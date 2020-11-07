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Марків привіз з італійської в'язниці 20 кг листів і малюнків від українців, які його підтримали

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Марків привіз з італійської в'язниці 20 кг листів і малюнків від українців, які його підтримали

Нацгвардієць Віталій Марків, звільнений з італійської в'язниці, розповів, що вийшов на волю з двома сумками листів, які йому надсилали люди на знак підтримки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили глава МВС Арсен Аваков і сам Марків в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Аваков зазначив: "Ми зустрічали Віталія, він виходив із сумками (з в'язниці) яскравого жовтого кольору. Я в нього запитую: "Що ти несеш?" А він каже: "Це листи мої".

Марків зауважив: "Листи були, малюнки. Там дійсно кілограм 20 було. Я вирішив жодного листа або малюнка там не залишати і все привіз із собою. Це найголовніше, що я забрав із собою із в'язниці".

Нацгвардієць розповів, що відчував величезну підтримку від української діаспори в Італії, яка пікетувала різні італійські конституційні органи.

Читайте також: Я був в одній із найбільших в'язниць Ломбардії, де сиділи засуджені за тяжкі злочини: мене помістили на поверх з обмеженими правами, - Марків

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.
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Топ коментарі
+10
Зворушливо.
Щасти тобі, Віталію !
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07.11.2020 00:52
+2
Лобызания с Аваковым.. Можно ли от этого отмыться?
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07.11.2020 04:07
+2
Виталий Маркив, ты герой!
Вновь становись в Киборгов строй.
Не удалось кремлёвской мрази,
Дать срок и вывалять у грязи!
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07.11.2020 09:19
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Зворушливо.
Щасти тобі, Віталію !
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07.11.2020 00:52 Відповісти
ти забув пігулку прийняти?
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07.11.2020 01:02 Відповісти
і високо "поднялся"? У небо? )))))))))))))))
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07.11.2020 01:03 Відповісти
з твого телефону, хер-ой?
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07.11.2020 01:01 Відповісти
какой маркив?? Маркив привез из итальянской тюрьмы 20 кг писем и рисунков от поддержавших его украинцев - Цензор.НЕТ 8464 если что не читаеш ,,маркив титульная обложка"большой книги (как вариант билборда) АВАКОВ!!(начинаются статьи с ,,маркив"последующее и до окончания всё про АВАКОВА) Маркив привез из итальянской тюрьмы 20 кг писем и рисунков от поддержавших его украинцев - Цензор.НЕТ 9738 Маркив привез из итальянской тюрьмы 20 кг писем и рисунков от поддержавших его украинцев - Цензор.НЕТ 9559
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07.11.2020 00:58 Відповісти
а фоточку листів слабо було викласти, Цензоре?? ))
Приємно що українці не забувають своїх захисників!!
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07.11.2020 01:00 Відповісти
Так зворушливо. Аж до сліз.
Особливо, якщо врахувати опіку не кого-небудь, а самого Авакова.
Піду, мабуть, пошукаю хустку..
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07.11.2020 01:20 Відповісти
розслабся, Сабаков облізе як шелупень, а визволення Воїна залишиться

за це варто боротись !
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07.11.2020 01:42 Відповісти
Будущий зам.министра МВД)
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07.11.2020 04:04 Відповісти
Лобызания с Аваковым.. Можно ли от этого отмыться?
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07.11.2020 04:07 Відповісти
Маркив привез из итальянской тюрьмы 20 кг писем и рисунков от поддержавших его украинцев - Цензор.НЕТ 7557
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07.11.2020 10:17 Відповісти
Письма аваков отдельным фальконом вез?
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07.11.2020 07:29 Відповісти
Раскрутка по типу Нади Савченко? Или только пиар Авакова с президентом? Если не это, так пусть займутся вдвоем теми, кто в наших тюрьмах сидит! А там есть и АТО-шники, и добровольцы!
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07.11.2020 08:28 Відповісти
Да, чувачок не промах. Будет ситуацию использовать с максимальной выгодой. А собственно героизм в чем? Просидел в итальянской тюрьме и .... бинго? Вон ребята с тяжелыми ранениями, инвалиды на которых государству плевать, а этого , кстати, послушал по телеку, эдакий "огурчик" с задатками самолюбования. Этот и в депутаты пролезет и всевозможные и не возможные ништяки для себя выбьет, причем не важно с какой партией.
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07.11.2020 09:33 Відповісти
Виталий Маркив, ты герой!
Вновь становись в Киборгов строй.
Не удалось кремлёвской мрази,
Дать срок и вывалять у грязи!
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07.11.2020 09:19 Відповісти
 
 