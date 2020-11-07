Марків привіз з італійської в'язниці 20 кг листів і малюнків від українців, які його підтримали

Нацгвардієць Віталій Марків, звільнений з італійської в'язниці, розповів, що вийшов на волю з двома сумками листів, які йому надсилали люди на знак підтримки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили глава МВС Арсен Аваков і сам Марків в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Аваков зазначив: "Ми зустрічали Віталія, він виходив із сумками (з в'язниці) яскравого жовтого кольору. Я в нього запитую: "Що ти несеш?" А він каже: "Це листи мої".

Марків зауважив: "Листи були, малюнки. Там дійсно кілограм 20 було. Я вирішив жодного листа або малюнка там не залишати і все привіз із собою. Це найголовніше, що я забрав із собою із в'язниці".

Нацгвардієць розповів, що відчував величезну підтримку від української діаспори в Італії, яка пікетувала різні італійські конституційні органи.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.