарт.
Тому можна бути впевненим: щоби 4 листопада 2020 року один із кандидатів міг заявити про впевнену перемогу, йому потрібен переконливий відрив від суперника, у кількадесят голосів колегії. Інакше - на США та на весь світ чекає "захоплива" сага зі спробою змінити результати голосування, яка триватиме до середини грудня. А у разі втрати переможцем абсолютної більшості голосів - то й довше.
Бо у цьому разі право визначати переможців виборів - президента та віцепрезидента США - переходить до Конгресу - Палати представників та Сенату відповідно.
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07.11.2020 02:17 Відповісти
сейчас там все уже под охрану взяли усиленную, и Байдена самого и Периметр и Воздушную зону бесполетную, где он находится в отеле в Уилмингтоне... в Байдене могут стрелять как в Кеннеди когда-то.. рэднеки тупоголовые
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07.11.2020 02:17 Відповісти
Україна має цінувати стратегічне партнерство із США і двопартійну підтримку у Конгресі. Про це лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент Петро Порошенко сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».
«Ключова позиція - і дуже важливо, щоб це зрозуміла влада, що ми маємо цінувати стосунки зі США як стратегічним партнером незалежно від того, хто був обраний президентом.
Я на все життя запам'ятаю день 18 вересня 2014 року, коли я як Президент України стояв у Капітолії, в залі, де були зібрані обидві палати американського Конгресу, і більше 20 разів мій виступ переривався оплесками. Це було дивовижне єднання республіканців і демократів на підтримку українського народу», - згадує п'ятий Президент.
«Я особисто знайомий і з віце-президентом Байденом, з президентом Обамою, з віце-президентом Пенсом, і з президентом Трампом. Я можу наголосити на тому, що ситуація в 2014-му році, коли Росію агресором вимовити в світі ніхто не міг, казали «сторона конфлікту», - і лише наша потужна дипломатична робота сформувала позицію на базі доказів», - нагадав Порошенко.
«Нам потрібно цінувати цю підтримку двопартійну, яка точно сьогодні належить Україні. І ні в якому разі ніякими телефонними розмовами, ніякими російськими сценаріями п'ятої колони всередині держави цю двопартійну підтримку не зруйнувати», - наголосив Порошенко.
«Зараз відбувалися не тільки вибори президента, а й вибори в Конгрес і Сенат. Дуже важливо, що основні наші друзі в американському Конгресі були переобрані - і Марсі Каптур, яка очолює український корпус , і всі, хто традиційно борються за Україну, сьогодні представляють американський народ в американському конгресі. І ми це дуже цінуємо», - зазначив лідер «Європейської Солідарності».
«Україна - якщо не буде помилок українського керівництва, якщо не буде дилетантства і ми скористаємося вікном відкритих можливостей - я наголошую, що вже в 2021 році після інавгурації ми отримаємо зброю, фінансування, новий пакет санкцій, і Путіну точно це не сподобається. Ми можемо провести переговори і отримати зенітні комплект «Patriot». Ми можемо не дати зупинити реформи і отримати фінансування, підтримку нашого руху - як це і занотовано в Конституції за моєю пропозицією - до повномаштабного членства в Євросоюзі, в НАТО, до євроатлантичної інтеграції», - резюмує п'ятий Президент.
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07.11.2020 02:18 Відповісти
Трамп, Макрон, ЗЕ - тройка никчемных политиков, которых выбрали из-за интуитивных симпатий простейших.

Но, если Трампа и Макрона сдерживала отлаженная десятилетиями система, то шаткие остатки укркинской системы ЗЕ умышленно сломал на первых же шагах.
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07.11.2020 02:22 Відповісти
Он еще будет отвечать за это и уверяю, первыми, кто побежит на него "доносить", будут те, кто ему лизал и сейчас зад лижет, типа дубинских.
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07.11.2020 06:38 Відповісти
готовится обращение Байдена к нации... с минуты на минуту
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07.11.2020 02:23 Відповісти
Трамп - це біла Америка, Бідон (тіпа байден) - цвітна, ісламська, і чайнатауни. Якщо біла людина Рахманін цю очевидну річ не бачить, то нахрєна його читать. Уже із заголовка видно...
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07.11.2020 02:34 Відповісти
Близько 35% афро-американців голосувало за Трампа. На Fox News є афро-американська аналітик, здається зовуть Candace Owen, яка абсолютно підтримує республіканські ціннощі. Короче, розподіл йде не по лінії чорний-білий, а по лінії "більше податків / боргів бюджету" - "менше податків / більше грошей і своєму бізнесу, і клієнтам". Але сам капіталізм змінюється, якщо капіталізація GMC/Ford вартуює менше капіталізації Amazon/Apple. Кому потрібний 5G в мобілці ? Тільки самим виробникам телекому, які поставлять радіо-вежі через кожні 500 метрів. Аби відеороліки гоняти. А від цих радіохвиль бджоли втрачають навігацію і гинуть тисячами : в США це просто бджолина епідемія.
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07.11.2020 03:18 Відповісти
Трампон всегда работал на себя любимого, на свой имидж. Люди ему до одного места.
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07.11.2020 09:34 Відповісти
Это самая точная характеристика этого фрика. Одно его заявление чего стоит: Я признаю результаты выборов только если я выиграю
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08.11.2020 00:13 Відповісти
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"Если Трамп проиграет, это будет означать конец " (С) Тайваня, с Тайваня все начнется.
Отжал Китай Гонконг - и проглотило прогрессивное мировое человечество, не поморщилось.
"Одна страна, две системы"(С) - да-да, помню-помню, как же, как же.
Сначал Тайвань, за ним Южная Корея и Япония (это уже Китай будет делать руками своей провинции - Северной Кореи).
Ну, и у Индии Китай будет отжимать Кашмир; собственно, уже начал, сколько там убили недавно на границе индийских военнослужащих?
А на Австралию хватит одного батальона, недаром китайские комментаторы открыто глумятся в комментариях в австралийских (!) СМИ.
К слову, в австралийских СМИ активизировались китайские сявки - австралийские политики на содержании КПК , - раньше тихо сидели, как мыши под метлой, а сейчас - оппа-па, как оживились, забегали, выслуживаются.

Ну, что же, война так война, мировая война так мировая война, я не против.
Раз 4 года мира голосователям была мало - то пожалуйста, начинайте, гулять так гулять, помирать так помирать.
Итак, первым сдавать будут Тайвань.
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07.11.2020 03:11 Відповісти
вот так ахинея... особенно про Австралию и Китай)) пиши есчо)
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07.11.2020 03:41 Відповісти
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То есть за ситуацией в Тихом регионе ты не следишь?
Комментарии китайских агентов в австралийский СМИ не читаешь, ибо не знаешь английского?
Тогда промолчи, сойдешь за умного.

P.S. Хорошую вилку поставили "Камале-мале-мале"(С): не сдаст Тайвань лучшим дружкам, Китаю (на Тайване американская военная база) - придется воевать с лучшим другом.
Сдаст Тайвань Китаю, выведет американскую военную базу, - все, с США можно больше не считаться. И начнется большой мировой передел. Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 824
"С восторгом буду"(С) я следить за полетом "Камалы-малы-малы"(С), интересно, сколько тот полет продлиться, что мне то бояться, о чем переживать, в мои то годы. Пусть наши австралийские политики - долбо-дятлы - беспокоятся.
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07.11.2020 04:04 Відповісти
гони еще про меня свою ахинею и ложь.. только не ной)
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07.11.2020 04:05 Відповісти
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Ной?
Я буду убивать.
Ты еще не понял?
Убивать я буду.
Огнестрельного оружия у меня нет, но есть колун. Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 7029
Думала я думала, куда колуном то врезать тем же "вакцинаторам', чтобы с собой на тот свет как можно больше забрать, и решила: по лодыжкам рубану, а потом пойду колуном везде махать, по башке да по темечку.
Как думаешь, если пол-черепа снести колуном, оклемается "вакцинатор"? Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 7029
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07.11.2020 04:12 Відповісти
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А теперь, госдеповский, иди, только скажи, ты помнишь, как в Ливии госдеповских в жертву принесло прогрессивное мировое человечество?
Сколько сотрудников Госдепа в Ливии о помощи просили, которую им не оказали?
Освежи памать.
Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1006
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07.11.2020 04:14 Відповісти
ты быдлохамка, отвянь от меня
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07.11.2020 04:15 Відповісти
Что, вспомнил?
Не забывай, знаюй свою цену.
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07.11.2020 04:18 Відповісти
Не подскажешь, как имя президента США, при котором Китай лишил Гонконг статуса? Не Трамп ли? Чего то не сильно Китай Трампа испугался, потому что видел, как он угрожал Сев. Корее, и ничего не сделал, а потом писал Пончику любовные письма. При Байдена не будет хуже, поскольку хуже некуда. Посмотрим на ту команду, что подберёт Байден, от неё много зависит будет
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08.11.2020 00:10 Відповісти
Да, я боюсь ли я событий, надвигающихся после избрания дедули Байдена?
Да чего мне бояться после того, как на соседней улице пострили посольство Пластелины в "государстве нации Виктория" (да-да, население штата Виктория было объявлено именно "нацией" на сайте strong cities network, еще есть вопросы, почему это здание с надпосью "Дэир-Яссин, мы еще вернемся" является именно пластелинским посольством?).
А охраняет здание кЕтаец, ездит он на старой Альфа-Ромео.
Тоже нет вопросов, "террористы всего мира, объединяйтесь", что отличает пластелинских террористов от китайских коммуняк? Только цвета флага.
И кто-то еще может спрашивать, а боюсь ли я чего, войны там какой?
Да она таким, как я, война уже в марте, как объявлена!
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07.11.2020 03:17 Відповісти
"чтобы нас Америка усыновила? - ЩАЗ!
Вы кто такие по сравнению с тем же Сингапуром?
Сейчас Китай начнет безнаказанно целые страны отжимать в Тихом и Индийском океанах, вы по сравнению с этими странами по экономике вообще кто?
Вы не поняли до сих пор, что в регионе Тихого и Индийского океана начинается полномасштабная, мировая война?
Вы отдаете себе отчет, какое стратегическое значение имееют Тихий и Индийский океаны?
Объем экономики и торговый оборот таких стран, как Япония, Тайвань, Южная Корея, Австраилия, Сингапур понимаете?
Это все отходит Китаю.
А тихоокеанский флот США будет просто загонять креветок в рыболовные сети.
Примите, как должное, что сейчас будет не до Украины, ваше место в мировой политики идет теперь перед Габоном.
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07.11.2020 03:32 Відповісти
Ну а що таке Сінгапур? Фінансовий хаб, логістичний хаб, казіно плюс офшорна гавань. Чим тут особливо хвалитися ? Так, є порядок, мирно уживаються китайці, індуси та малайці. Але промисловості в Україні в 10 разів більше ніж в Сінгапурові. Просто вона знецінена і захоплена не-українцями (в сенсі не-патріотами). Господарювали б в українській промисловості українці - вже давно були б багаче Сінгапуру.
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07.11.2020 03:56 Відповісти
Был сингапурский хаб - станет китайский.
Лишних хабов не бувает, особенно если захапать тот хаб можно совершенно безопасно.

P.S. Обсудили тут мы с мужем и решили, что на захват всей Австралии хватит одного батальона.
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07.11.2020 04:09 Відповісти
захват Австралии у нее в голове! ... Китаем!... ты больная на голову вместе со своим руснявым мужем))... впрочем это не удивительно
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07.11.2020 04:17 Відповісти
Я так понимаю, что на помощь Австралии всегда придут Великобритания и Канада. Ну и США, скорее всего. Был в прошлом году во время "недели флота" на одном из канадских эсминцев (HMS, Her Majesty Ship). Помощник капитана - женщина-офицер. И в охране стояли такие канадки с автоматами, что пол-города их фоткало. Так шо все в порядке.
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07.11.2020 04:37 Відповісти
Проблема в том что Британия и Канада находятся полностью под властью глобалистов, мечтающих о "новом мировом порядке". И Америка находися на грани падения в этот "порядок". Возможно вы не представляете себе что это такое. Это - ультракоммунизм; куда там Ленину-Сталину-Троцкому. "Ковид" - это так, небольшая ложечка того варева которое уготовано всему человечеству старыми пердунами из Бильдербергского клуба. Они подмяли под себя Британию, Канаду и Новую Зеландию. Если они подомнут под себя Штаты, мы останемся одни против этих пердунов, которые командуют Китаем. Мы в этом году были в одном шаге от китайской оккупации, если вы не в курсе.
Вы, наверное, путаете ту цивилизацию англофонов которая победила во 2-й М.В., с теперешней, в которой мужчины не знают как обращаться с огнестрельным оружием, а в школах изучают "сексуальную диверсификацию" вместо математики, физики и химии.
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07.11.2020 04:52 Відповісти
10 років тому я вважав себе лібералом. Зараз я відчуваю відразу до цього слова. Нібито закони економіки не помінялися, але ж людину мотивує працювати не тільки економічний зиск. В суспільстві де за годину праці на мінімальній зарплаті можна заробити на фунт яловичини - це вже не головний стимул. А от все решта якось подрібнішало і за-селфі-лось. З будь якої дури чи дурня можна зробити селебріті, і не треба читати книжок чи вивчати наук. А можна весь час воювати вчорашню битву як придумала демократична партія з цим "расизмом". І спрацьовує. Купа селфі-шних ідеалістів, які не бачать куди працюють ці "ліберальні" гроші (камала харіс династична мульти-мільйонерша, демократи-мери американських міст мульти-мільйонери, ведучі CNN купер та куомо - династичні мульти-мільйонери) волають крічалкі, за які їх діди вже заарештовувалися в 70-х і давно здобули всі ті свободи. Все показуха. А справжня мета всієї цієї ліберально-демократичної метушні ховається за банківською таємницею на кіпрі, в монако та якихось тихо-океанських островах на яких жодного швейцарського сейфу нема. Так що я згодний з вами, тільки я б називав це не комунізмом - там взагалі розстрілювали - а якось інакше. Але те що всі вони більшовики - в тому нема жодного сумніву.
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07.11.2020 09:19 Відповісти
Все впереди! У тебя выбора не будет, либо встать на колени и поцеловать ботинок БЛМ овского отморозка, либо вогнать ему нож в печень или пулю девятого колибра! Кстати, а как насчет отмены второй поправки, которую анонсировала эта *****? Что он лично прийдет отбирать оружие? Так она же не сама прийдет- а прийдет либо с новой полицией из числа этих отморозков из гетто , либо с предпвшим тебя же шерифом и его помощниками. Вот такие дела , брат!
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07.11.2020 10:19 Відповісти
блм та антіфа - це фасад, diversion. Серед громіл були переважно білі : безробітні, студенти, безхатьки, тітушки, придурки. Справжні бєспрєдєльщики сидять в кабінетах. Прикриті прокурорами та суддями. От що лячно ! Я ніколи не вірив в теорії конспірації, всі ці "протоколи мудрєцов" і так далі. А зараз призадумався. Я знаю що передвиборні обіцянки рідко хто виконує, але якщо камала харіс скасує право на зброю - то це громадянська війна, без жартів.
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07.11.2020 10:33 Відповісти
Ты же адекватный человек, ты же видишь что происходит! Судя по комментариям , ты не троль под прокси и действительно живешь в Штатах. Ты же понимаешь, что идет государственный переворот и захват власти в США! Ты же прекрасно понимаешь что будет дальше! У Байдена серьозные проблемы со здоровьем, его выбор- это расчищение пути к Власти этой уонченной суки! Эксперты тешутся- типа Сенат остается республиканским и верховный суд, типа паритет. Но это дермо хочет рамширить его до 16 членов вместо 9- и Верховный суд их. Далее, делают Пуэрто Рико 51 штатом- это еще 1 сенатор. Далее, делять Калифорнию на четыре штата или на два или на три, насколько нужно! Там дпвно прошел референдум, это еще 2 или 3 сенатора, поюс округ Колумбия- и их большинство. Допустим, выборы через 4 года, запустят еще 11 миллионов нелегалов и дадут им гражданство, и на выборах в пролете. Ты же посмотри что творится , как фальцифицируются выборы, какие вбросы. Умерших людей по 120 лет записывают, что они голосуют! Янукович с его ПР просто отдыхают и нервно курят в сторонке! А масс медиа молчат!
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07.11.2020 10:47 Відповісти
Ти все вірно пишеш. Загроза реальна. Але ж Пуерто-Ріко вже п'ятий чи шостий раз голосує за приєднання і щоразу не виходило. В Каліфорнії розділ не схвалили, той proposition не набрав більшості. Там, правда, білих вже 35% - решта азіати та мекси. Ну й тамтешні білі - це наполовину лгбт-шники чи маріхуанщики. Я думаю, Каліфорнія вже не Америка, це якийсь ссср, навіть Ілон Маск звідтіля хоче звалити, а Пітер Тіль вже давно в Сингапурі (навіть відмовився від громадянства США). Що цікаво, в містечках розкиданих по Шасті та С'єра-Неваді живуть одні білі - і там голосують за республіканців. Дістрикт Коламбіа це гниле місце, 90% за байдена, все продано. Всі мас-медіа та університети контролюються гнилими ліваками. Створили собі культ "шестидесятників", а насправді лейзі бастардз що від війська ховалися. Пізно вже, давай спати. Може вранці все поліпшиться ?
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07.11.2020 11:30 Відповісти
Ніхто і ніколи в американців зброю вже не забере, навіть пробувати не будуть. Тим більше, якась харіс.
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08.11.2020 00:22 Відповісти
Дурні!
Коли ви вже зрозумієте, що Америці і світові в цілому, начхати на Україну. Якщо завтра кацапи захоплять Неньку ніхто і пальцем не поворухне на наш захист.

Ніхто, крім нас, не буде нас захищати. Геополітика - украй цинічна річ. Країни поводять себе наче "пацаны на раёне". Сильні завжди мають слабших. Питання лиш у тому: грубо, чи з лубрікантом.

Нещасна та країна, що затамувавши подих, слідкує за виборами в іншій державі.
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07.11.2020 03:41 Відповісти
еще одна звезда на букву "п"... вид у него какой-то потрепано-потертый... а раз уж вид - то есть ли у него мозги?
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07.11.2020 05:27 Відповісти
все кацапчеги за слабую коррумпированную Америку, за байдуна с блм, антифой, вставанием на колени перед всяким наркоманским преступным сбродом.
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07.11.2020 05:41 Відповісти
без цирка шапито будет скучно в мире.
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07.11.2020 05:50 Відповісти
Трамп проиграл потому, что часть сторонников Республиканской партии голосовали против выскочки, который просто плюнул на Маккейна, одного из самых уважаемых республиканцев и американцев в истории, он пожинает плоды собственной глупости и наплевательского отношения к людям, типа "у меня есть бабло, значит ты говно", выскочка и мерзавец поставлен на место, у американцев, в отличии от нашего "мудрого нарида", хватило ума больше ошибок не повторять, Боже храни США и их союзника Украину!!!
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07.11.2020 06:37 Відповісти
Закінчується епоха президентів-клоунів.
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07.11.2020 07:05 Відповісти
Епоха клоунів при владі закінчиться разом з загальним виборчим правом.Раніше ніяк.
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07.11.2020 07:51 Відповісти
Єдине втішає, що не тільки 73% укрінців такі дурні та ведуться на шоу популістів, а і американці повелись на шоу додіка. Добре, що хоч отямились, а гам ще три роки у цьому цирку жити.
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07.11.2020 14:45 Відповісти
на Fox ротатым попугаям запретили называть Байдена president elect - совком засмердило...
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07.11.2020 14:50 Відповісти
Все крупные амерские каналы прервали тираду трампа,тви блокирует его вопли,спецслужбы дали Байдену президенскую охрану,вдова Маккейна отыгралась на трампуше за все "хорошее"и даже миха к Байдену переметнулся))))публичные кацапы орут из всех щелей,что теперь нельзя ходить в Мак и жрать там-это помощь Байдену в их убийстве,а свинособачьи бабки снимают видео,где не признают выборы в США))))в общем,веселуха
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07.11.2020 08:28 Відповісти
А цензоровські трампісти летять на іншу планету. Серйозно. Принаймі, вчора збирались. Їх лише двоє, тому ми й не помітимо. Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 2555
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07.11.2020 14:30 Відповісти
Сказано сильно, но не все поймут. Слово "содержимое" надо поменять на "контент", а словосочетание "конец тренда" означает что будут пи@дить. Крепко. Вот так более понятно.
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07.11.2020 09:03 Відповісти
Если Трамп проиграет - это будет означать средние века, право силы и моря крови,
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07.11.2020 09:04 Відповісти
Я тут писал про махлёвки Байлена и демократов ...Так вот - https://mnenia.zahav.ru/Articles/3397112/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D1%81%D1%88%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
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07.11.2020 09:09 Відповісти
😃 Ссылка на сРунет...очередная интернет помойка..
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07.11.2020 09:24 Відповісти
Не если...а когда..
И это когда наступит 20 января 2021 года..
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07.11.2020 09:20 Відповісти
Над кацапією напевно зарево від палаючої вати.
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07.11.2020 14:34 Відповісти
Невже розпочнеться епоха "гриценків", у яких на службі "рахманини"? Смішно. Вам до Трампа як до неба рачки.
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07.11.2020 14:49 Відповісти
Українська молодь та аналітики не розуміють внутрішніх проблем США. Хто досвідчений (як Яценюк) "розкладає яйця в різні кошики". А решта пригадують Трампу що він хотів підтримувати кооперацію з росією. Ніби це персонально Трамп (а не обама з байденом) вихолостив будапеський меморандум (який ніколи не був ратифікований Конгресом як міжнародний закон). Всі ці образи та претензії зрозумілі, але ж вони заважають цій молоді та аналітикам бачити що проблема глибше, і щоб поправити справи в Україні треба спочатку навести лад в США. Тут не так все гладко як розповідають. Тут величезні приховані дісбаланси, від внутрішнього боргу до зниклої свободи слова. Всіх примушують на роботі (як мене) виступати за права чорних та лгбт. Примушують. Альтернативну точку зору (що расизму тут давно нема) не вискажеш ніде, твітери та фейсбуки блокуватимуть тебе. Потім тобі перегородять вулицю, щоб лгбт з голими сраками пройшли pride-парадом перед очима твоїх дітей. Або щоб чорні репери з трусами поверх зпущених штанів розказали тобі "як хріново жити в білій Америці". А потім твій голос на виборах сфальсифікує "software glitch", як в Мічігані, і в інших 30 штатах три дні тому. А потім дивись норвезький серіал "Occupied" де показано як росія окуповує Норвегію задля продовження здобутку нафти, бо правляча екологічна партія норгів хоче замінити fossil fuels на thorium. А ЄС та росія шантажують їх, і надсилають "миротворчі російські війська для захисту від терористів". І штати норгів не захищають, а ЄС підтримує росію ... Все може статись ...
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07.11.2020 17:48 Відповісти
У нас на роботі раз на два-три тижні присилають survey, питання стосуються умов праці, стосунків з колегами, оцінка боса і т.д. На окремі питання відповідь у балах, на інші - словами.
Можна додати особистий коментар.
Після того, що нам повідомили про блм і у мене відпала щелепа, я вирішила все, що тепер питатимуть, наскільки я розділяю company values - ставити 0 або дописати.
Друзі сказали: забий. Тобі потрібні проблеми ? Хочеш, щоб тебе звільнили ? Ти нічого не зміниш все одно, а клеймо расистки тобі притулять. Комп проб*ють (по внутрішній мережі).
Бо прецеденти за All Lives Mаtter були і в Штатах, і в Канаді. Причому - люди писали або просто ставили лайк на своїх особистих сторінках у соцмережах.
Я не писала нічого, але ставлю neutral або 2 з 10. Ось така "свобода слова" і "демократія".
Тебе примушують - інакше ти =изгой=.
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08.11.2020 01:55 Відповісти
Не ,,ярких политиков с минимальным содержанием.. а клоунов-пи****ов
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07.11.2020 18:09 Відповісти
Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1396
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07.11.2020 20:26 Відповісти
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