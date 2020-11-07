Після теракту у Відні з посади усунули главу антитерористичного бюро - через "неприпустимі помилки"
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Главу Управління щодо боротьби з тероризмом у Відні Еріха Цветтлера відсторонили від посади за власним бажанням через низку помилок, які зробили можливим терористичний напад у столиці Австрії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.
Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер заявив про "очевидні і неприпустимі помилки" спецслужб країни.
Зокрема, словацькі правоохоронці зверталися до австрійських колег і повідомляли, що в липні чоловік, який влаштував теракт, намагався купити боєприпаси. Також стало відомо, що він зустрічався в Німеччині з двома чоловіками, які перебували під спостереженням спецслужб.
Також нападника достроково випустили із в'язниці, куди він потрапив за намір поїхати воювати в Сирії на боці бойовиків "Ісламської держави". Він зміг обдурити систему програми дерадикалізації.
Тобто чоловік не лише зміг обдурити цю систему, а потім спецслужби не помітили свідчень, що він готує напад.
Після теракту влада закрила дві мечеті, які відвідував нападник, бо вони, ймовірно, сприяли радикалізації. Одна з цих мечетей - Оттакрінг (Ottakring) - відома своїми зв’язками з ісламістами, додає BBC.
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не придётся тратить 2-3 миллиона евро на длительное предварительное следствие и судебный процесс, не придётся оплачивать дорогостоящие услуги 5-6 адвокатов, производство психиатрической экспертизы этого выродка.
І достроково випустили, певно, за "зразкову поведінку" ?
P.P.S. Один из нападавших джихадистов убит, имея при себе пояс смeртника, автомат и полную сумку боеприпасов. Я очень сильно подозреваю, что действовали хорошо обученные боевые соратники академика РАН Ахматыча, коих Австрия напринимала чуть ли не сотню тысяч в начале 2000-х, бедных сиротинушек.По ТВ всё время звучит мысль, что действовали хорошо обученные военному делу профи. Но не исключено, что этих потом завезли, дорогих гостей Матери народов, прямо из ИГ.
Интервьюируемые политички и политики наперегонки соревнуются в изъявлении своей неподражаемой, ярко, фальшивым электрическим светом сияющей на весь сетевой мир добродетели и умении попугайски повторять давно набившие оскомину и совершенно бессмысленные слова о "наших мыслях о потерпевших в этом трусливом нападении", и о "необходимости ещё сплочённее защищать наши общие ценности демократии и прав человека". Это и смешно, и тошнотворно одновременно. Неужели эти наши клоуны и упыри действительно так непробиваемо тупы, что не понимают, что то, что происходит -- вполне закономерные плоды их же преступной, самоубийственной политики последних 10-15 лет, но особенно Европейской Катастрофы жутких 2015-16 гг, периода Новой Хиджры и начала Тёмных веков?
Теперь, господа, "кушайте и не подавитесь".