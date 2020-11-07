Посли Німеччини та Франції вітають відкриття пункту пропуску "Щастя" як результат паризьких домовленостей "нормандської четвірки"
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Посли Німеччини та Франції в Україні вказують на важливість відкриття КПВВ "Щастя" на лінії розмежування на Донбасі, що є одним із результатів реалізації домовленостей "нормандської четвірки" в грудні 2019 року в Парижі.
"КПВВ "Щастя" - один із конкретних результатів останнього саміту "нормандської четвірки". Дуже сучасний і привабливий! Я сподіваюся, що багато людей із непідконтрольних територій незабаром можуть скористатися цими послугами! Важливий крок у боротьбі за серця людей!" - написала в п'ятницю у твітері посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.
"Радий бути сьогодні разом із Володимиром Зеленським на КПВВ "Щастя" на лінії розмежування на Донбасі. Запрацює вже 10/11. Полегшить повсякденне життя людей. Вітання за цю роботу. Реалізація одного з рішень "нормандського саміту" в Парижі. Браво, Україно", - зазначив у твітері посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
Як повідомлялося, 6 листопада президент України Володимир Зеленський разом із представниками дипломатичних місій оглянув новий контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя" на лінії розмежування на Донбасі, який почне роботу 10 листопада. Цього дня також буде відкрито КПВВ "Золоте".
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А я на них срал
(с)
Yaki-Da - I Saw You Dancing https://youtu.be/qx89ylJyeKU
Как еще "борьба за сердце
людейваты"? Там мозг отсутствует (съеден рашистской пропагандой) - зачем кому нужно их сердце?
И в воздух чепчики бросали"
"Горе без ума". Зеленский 2020