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Німеччина (4508) Зеленський (17381) Франція (1965) пункт пропуску (592)

Посли Німеччини та Франції вітають відкриття пункту пропуску "Щастя" як результат паризьких домовленостей "нормандської четвірки"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Посли Німеччини та Франції вітають відкриття пункту пропуску

Посли Німеччини та Франції в Україні вказують на важливість відкриття КПВВ "Щастя" на лінії розмежування на Донбасі, що є одним із результатів реалізації домовленостей "нормандської четвірки" в грудні 2019 року в Парижі.

"КПВВ "Щастя" - один із конкретних результатів останнього саміту "нормандської четвірки". Дуже сучасний і привабливий! Я сподіваюся, що багато людей із непідконтрольних територій незабаром можуть скористатися цими послугами! Важливий крок у боротьбі за серця людей!" - написала в п'ятницю у твітері посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Радий бути сьогодні разом із Володимиром Зеленським на КПВВ "Щастя" на лінії розмежування на Донбасі. Запрацює вже 10/11. Полегшить повсякденне життя людей. Вітання за цю роботу. Реалізація одного з рішень "нормандського саміту" в Парижі. Браво, Україно", - зазначив у твітері посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Дивіться також: Зеленський відвідав новий КПВВ "Щастя" на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, 6 листопада президент України Володимир Зеленський разом із представниками дипломатичних місій оглянув новий контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя" на лінії розмежування на Донбасі, який почне роботу 10 листопада. Цього дня також буде відкрито КПВВ "Золоте".
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Топ коментарі
+19
Приветствуют -потворствуют ***** , лицемеры озабоченные
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07.11.2020 00:26
+16
Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 2931
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07.11.2020 01:15
+11
А шо в Німеччині вже забули, як Берлін був муром перегороджений? А дві Німеччини теж забули? А я пам'ятаю.
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07.11.2020 01:10
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Приветствуют -потворствуют ***** , лицемеры озабоченные
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07.11.2020 00:26 Відповісти
Вы любите розы?
А я на них срал
(с)
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07.11.2020 00:47 Відповісти
Ах, какое "счастье"!
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07.11.2020 00:50 Відповісти
Да уж.Смешно слышать от свободных и подстёгивающих юморов муслимов от смеха еоторого теряют голову.Ну вы красавцы французы!Где головы,а где свобода слова.Вы выбираете потерять голову,ане свободу слова Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 7481
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07.11.2020 00:53 Відповісти
Давайте дадим им коридор в Париж и Берлин. Посмотрим как акционэры Газпрома обрадуются етому
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07.11.2020 01:03 Відповісти
Надеюсь все в курсе такого романа как 12 кругов ада в Божественной комедии Данте.Можно по разному к нему относиться.Но там чётко прорисованы искания крестоносца своей души,признании убийства неверных и покаянии.А теперь скажите мне люди,есть ли подобные книги у мусульман?Где их покаяние?Где у них признание человека,как творения творца Бога их Аллаха и почему они наруют течению планов и замыслов его на ту или иную душу....Вмешиваясь в ход и течение жизни не запланированное ими. Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 3686
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07.11.2020 01:09 Відповісти
Ви читали Коран?
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07.11.2020 07:54 Відповісти
А шо в Німеччині вже забули, як Берлін був муром перегороджений? А дві Німеччини теж забули? А я пам'ятаю.
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07.11.2020 01:10 Відповісти
Моя ж ты лапа!Мой батя ще помнит,как по милкивеям с танка буханкой стрелял по приколу.Пока Горбачёв не спас коровок.Хлоп и коровка на бок
Yaki-Da - I Saw You Dancing https://youtu.be/qx89ylJyeKU Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 2993
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07.11.2020 01:22 Відповісти
хорошая у тебя наследственность, "по приколу" Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 7401
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07.11.2020 02:11 Відповісти
Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 2931
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07.11.2020 01:15 Відповісти
Да гнать ср*ной метлой этих патологических "потребителей" украинских пенсий, пусть ху*ло их и содержит. А эти все послы пусть "приветствуют" свое миграционное "счастье".
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07.11.2020 01:42 Відповісти
Вот нахрена той Германии и Франции это "Счастье"? Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 2198
Как еще "борьба за сердце людей ваты"? Там мозг отсутствует (съеден рашистской пропагандой) - зачем кому нужно их сердце? Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 575
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07.11.2020 02:07 Відповісти
Ну конечно же глубокоозабоченные ублюдки радуются тому, что нашлись лохи готовые добровольно кормить оккупантов, да еще и менять Конституцию им в угоду.
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07.11.2020 02:24 Відповісти
только не лохи, а враги
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07.11.2020 05:30 Відповісти
Да здравствует украинский Карабах!
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07.11.2020 05:10 Відповісти
"Кричали женщины "УРА!"
И в воздух чепчики бросали"
"Горе без ума". Зеленский 2020
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07.11.2020 05:29 Відповісти
А зелене лайно будує їм мости.
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07.11.2020 08:14 Відповісти
Ну и в чем позитив.. Это по факту признание существующего положения. Приднестровье 2. Будь по другому, эта линия вообще должна была бы перекрыта для пересечения и транспортом и людьми. За прошедшие 6-7 лет те кто хотел ( беженцы) покинуть эти территории уже их покинули. ВСЕ. А так создают условия что бы ту строну все устраивало- стреляйте , мы не отвечаем, отвод войск - оккей, пенсии и соц выплаты в дополнение к тому что платят оккупанты - да ради бога, за продуктами и лекарствами - будьте добры, контрабанда полным ходом , грузы, гуманитарка все действует., за воду и электричество из Украины можно не платить. УРА !!! победа.. УРА !!! достижение открыт очередной новый " пограничный пункт" со всеми условиями ( для людей с паспортами "ДНРоЛНРий" и РФ, голосовавших неоднократно за отделение от Украины. Так что все " в ажуре".
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07.11.2020 08:36 Відповісти
Це ще не вечір. В майбутньому знову відведуть війська і цей пункт пропуска "подарують" "тій стороні", а самі будуть облаштовувати вагончикиз послідуючим будівництвом нового пункта.
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07.11.2020 09:38 Відповісти
Такие глупые деферамбы со стороны послов, только развязывают дальше руки шмаркле по сдаче Украины.
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07.11.2020 13:04 Відповісти
Послы германии и франции-конченные уроды Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 2561
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07.11.2020 09:10 Відповісти
Шановні панове посли! Які ще можуть бути сердця в зомбі! Там чисто прагматичний інтерес. І ще прохання - навіщо вам наш цирк, без ваших реприз своїх клоунів вистачає.
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07.11.2020 09:33 Відповісти
Безкінечно можна дивитися на три речі: як Зеля не горить від сорому, як у журнашлюх тече слина на Пороха, і як помирає Гепа. <C>

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07.11.2020 09:40 Відповісти
Якась шизофренія з лозунгом - Допоможи окупанту! В чому сенс цих переходів, ДРГ постачати до України, чи контрабанду чи СЗР годувати інформацією. Коли буде ДиРа в складі України то тоді і переходи не потрібюні, як і тупорилі гумконвої до ДиРи.
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07.11.2020 10:35 Відповісти
Напрасно террористам и бандитам делают такие подарки. Чувствуется, что западные "товарищи" в этом вопросе не разобрались. Если сейчас закрыть все КПВВ лет на 25, то это принесён несомненно больше пользы.
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07.11.2020 13:01 Відповісти
Да во всем эти уроды разобрались, им просто выгодно, чтобы жертва кацапской агрессии вела себя та. как будто никакой войны нет, тогда можно и дальше делать вид, что ничего страшного не происходит и совместно с парашкой строить северные потоки и не только их. Лицемерие и двуличность еврошлюх давно известна, во время Голодоморов эти скоты вели себя так же, прикидывались дурачками и делали вид что не знают о происходящем, при этом во всю трындя про демократию и свободу и скупая по дешевке зерно вывезенное из Украины.
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07.11.2020 13:53 Відповісти
 
 