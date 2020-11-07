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Після теракту у Відні з посади усунули главу антитерористичного бюро - через "неприпустимі помилки"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Після теракту у Відні з посади усунули главу антитерористичного бюро - через

Главу Управління щодо боротьби з тероризмом у Відні Еріха Цветтлера відсторонили від посади за власним бажанням через низку помилок, які зробили можливим терористичний напад у столиці Австрії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.

Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер заявив про "очевидні і неприпустимі помилки" спецслужб країни.

Зокрема, словацькі правоохоронці зверталися до австрійських колег і повідомляли, що в липні чоловік, який влаштував теракт, намагався купити боєприпаси. Також стало відомо, що він зустрічався в Німеччині з двома чоловіками, які перебували під спостереженням спецслужб.

Також нападника достроково випустили із в'язниці, куди він потрапив за намір поїхати воювати в Сирії на боці бойовиків "Ісламської держави". Він зміг обдурити систему програми дерадикалізації.

Тобто чоловік не лише  зміг обдурити цю систему, а потім спецслужби не помітили свідчень, що він готує напад.

Після теракту влада закрила дві мечеті, які відвідував нападник, бо вони, ймовірно, сприяли радикалізації. Одна з цих мечетей - Оттакрінг (Ottakring) - відома своїми зв’язками з ісламістами, додає BBC.

Читайте також: Спецслужба Словаччини попереджала Австрію про підозрілого чоловіка, який хотів купити набої, а пізніше влаштував стрілянину у Відні
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Топ коментарі
+10
Хорошо хоть, что полицейские завалили этого бешеного шакала прямо на месте:

не придётся тратить 2-3 миллиона евро на длительное предварительное следствие и судебный процесс, не придётся оплачивать дорогостоящие услуги 5-6 адвокатов, производство психиатрической экспертизы этого выродка.
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07.11.2020 05:37
+9
Ісламісти-терористи повинні знати, що поховають їх загорнутими у свинячі шкури!
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07.11.2020 06:01
+7
Украинские террористы и убийцы депутатами становятся , а во власти полно кротов и предателей
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07.11.2020 07:04
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Хорошо хоть, что полицейские завалили этого бешеного шакала прямо на месте:

не придётся тратить 2-3 миллиона евро на длительное предварительное следствие и судебный процесс, не придётся оплачивать дорогостоящие услуги 5-6 адвокатов, производство психиатрической экспертизы этого выродка.
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07.11.2020 05:37 Відповісти
Ісламісти-терористи повинні знати, що поховають їх загорнутими у свинячі шкури!
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07.11.2020 06:01 Відповісти
Оце =спрацювали=.
І достроково випустили, певно, за "зразкову поведінку" ?
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07.11.2020 06:20 Відповісти
Украинские террористы и убийцы депутатами становятся , а во власти полно кротов и предателей
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07.11.2020 07:04 Відповісти
из сети, мнение жителя Вены:

P.P.S. Один из нападавших джихадистов убит, имея при себе пояс смeртника, автомат и полную сумку боеприпасов. Я очень сильно подозреваю, что действовали хорошо обученные боевые соратники академика РАН Ахматыча, коих Австрия напринимала чуть ли не сотню тысяч в начале 2000-х, бедных сиротинушек.По ТВ всё время звучит мысль, что действовали хорошо обученные военному делу профи. Но не исключено, что этих потом завезли, дорогих гостей Матери народов, прямо из ИГ.

Интервьюируемые политички и политики наперегонки соревнуются в изъявлении своей неподражаемой, ярко, фальшивым электрическим светом сияющей на весь сетевой мир добродетели и умении попугайски повторять давно набившие оскомину и совершенно бессмысленные слова о "наших мыслях о потерпевших в этом трусливом нападении", и о "необходимости ещё сплочённее защищать наши общие ценности демократии и прав человека". Это и смешно, и тошнотворно одновременно. Неужели эти наши клоуны и упыри действительно так непробиваемо тупы, что не понимают, что то, что происходит -- вполне закономерные плоды их же преступной, самоубийственной политики последних 10-15 лет, но особенно Европейской Катастрофы жутких 2015-16 гг, периода Новой Хиджры и начала Тёмных веков?
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07.11.2020 07:55 Відповісти
"...коих Австрия напринимала сотню тысяч". Двойная мораль ублюдочного западного "*************": украинцам, едущих заработать копейку для семьи, отказывают； иждивенцам без образования и желания работать, принимают только за то, что они "беженцы", "многодетные семьи" и "у них на родине плохие условия для жизни".
Теперь, господа, "кушайте и не подавитесь".
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07.11.2020 08:00 Відповісти
в этом деле, свою неявную, немаленькую и тёмную роль играет и такая бизнес структура, как "каритас". чистая на сегодня стиралка пожертвований, подачек и крыша для всех этих в первое время по их прибытию. они же с ними как дурень з ступою носятся, чуть ли не в джопу целуют и всё им пихают - ой бедные они бедные, ой шо ж они там у себя пережили,...... книжки мона писать.
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07.11.2020 10:03 Відповісти
аплодирую стоя
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07.11.2020 10:50 Відповісти
правильно напиши: "мнение кацапа, жителя Вены" Після теракту у Відні з посади усунули главу антитерористичного бюро - через "неприпустимі помилки" - Цензор.НЕТ 6867 Після теракту у Відні з посади усунули главу антитерористичного бюро - через "неприпустимі помилки" - Цензор.НЕТ 2508
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07.11.2020 15:43 Відповісти
На фото Сєня-моджахед.
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07.11.2020 08:10 Відповісти
Им войну объявили а они козла отпущения нашли. Принять вызов и отправить радикальных в иг. Пусть строят Либерию . Негры уже построили живут счастливо.
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07.11.2020 08:54 Відповісти
зато у нас "самый эффективный" уже столько лет без "недопустимых ошибок"
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07.11.2020 10:40 Відповісти
 
 